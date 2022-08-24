В Ужгороді декомунізовують Пагорб Слави. ФОТОрепортаж

На Пагорбі Слави в Ужгороді демонтують пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформуують у фейсбуці Ужгородської міської ради.

Як повідомляється, відповідне рішення підтримали 24 серпня на черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради.

Зокрема, приберуть надписи "ГВАРДІЯ" та радянську символіку на монументах (танках), демонтують барельєфи з тріумфальної арки – герб, серп та молот, а також червону зірку. Демонтують і зірку на шпилі біля стели.

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У міськраді зазначають, що працівники комунального підприємства "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" уже розпочали роботи із демонтажу символіки.







