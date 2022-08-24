Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині загинула 11-річна дитина, - ОП
Унаслідок обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області загинула 11-річна дитина.
Про це заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ
"Дніпропетровщина, 24.08.22.Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11-річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", – зазначив Тимошенко.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
показати весь коментар24.08.2022 19:50
+6 And Kansay
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+5 Aleksey NotBad
показати весь коментар24.08.2022 20:12
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и это не совсем линия фронта (а обстрелять могут любой район Украины)
двоих детей вытащили из-под завалов из собственного дома, куда ракетой влетел руцкиймир
к сожелению ... девочка не выжила... судьба второго ребенка (он больнице) пока не ясна...
...сум, туга, злість
разом із старпьором дугіним !!