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В Риге начали демонтировать памятник советским воинам. ВИДЕО+ФОТО

В Риге 23 августа начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы в районе Пардаугави.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Территория объекта огорожена. Заборы возле памятника оборудованы светонепроницаемой пленкой. С утра там дежурят сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции.

Накануне начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали, задержали семь человек.

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Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании Рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Часть русского населения выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма.

Начало демонтажа вызвало у россиян недовольство.

Внимание! Ненормативная лексика!

Також читайте: Пам’ятник Катерині ІІ варто знести, але остаточне рішення за місцевими депутатами, - Ткаченко

В Риге начали демонтировать памятник советским воинам 01
В Риге начали демонтировать памятник советским воинам 02

Автор: 

Латвия (1357) памятник (2243) Рига (84) декоммунизация (757)


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Топ комментарии
+45
Стратегічний атомний розрив пуканів!
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23.08.2022 15:44 Ответить
+41
Это памятник оккупантам, одни ушли - немецкие, другие пришли - советские. Кацапы специально свои памятники везде по Восточной Европе раскидали, они так территорию метили. Я чего то не помню, чтобы США, которые действительно освободили две трети Европы, в каждом городке памятник себе ставили.
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23.08.2022 15:59 Ответить
+34
Когда такое будет в Украине?

когда уже в Одессе Катьке снесут памятник?
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23.08.2022 15:45 Ответить
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Стратегічний атомний розрив пуканів!
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23.08.2022 15:44 Ответить
Когда такое будет в Украине?

когда уже в Одессе Катьке снесут памятник?
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23.08.2022 15:45 Ответить
Ну так в Естонії не зеблани при владі, от вони і роблять те що вважають потрібним для безпеки власної країни.
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23.08.2022 15:48 Ответить
ни кто не приедет лично этот памятник сносить. Громада города и те за кого голосовала эта громада, должны решать такие вопросы. Если она там стоит, значит качество населения на нуле.
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23.08.2022 15:58 Ответить
Вата нікуди не поділась, просто тимчасово принишкла. А в тому ж Казахстані з цього року мовчки відмініли вивчати російську мову в 75% шкіл.
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23.08.2022 15:59 Ответить
Якщо Ви про цей Закон:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284
То на сайті ВР вказано: підписаний Президентом 09.06.2022
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24.08.2022 22:53 Ответить
Коли москворотий планктон перейде на державну.
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23.08.2022 16:15 Ответить
Поміняйте в заголовку - пам'ятник недолюдкам-окупантам.
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23.08.2022 15:46 Ответить
От тільки не радянським воїнам (то прикриття) а радянській пропаганді !

Воїни радянські були злидарями , мародерами і безвольними гвалтівниками -рабами . Їм памятник не може в принципі існувати
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23.08.2022 15:47 Ответить
Дідоф в трусіках.
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23.08.2022 15:48 Ответить
Viva Eesti!!
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23.08.2022 15:48 Ответить
Головне, що біля цого "пам"ятника" кацапам знов натовкли їхні нахабні ******* !!!
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23.08.2022 15:51 Ответить
vata nedavoljna

https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas?gallery=319232&image=14780167
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23.08.2022 15:52 Ответить
біля монумента зібралося близько 50 протестувальників Джерело:
тетянці жданок все не йметься. відробляє гроші пуйла :"13 мая, в столице Латвии сотни людей вышли, протестуя против сноса мемориала советским солдатам в Задвинье. Среди рижан - депутат Европарламента, председатель партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. "
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23.08.2022 15:54 Ответить
кацапы - хануй из Латвии! памятникофилы - киздуйте на раху, там обдрочите свои любимые манументы
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23.08.2022 15:54 Ответить
Это памятник оккупантам, одни ушли - немецкие, другие пришли - советские. Кацапы специально свои памятники везде по Восточной Европе раскидали, они так территорию метили. Я чего то не помню, чтобы США, которые действительно освободили две трети Европы, в каждом городке памятник себе ставили.
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23.08.2022 15:59 Ответить
Какие ****** совки понатьікали в окупированной Ріге!
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23.08.2022 16:00 Ответить
Рожи урок! Надеюсь, что их уже определили по картотеке и выдали 24-часовое предписание!
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23.08.2022 16:20 Ответить
Ну всё: сегодня на кацапских ТВ-каналах групповой экстаз ненависти к Европе и европейцам....
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23.08.2022 16:01 Ответить
в одесі памятник катерині знести ткаченка бездарного вигнати з кабміна,а депутатів сепаратистів котрі підтримують цей памятник завести справи про колоборанство
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23.08.2022 16:07 Ответить
Кацапня смердюча,якщо вас не влаштовує життя в Евросоюзі,тоді звіздуйте нах... дамой,на расеюшку.
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23.08.2022 16:09 Ответить
До 1956 года латышские патриоты сопртивлялись советской окупации. В 40-годах в сибирь было депортировано до 35 % населения Латвии, многие из которых погибли. Латыши этого не забудут никогда!
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23.08.2022 16:14 Ответить
Латышкие садюги посылают кацапов на рассию! Они всю жизнь в Латвии гадили и тут такое - езжайте на рассию!

