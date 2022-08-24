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В результате ракетного удара по Днепропетровщине погиб 11-летний ребенок, - ОП

свіча

В результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области погиб 11-летний ребенок.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина, 24.08.22.Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - отметил Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеская ракета попала в частный дом на Днепропетровщине. Из-под завалов спасены двое детей, - ОП

Автор: 

дети (6469) Днепропетровская область (3840)


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Топ комментарии
+10
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24.08.2022 19:50
+6
Інтєрєсно шо папа римський скаже з цього приводу.
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24.08.2022 19:58
+5
и что млять твари ооновские не хотите обсудить это на своей ансамблее или жизнь украинского ребенка не так важна как путинская 30ти летняя шлюха?!
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24.08.2022 20:12
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это не тот случай...
и это не совсем линия фронта (а обстрелять могут любой район Украины)
двоих детей вытащили из-под завалов из собственного дома, куда ракетой влетел руцкиймир
к сожелению ... девочка не выжила... судьба второго ребенка (он больнице) пока не ясна...
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24.08.2022 19:53 Ответить
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24.08.2022 19:50 Ответить
Інтєрєсно шо папа римський скаже з цього приводу.
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24.08.2022 19:58 Ответить
Царство Небесне...
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24.08.2022 19:59 Ответить
и что млять твари ооновские не хотите обсудить это на своей ансамблее или жизнь украинского ребенка не так важна как путинская 30ти летняя шлюха?!
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24.08.2022 20:12 Ответить
потусторонний папа римский не в курсе дела..(
...сум, туга, злість
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24.08.2022 20:20 Ответить
Ну вот как это родителям.....? Кто ответит на этот вопрос---Бог что ли?
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24.08.2022 20:31 Ответить
Ну рашиські варвари що б ви виздихали всі ,а тут обговорюють загибель якоїсь рашиської нацистки.
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24.08.2022 20:35 Ответить
У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.
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24.08.2022 20:58 Ответить
Московська нацистка жива і здорова , так як сенарій писали фсбшники
разом із старпьором дугіним !!
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24.08.2022 21:05 Ответить
 
 