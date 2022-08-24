В Ужгороді декомунізовують Пагорб Слави. ФОТОрепортаж
На Пагорбі Слави в Ужгороді демонтують пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформуують у фейсбуці Ужгородської міської ради.
Як повідомляється, відповідне рішення підтримали 24 серпня на черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради.
Зокрема, приберуть надписи "ГВАРДІЯ" та радянську символіку на монументах (танках), демонтують барельєфи з тріумфальної арки – герб, серп та молот, а також червону зірку. Демонтують і зірку на шпилі біля стели.
У міськраді зазначають, що працівники комунального підприємства "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" уже розпочали роботи із демонтажу символіки.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец #474549
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+16 Ksenia VB
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+10 Вася Быколог
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Вы переставляете глубину деградации украинского общества, если он по приколу голосует за шута ?
им все равно , кому стоит памятник
краб польский ? 155 ?
Просніться, ватноголові! Він вже напав!
Невже коли замазати краскою слово "фашист" на лобі фуйла - то він перестане бути фашистом?
А тепер їх вже ховають перед військовим меморіалом (на алеї до Пагорбу Слави), бо на самому Пагорбімісця не вистачає вже . . .
І найголовніше - знести стрьомну бабу в Києві, яка стоїть там на честь росії
Ганьба!
Але й жоден з попередників не був кращим... мудрий нарід любить гречку, що на сході, що на заході..
чи до чого ви то наплели? Обговорюєм пиво, а ви туй про паштєт шось вкидаєте..
Так і в 2014 році Фірташ вирішив, що час тікати з України і тому благословлю таку владу, яка відкриє проти мене купу кримінальних справ. Вскинув Фірташ руки догори і промовив "О Господи Наш Всемогутній - най буде Сивоногий з 54% результатом!". І весь нарід уві сні зрозумів "я голосую так, а я отак, щоб було 54% і ні відсотком більше чи менше".
І співпали незалежні західні екзитполи з результатом голосувань. І видихнув Блаженнійший Фірташ радісно: "ну тепер я вже точно ніколи не зможу повернутись в Україну, а значить час наказати своєму телеканалу Інтер обсірать того, кого я благословив!".
І понеслась ***** по мізкам довбнів в шапочках з фольги.