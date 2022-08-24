В результате ракетного удара по Днепропетровщине погиб 11-летний ребенок, - ОП

В результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области погиб 11-летний ребенок.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина, 24.08.22.Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - отметил Тимошенко.

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