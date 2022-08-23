У Ризі почали демонтувати пам’ятник радянським воїнам. ВІДЕО+ФОТО

У Ризі 23 серпня розпочався демонтаж постаменту пам’ятника радянським воїнам у парку Перемоги, що в районі Пардаугаві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Територію об’єкта обгородили. Паркани біля пам’ятника обладнали світлонепроникною плівкою. Зранку там чергують співробітники Державної поліції та Ризької муніципальної поліції.

Напередодні почалися підготовчі роботи для зносу. У відповідь на плани демонтажу біля монумента зібралося близько 50 протестувальників. При цьому поліція закликала там не збиратися. Акцію протягом години розігнали, затримали сімох людей.

Рішення знести встановлений за часів СРСР пам’ятник воїнам радянської армії ухвалили у середині травня на позачерговому засіданні Ризької думи. Частина латвійського суспільства вважає його одним із символів радянської окупації. Частина російського населення виступає проти зносу, вважаючи, що пам’ятник увічнює пам’ять визволителів Риги від нацизму.

Початок демонтажу викликав у росіян невдоволення.

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