У Ризі почали демонтувати пам’ятник радянським воїнам. ВІДЕО+ФОТО
У Ризі 23 серпня розпочався демонтаж постаменту пам’ятника радянським воїнам у парку Перемоги, що в районі Пардаугаві.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
Територію об’єкта обгородили. Паркани біля пам’ятника обладнали світлонепроникною плівкою. Зранку там чергують співробітники Державної поліції та Ризької муніципальної поліції.
Напередодні почалися підготовчі роботи для зносу. У відповідь на плани демонтажу біля монумента зібралося близько 50 протестувальників. При цьому поліція закликала там не збиратися. Акцію протягом години розігнали, затримали сімох людей.
Рішення знести встановлений за часів СРСР пам’ятник воїнам радянської армії ухвалили у середині травня на позачерговому засіданні Ризької думи. Частина латвійського суспільства вважає його одним із символів радянської окупації. Частина російського населення виступає проти зносу, вважаючи, що пам’ятник увічнює пам’ять визволителів Риги від нацизму.
Початок демонтажу викликав у росіян невдоволення.
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когда уже в Одессе Катьке снесут памятник?
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284
То на сайті ВР вказано: підписаний Президентом 09.06.2022
Воїни радянські були злидарями , мародерами і безвольними гвалтівниками -рабами . Їм памятник не може в принципі існувати
https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas?gallery=319232&image=14780167
тетянці жданок все не йметься. відробляє гроші пуйла :"13 мая, в столице Латвии сотни людей вышли, протестуя против сноса мемориала советским солдатам в Задвинье. Среди рижан - депутат Европарламента, председатель партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. "
Лучше на парашу, чем на рашу!
Кстати! Больше всего тогда вычетами из зарплаты возмущались мои коллеги по цеху, среди них был АСС, участник Сталинградской битвы! Им этот столб нахер не нужен был!
https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas?gallery=319269&image=14782281
https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas
лдов на палках и криков " Можем повторить " митинг выглядел неубедительно.
Но лучше поздно, чем никогда.
Позорные памятники позорной оккупации - на помойку Истории.
Ну хоч Невзоров нормальний і Бабченко. б*же, 2 "русскіх" знаю кому точно не треба візи банити.
"воины"? грязная орда диких тварей!
А если брать "подвиги", то на допустим 100 памятников этим тварям, надо 100000 памятников немцам - они в тыщу раз меньше убили местных чем эти упыри. Может лгу, или вру - в десять тыщ раз.