В Риге начали демонтировать памятник советским воинам. ВИДЕО+ФОТО
В Риге 23 августа начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы в районе Пардаугави.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.
Территория объекта огорожена. Заборы возле памятника оборудованы светонепроницаемой пленкой. С утра там дежурят сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции.
Накануне начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали, задержали семь человек.
Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании Рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Часть русского населения выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма.
Начало демонтажа вызвало у россиян недовольство.
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когда уже в Одессе Катьке снесут памятник?
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284
То на сайті ВР вказано: підписаний Президентом 09.06.2022
Воїни радянські були злидарями , мародерами і безвольними гвалтівниками -рабами . Їм памятник не може в принципі існувати
https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas?gallery=319232&image=14780167
тетянці жданок все не йметься. відробляє гроші пуйла :"13 мая, в столице Латвии сотни людей вышли, протестуя против сноса мемориала советским солдатам в Задвинье. Среди рижан - депутат Европарламента, председатель партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. "
Лучше на парашу, чем на рашу!
Кстати! Больше всего тогда вычетами из зарплаты возмущались мои коллеги по цеху, среди них был АСС, участник Сталинградской битвы! Им этот столб нахер не нужен был!
https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas?gallery=319269&image=14782281
https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas
лдов на палках и криков " Можем повторить " митинг выглядел неубедительно.
Но лучше поздно, чем никогда.
Позорные памятники позорной оккупации - на помойку Истории.
Ну хоч Невзоров нормальний і Бабченко. б*же, 2 "русскіх" знаю кому точно не треба візи банити.
"воины"? грязная орда диких тварей!
А если брать "подвиги", то на допустим 100 памятников этим тварям, надо 100000 памятников немцам - они в тыщу раз меньше убили местных чем эти упыри. Может лгу, или вру - в десять тыщ раз.