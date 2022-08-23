В Риге начали демонтировать памятник советским воинам. ВИДЕО+ФОТО

В Риге 23 августа начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы в районе Пардаугави.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Территория объекта огорожена. Заборы возле памятника оборудованы светонепроницаемой пленкой. С утра там дежурят сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции.

Накануне начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали, задержали семь человек.

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Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании Рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Часть русского населения выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма.

Начало демонтажа вызвало у россиян недовольство.

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