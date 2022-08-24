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Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11-річна дитина, - ОП

свіча

Унаслідок обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області загинула 11-річна дитина.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ

"Дніпропетровщина, 24.08.22.Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", – зазначив Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа ракета влучила у приватний будинок на Дніпропетровщині. З-під завалів врятовано двоє дітей, - ОП

Автор: 

діти (5041) Дніпропетровська область (3628)


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Топ коментарі
+10
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24.08.2022 19:50
+6
Інтєрєсно шо папа римський скаже з цього приводу.
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24.08.2022 19:58
+5
и что млять твари ооновские не хотите обсудить это на своей ансамблее или жизнь украинского ребенка не так важна как путинская 30ти летняя шлюха?!
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24.08.2022 20:12
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это не тот случай...
и это не совсем линия фронта (а обстрелять могут любой район Украины)
двоих детей вытащили из-под завалов из собственного дома, куда ракетой влетел руцкиймир
к сожелению ... девочка не выжила... судьба второго ребенка (он больнице) пока не ясна...
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24.08.2022 19:53 Відповісти
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24.08.2022 19:50 Відповісти
Інтєрєсно шо папа римський скаже з цього приводу.
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24.08.2022 19:58 Відповісти
Царство Небесне...
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24.08.2022 19:59 Відповісти
и что млять твари ооновские не хотите обсудить это на своей ансамблее или жизнь украинского ребенка не так важна как путинская 30ти летняя шлюха?!
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24.08.2022 20:12 Відповісти
потусторонний папа римский не в курсе дела..(
...сум, туга, злість
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24.08.2022 20:20 Відповісти
Ну вот как это родителям.....? Кто ответит на этот вопрос---Бог что ли?
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24.08.2022 20:31 Відповісти
Ну рашиські варвари що б ви виздихали всі ,а тут обговорюють загибель якоїсь рашиської нацистки.
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24.08.2022 20:35 Відповісти
У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.
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24.08.2022 20:58 Відповісти
Московська нацистка жива і здорова , так як сенарій писали фсбшники
разом із старпьором дугіним !!
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24.08.2022 21:05 Відповісти
 
 