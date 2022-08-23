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У Ризі почали демонтувати пам’ятник радянським воїнам. ВІДЕО+ФОТО

У Ризі 23 серпня розпочався демонтаж постаменту пам’ятника радянським воїнам у парку Перемоги, що в районі Пардаугаві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Територію об’єкта обгородили. Паркани біля пам’ятника обладнали світлонепроникною плівкою. Зранку там чергують співробітники Державної поліції та Ризької муніципальної поліції.

Напередодні почалися підготовчі роботи для зносу. У відповідь на плани демонтажу біля монумента зібралося близько 50 протестувальників. При цьому поліція закликала там не збиратися. Акцію протягом години розігнали, затримали сімох людей.

Рішення знести встановлений за часів СРСР пам’ятник воїнам радянської армії ухвалили у середині травня на позачерговому засіданні Ризької думи. Частина латвійського суспільства вважає його одним із символів радянської окупації. Частина російського населення виступає проти зносу, вважаючи, що пам’ятник увічнює пам’ять визволителів Риги від нацизму.

Початок демонтажу викликав у росіян невдоволення.

Увага! Ненормативна лексика!

Також читайте: Пам’ятник Катерині ІІ варто знести, але остаточне рішення за місцевими депутатами, - Ткаченко

У Ризі почали демонтувати пам’ятник радянським воїнам 01
У Ризі почали демонтувати пам’ятник радянським воїнам 02

Автор: 

Латвія (1347) пам’ятник (928) Рига (58) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+45
Стратегічний атомний розрив пуканів!
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23.08.2022 15:44
+41
Это памятник оккупантам, одни ушли - немецкие, другие пришли - советские. Кацапы специально свои памятники везде по Восточной Европе раскидали, они так территорию метили. Я чего то не помню, чтобы США, которые действительно освободили две трети Европы, в каждом городке памятник себе ставили.
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23.08.2022 15:59
+34
Когда такое будет в Украине?

когда уже в Одессе Катьке снесут памятник?
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23.08.2022 15:45
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Стратегічний атомний розрив пуканів!
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23.08.2022 15:44 Відповісти
Когда такое будет в Украине?

когда уже в Одессе Катьке снесут памятник?
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23.08.2022 15:45 Відповісти
Ну так в Естонії не зеблани при владі, от вони і роблять те що вважають потрібним для безпеки власної країни.
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23.08.2022 15:48 Відповісти
ни кто не приедет лично этот памятник сносить. Громада города и те за кого голосовала эта громада, должны решать такие вопросы. Если она там стоит, значит качество населения на нуле.
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23.08.2022 15:58 Відповісти
Вата нікуди не поділась, просто тимчасово принишкла. А в тому ж Казахстані з цього року мовчки відмініли вивчати російську мову в 75% шкіл.
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23.08.2022 15:59 Відповісти
Якщо Ви про цей Закон:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284
То на сайті ВР вказано: підписаний Президентом 09.06.2022
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24.08.2022 22:53 Відповісти
Коли москворотий планктон перейде на державну.
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23.08.2022 16:15 Відповісти
Поміняйте в заголовку - пам'ятник недолюдкам-окупантам.
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23.08.2022 15:46 Відповісти
От тільки не радянським воїнам (то прикриття) а радянській пропаганді !

Воїни радянські були злидарями , мародерами і безвольними гвалтівниками -рабами . Їм памятник не може в принципі існувати
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23.08.2022 15:47 Відповісти
Дідоф в трусіках.
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23.08.2022 15:48 Відповісти
Viva Eesti!!
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23.08.2022 15:48 Відповісти
Головне, що біля цого "пам"ятника" кацапам знов натовкли їхні нахабні ******* !!!
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23.08.2022 15:51 Відповісти
vata nedavoljna

https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas?gallery=319232&image=14780167
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23.08.2022 15:52 Відповісти
біля монумента зібралося близько 50 протестувальників Джерело:
тетянці жданок все не йметься. відробляє гроші пуйла :"13 мая, в столице Латвии сотни людей вышли, протестуя против сноса мемориала советским солдатам в Задвинье. Среди рижан - депутат Европарламента, председатель партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок. "
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23.08.2022 15:54 Відповісти
кацапы - хануй из Латвии! памятникофилы - киздуйте на раху, там обдрочите свои любимые манументы
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23.08.2022 15:54 Відповісти
Это памятник оккупантам, одни ушли - немецкие, другие пришли - советские. Кацапы специально свои памятники везде по Восточной Европе раскидали, они так территорию метили. Я чего то не помню, чтобы США, которые действительно освободили две трети Европы, в каждом городке памятник себе ставили.
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23.08.2022 15:59 Відповісти
Какие ****** совки понатьікали в окупированной Ріге!
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23.08.2022 16:00 Відповісти
Рожи урок! Надеюсь, что их уже определили по картотеке и выдали 24-часовое предписание!
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23.08.2022 16:20 Відповісти
Ну всё: сегодня на кацапских ТВ-каналах групповой экстаз ненависти к Европе и европейцам....
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23.08.2022 16:01 Відповісти
в одесі памятник катерині знести ткаченка бездарного вигнати з кабміна,а депутатів сепаратистів котрі підтримують цей памятник завести справи про колоборанство
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23.08.2022 16:07 Відповісти
Кацапня смердюча,якщо вас не влаштовує життя в Евросоюзі,тоді звіздуйте нах... дамой,на расеюшку.
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23.08.2022 16:09 Відповісти
До 1956 года латышские патриоты сопртивлялись советской окупации. В 40-годах в сибирь было депортировано до 35 % населения Латвии, многие из которых погибли. Латыши этого не забудут никогда!
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23.08.2022 16:14 Відповісти
Латышкие садюги посылают кацапов на рассию! Они всю жизнь в Латвии гадили и тут такое - езжайте на рассию!