Лучше на парашу, чем на рашу!
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23.08.2022 16:18 Ответить
Почнемо з самого початку: яким чином Червона Армія стала "визволителькою" Латвії? Хіба Латвія була окупована у 1940-му вермахтом? Окупантом була саме Червона Армія яку вермахт витурив у 1941-му Тому вона в 1944-му була не "визволителем" - просто окупанти зміняли один одного! Те ж саме було і у нас в Західній Україні
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23.08.2022 16:18 Ответить
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23.08.2022 16:26 Ответить
дибільний дегенарат долбостанов
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23.08.2022 16:32 Ответить
У меня из ЗАРПЛАТЫ высчитали 10 рублей на строительство этого столба позора советским оккупантам, я НЕ ДАВАЛ ПРАВО ВОРОВАТЬ МОИ ДЕНЬГИ на строительство места суходрочева упоротых ватников *****. Я РАЗРЕШАЮ снести то, что построили на сворованные у меня деньги!
Кстати! Больше всего тогда вычетами из зарплаты возмущались мои коллеги по цеху, среди них был АСС, участник Сталинградской битвы! Им этот столб нахер не нужен был!
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23.08.2022 16:29 Ответить
в ссср вычетали когда строили?
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23.08.2022 21:49 Ответить
всіх любітєлєй сруцкаго міра в кацапстан і прихватіть мєстних антіфашістов
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23.08.2022 16:31 Ответить
Дякуємо! Це найприємніше на День Нашого Прапора!!!🇺🇦
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23.08.2022 16:34 Ответить
demontazh s praviljnim podhodom

https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas?gallery=319269&image=14782281

https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas
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23.08.2022 16:37 Ответить
Без дилдов на палках и криков " Можем повторить " митинг выглядел неубедительно.
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23.08.2022 16:52 Ответить
я всю жизнь здесь живу...курка московитська мови так і не вивчила
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23.08.2022 16:53 Ответить
Странно и позорно, что эти столбы радянской оккупации так долго там простояли.
Но лучше поздно, чем никогда.
Позорные памятники позорной оккупации - на помойку Истории.
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23.08.2022 17:00 Ответить
"Пуля, выпущенная в голову русского, резко меняет его мировоззрение." * Аль Капоне
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23.08.2022 17:05 Ответить
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23.08.2022 17:25 Ответить
Кстати, неплохая идея, значительно бы облегчмвшая снос. Првязать трос полиннее, и дернуть. Тут заряд сработает, и памяиник раберется до транспортабельного состояния.
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23.08.2022 18:16 Ответить
Жиденятку Кофману який страждає за радянський спадок при народженні треба було в дупу закласти тротилову шашку. Зараз би як раз згодилось.
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23.08.2022 18:56 Ответить
пляшкою було б трудна.вата пользовацца
Ну хоч Невзоров нормальний і Бабченко. б*же, 2 "русскіх" знаю кому точно не треба візи банити.
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24.08.2022 11:06 Ответить
Потрібно в Латвії діяти з цими рузьки покидьками культурно - всіх у псих лікарню, і галоперидолом.
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23.08.2022 18:26 Ответить
Окупаційні пам'ятники треба безжально підривати з демонстрацією по телебаченню.
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23.08.2022 18:52 Ответить
Але не потрібно забувати латишам і про хороший такий прямий у підборіддя👈 цієї нкведешної сволоти. Беріть приклад із кавказців.
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23.08.2022 18:54 Ответить
сколько этих однотипных памятников и прочего в ссср наклепали
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23.08.2022 21:50 Ответить
От лаптежного мусора нужно освобождаться,желательно с любителями этого мусора.
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23.08.2022 23:21 Ответить
«Ті б єсчьо українській флагман развярнул!»-тьху! свино-собака брудна! Я жеш я ненавиджу цю падаль!!!!
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24.08.2022 03:09 Ответить
Советские воины, идите НХ !
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24.08.2022 04:22 Ответить
так же как и бурятские воины в Буче? просто - воины, идите на.
"воины"? грязная орда диких тварей!
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24.08.2022 08:14 Ответить
Вообще то это дерьмо - чистой воды мазохизм. это как вото насильника иметь дома.
А если брать "подвиги", то на допустим 100 памятников этим тварям, надо 100000 памятников немцам - они в тыщу раз меньше убили местных чем эти упыри. Может лгу, или вру - в десять тыщ раз.
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24.08.2022 08:13 Ответить
 
 