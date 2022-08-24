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Новини
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В Ужгороді декомунізовують Пагорб Слави. ФОТОрепортаж

ужгород

На Пагорбі Слави в Ужгороді демонтують пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформуують у фейсбуці Ужгородської міської ради.

Як повідомляється, відповідне рішення підтримали 24 серпня на черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради.

Зокрема, приберуть надписи "ГВАРДІЯ" та радянську символіку на монументах (танках), демонтують барельєфи з тріумфальної арки – герб, серп та молот, а також червону зірку. Демонтують і зірку на шпилі біля стели.

Також дивіться: Радянську зірку демонтували на меморіальному комплексі "Вічна Слава" у Луцьку. ФОТО

У міськраді зазначають, що працівники комунального підприємства "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" уже розпочали роботи із демонтажу символіки.

В Ужгороді декомунізовують Пагорб Слави 01
В Ужгороді декомунізовують Пагорб Слави 02
В Ужгороді декомунізовують Пагорб Слави 03
В Ужгороді декомунізовують Пагорб Слави 04

Автор: 

пам'ятник (927) Ужгород (338) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+25
Повторюю-всю радянсько-савкову хрєнь потрібно знищити в Україні...
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24.08.2022 17:11
+16
Це можна було зробити кілька років тому
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24.08.2022 17:11
+10
Чому не повністю демонтувати? Що, фуйло нападе?
Просніться, ватноголові! Він вже напав!
Невже коли замазати краскою слово "фашист" на лобі фуйла - то він перестане бути фашистом?
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24.08.2022 17:15
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Це можна було зробити кілька років тому
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24.08.2022 17:11 Відповісти
Шутка ?

Вы переставляете глубину деградации украинского общества, если он по приколу голосует за шута ?

им все равно , кому стоит памятник
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24.08.2022 17:28 Відповісти
жартуєте? якщо би це була правда, хто би тоді зараз кривавих бомбулей русскім прописував? За шута проголосувала меньшість, медіа, фабрика тролів зробили ілюзію, ніби це більшість.
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24.08.2022 18:00 Відповісти
Не хто , а чем давать в пеку москалю .