Лучше на парашу, чем на рашу!
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23.08.2022 16:18 Відповісти
Почнемо з самого початку: яким чином Червона Армія стала "визволителькою" Латвії? Хіба Латвія була окупована у 1940-му вермахтом? Окупантом була саме Червона Армія яку вермахт витурив у 1941-му Тому вона в 1944-му була не "визволителем" - просто окупанти зміняли один одного! Те ж саме було і у нас в Західній Україні
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23.08.2022 16:18 Відповісти
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23.08.2022 16:26 Відповісти
дибільний дегенарат долбостанов
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23.08.2022 16:32 Відповісти
У меня из ЗАРПЛАТЫ высчитали 10 рублей на строительство этого столба позора советским оккупантам, я НЕ ДАВАЛ ПРАВО ВОРОВАТЬ МОИ ДЕНЬГИ на строительство места суходрочева упоротых ватников *****. Я РАЗРЕШАЮ снести то, что построили на сворованные у меня деньги!
Кстати! Больше всего тогда вычетами из зарплаты возмущались мои коллеги по цеху, среди них был АСС, участник Сталинградской битвы! Им этот столб нахер не нужен был!
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23.08.2022 16:29 Відповісти
в ссср вычетали когда строили?
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23.08.2022 21:49 Відповісти
всіх любітєлєй сруцкаго міра в кацапстан і прихватіть мєстних антіфашістов
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23.08.2022 16:31 Відповісти
Дякуємо! Це найприємніше на День Нашого Прапора!!!🇺🇦
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23.08.2022 16:34 Відповісти
demontazh s praviljnim podhodom

https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas?gallery=319269&image=14782281

https://www.tvnet.lv/7589664/video-okupantu-pieminekla-laukuma-pardaugava-demonte-karaviru-skulpturas
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23.08.2022 16:37 Відповісти
Без дилдов на палках и криков " Можем повторить " митинг выглядел неубедительно.
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23.08.2022 16:52 Відповісти
я всю жизнь здесь живу...курка московитська мови так і не вивчила
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23.08.2022 16:53 Відповісти
Странно и позорно, что эти столбы радянской оккупации так долго там простояли.
Но лучше поздно, чем никогда.
Позорные памятники позорной оккупации - на помойку Истории.
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23.08.2022 17:00 Відповісти
"Пуля, выпущенная в голову русского, резко меняет его мировоззрение." * Аль Капоне
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23.08.2022 17:05 Відповісти
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23.08.2022 17:25 Відповісти
Кстати, неплохая идея, значительно бы облегчмвшая снос. Првязать трос полиннее, и дернуть. Тут заряд сработает, и памяиник раберется до транспортабельного состояния.
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23.08.2022 18:16 Відповісти
Жиденятку Кофману який страждає за радянський спадок при народженні треба було в дупу закласти тротилову шашку. Зараз би як раз згодилось.
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23.08.2022 18:56 Відповісти
пляшкою було б трудна.вата пользовацца
Ну хоч Невзоров нормальний і Бабченко. б*же, 2 "русскіх" знаю кому точно не треба візи банити.
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24.08.2022 11:06 Відповісти
Потрібно в Латвії діяти з цими рузьки покидьками культурно - всіх у псих лікарню, і галоперидолом.
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23.08.2022 18:26 Відповісти
Окупаційні пам'ятники треба безжально підривати з демонстрацією по телебаченню.
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23.08.2022 18:52 Відповісти
Але не потрібно забувати латишам і про хороший такий прямий у підборіддя👈 цієї нкведешної сволоти. Беріть приклад із кавказців.
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23.08.2022 18:54 Відповісти
сколько этих однотипных памятников и прочего в ссср наклепали
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23.08.2022 21:50 Відповісти
От лаптежного мусора нужно освобождаться,желательно с любителями этого мусора.
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23.08.2022 23:21 Відповісти
«Ті б єсчьо українській флагман развярнул!»-тьху! свино-собака брудна! Я жеш я ненавиджу цю падаль!!!!
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24.08.2022 03:09 Відповісти
Советские воины, идите НХ !
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24.08.2022 04:22 Відповісти
так же как и бурятские воины в Буче? просто - воины, идите на.
"воины"? грязная орда диких тварей!
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24.08.2022 08:14 Відповісти
Вообще то это дерьмо - чистой воды мазохизм. это как вото насильника иметь дома.
А если брать "подвиги", то на допустим 100 памятников этим тварям, надо 100000 памятников немцам - они в тыщу раз меньше убили местных чем эти упыри. Может лгу, или вру - в десять тыщ раз.
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24.08.2022 08:13 Відповісти
 
 