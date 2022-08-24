В результате ракетного удара по Днепропетровщине погиб 11-летний ребенок, - ОП
В результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области погиб 11-летний ребенок.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Днепропетровщина, 24.08.22.Синельниковский район. В результате ракетных обстрелов погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - отметил Тимошенко.
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и это не совсем линия фронта (а обстрелять могут любой район Украины)
двоих детей вытащили из-под завалов из собственного дома, куда ракетой влетел руцкиймир
к сожелению ... девочка не выжила... судьба второго ребенка (он больнице) пока не ясна...
...сум, туга, злість
разом із старпьором дугіним !!