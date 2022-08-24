Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11-річна дитина, - ОП

Унаслідок обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області загинула 11-річна дитина.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ

"Дніпропетровщина, 24.08.22.Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", – зазначив Тимошенко.

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