краб польский ? 155 ?
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24.08.2022 18:09 Відповісти
Повторюю-всю радянсько-савкову хрєнь потрібно знищити в Україні...
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24.08.2022 17:11 Відповісти
i shvidko
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24.08.2022 17:58 Відповісти
ДЕ-РУ-СИ-ФІ-КУ-ЮТЬ!
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24.08.2022 17:14 Відповісти
интересно, а немцы все с этим ознакомлены:
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24.08.2022 17:14 Відповісти
Интересно, а сколько бы немытых подорвалось бы при самом минировании?
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24.08.2022 17:29 Відповісти
vse pravilno napisano - krome smailika v konce - nuzna takoi
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24.08.2022 18:00 Відповісти
В такому випадку їх "пам'ятники" не демонтували б, а тупо зносили артою
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24.08.2022 17:29 Відповісти
артой дорого. Просто подрывом.
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24.08.2022 17:59 Відповісти
Он даже не понял, что прямо расписался, какое у местных отношение ко всем этим памятникам.
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24.08.2022 17:50 Відповісти
кацапам на отношение к ним коренных народов всегда было наплевать, как на временный, пока еще не ликвидированный фактор.
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24.08.2022 18:01 Відповісти
Ось тут я повністю згоден з кацапом.Зараз поки проведуть нікому не потрібне засідання чогось там,поки пройдуть громадські обговорення,поки всі відпротестують-вже й забули що треба зносити.А при фугасі-любий шибайголова і трактор би найшов,і довгий трос.Та і не було питання куди той пам*ятник подіти,а то ще раз хтось захоче на нього подивитися...Та і зараз краще фугас,ніж вся прелюдія.
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24.08.2022 20:05 Відповісти
Рашковано-сепарские пердаки начинают возгоратись через 3, 2, 1...
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24.08.2022 17:14 Відповісти
Чому не повністю демонтувати? Що, фуйло нападе?
Просніться, ватноголові! Він вже напав!
Невже коли замазати краскою слово "фашист" на лобі фуйла - то він перестане бути фашистом?
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24.08.2022 17:15 Відповісти
Звездатая славная новость про звезды и Холм Славы!
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24.08.2022 17:30 Відповісти
в кремле пуканы рвет конкретно это же деды воевали весь смысл росии больше и вспомнить нечего...
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24.08.2022 17:34 Відповісти
В Ужгороді...на восьмий рік війни ще є радянський парк слави?!!!!...сюрреалізм...от що з людьми зробила пропаганда...https://www.youtube.com/watch?v=fEAhCM_tfTY
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24.08.2022 17:39 Відповісти
Ви зміните свою думку, якщо я скажу, що там, крім загиблих у ІІ світовій війні, є і сектори з могилами воїнів АТО / ООС ?
А тепер їх вже ховають перед військовим меморіалом (на алеї до Пагорбу Слави), бо на самому Пагорбімісця не вистачає вже . . .
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24.08.2022 19:43 Відповісти
насооружали по всей Украине и по всему свету
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24.08.2022 17:44 Відповісти
і такого гівна, яке оспівує російських загарбників і їх колаборантів в нас ще дуже багато. Але треба не "декомунізувати", а просто знести.
І найголовніше - знести стрьомну бабу в Києві, яка стоїть там на честь росії
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24.08.2022 17:49 Відповісти
в картохе это низкий лвл только ангар засирает
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24.08.2022 18:06 Відповісти
Ганьба древнього Ужгороду - мер Андріїв, пристосуванець, ригоанал, погань - причина того,що це не зроблено до сих пір.
Ганьба!
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24.08.2022 18:22 Відповісти
Дирибанер... і цим все сказано..
Але й жоден з попередників не був кращим... мудрий нарід любить гречку, що на сході, що на заході..
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24.08.2022 19:08 Відповісти
Дивуюся,що ще є такі як Роберт Боднар,що вірять в вільне волевиявлення громадян(мудрий нарід).Хіба тобі не стало зрозумілим ще в 2014 році?Поїхали і Кличко і гетьман сивоногий в Відень,де їх власноруч на посади "благословив" Фірташ.Чим Коломойський,Ахметов чи хто інший олігарх-кращі?"З паршивої вівці,хоч гречки з півкіло..."
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24.08.2022 20:13 Відповісти
Ну тоді все -- гузиця!
чи до чого ви то наплели? Обговорюєм пиво, а ви туй про паштєт шось вкидаєте..
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24.08.2022 20:29 Відповісти
Закусити хоче.
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24.08.2022 22:56 Відповісти
Ваш коментар таки гузиця...Хто такий дерибанер?Конкретно ваш мер,чи взагалі все в країні?Пора переходити на державну мову.
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25.08.2022 13:43 Відповісти
А я якою розмовляю?? Хфранцуз затурканий?.. Так не "літературною" (в даному випадку), але українською! що ти лізеш, ти хоч в темі "мера Ужгорода", чи тобі просто усюди пернути тре?..
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26.08.2022 21:15 Відповісти
Українець ти наш,по йменню Робертик.Ти часом не з прапором веселки прогулюєшся?Відповім на не літературній-взнися в ту гузицю,яку приплів.Нагнися і взнися,лінгвіст зачуханий.Чого туй свій мадярський показуєш.Дружба народів?
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27.08.2022 15:39 Відповісти
прям уявляю як хрещений батько України Фірташ у Відні вирішує хто буде президентом - благословляє наступного кандидата і від молитв його кожен українець знає скільки голосів віддати за того чи іншого кандидата, щоб у всіх екзіт-полах і українських і західних - кількість голосів співпадала з цифрою, яку уявив Всемогутній Блаженнійший Фірташ.

Так і в 2014 році Фірташ вирішив, що час тікати з України і тому благословлю таку владу, яка відкриє проти мене купу кримінальних справ. Вскинув Фірташ руки догори і промовив "О Господи Наш Всемогутній - най буде Сивоногий з 54% результатом!". І весь нарід уві сні зрозумів "я голосую так, а я отак, щоб було 54% і ні відсотком більше чи менше".

І співпали незалежні західні екзитполи з результатом голосувань. І видихнув Блаженнійший Фірташ радісно: "ну тепер я вже точно ніколи не зможу повернутись в Україну, а значить час наказати своєму телеканалу Інтер обсірать того, кого я благословив!".

І понеслась ***** по мізкам довбнів в шапочках з фольги.
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25.08.2022 11:39 Відповісти
Ці всі танки на монументах треба здати в переплавку, хай нових танків нароблять для оборони від рашистської агресії. Там танкова сталь, навіщо пропадати добру? Зараз нам ******* танки потрібніші, ніж ця вся "памʼять".
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24.08.2022 19:21 Відповісти
що за танка на фото ????????????
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24.08.2022 21:45 Відповісти
т70 здається,совкова "саранча" їх ротами кидали на одинокі тигри і пантери,розрахунок йшов на те,що у німців снаряди закінчаться раніше,ніж у совків танки.так мясом і "воювали" проти кицьок рейху
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25.08.2022 03:14 Відповісти
 
 