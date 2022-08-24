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Байден будет звонить Зеленскому по поводу "референдумов" на оккупированных территориях

байден,зеленський

Президент США Джо Байден позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор состоится, в частности, из-за новой информации Белого дома о "референдумах" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.

По его словам, Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

"Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными", - подчеркнул Кирби.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.

"Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени", - добавил Кирби.

При этом, по его информации, россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на псевдореферендумах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи - около $3 млрд, - Байден

Байден (2785) Зеленский (20210) Кирби (452)


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Топ комментарии
+15
Сміх в тому що саме ЗЕдебіл та Дерьмак дал наказ розмінувати Чонгар та запустити кацапів на Південь.
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24.08.2022 21:44
+12
Наскільки відомо із позиції предвиборної компанії пана Зеленського, то він не дасть жодного сантиметра нашої території, він же не "барига", помре, але не віддасть, не допустить ніяких рефіерендумів. Чого турбуватися Байдену?
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24.08.2022 21:48
+9
високоточна, далекобійна зброя!!!!
і більше ніщо нам не допоможе
ні дзвінки ні телеграми...
еавіть Ваша присутність...
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24.08.2022 21:57
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І що цей дзвінок дасть, коли РФ визнають країною терористом, або бодай спонсором тероризму він не сказав?...
Вже був референдум в 2014 р. в Криму, який Захід не визнав, а РФ пох... в них все добре...
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24.08.2022 21:39 Ответить
Та это пздц. Его скорей всего и не будет как такового, у нас ходят слухи, что завезли уже пакеты бланков с печатями. Не зря же всё это время собирали паспортные данные любыми способами.
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24.08.2022 21:43 Ответить
Пока идёт торговля с русскими - никакими спонсорами терроризма их не признают
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24.08.2022 22:20 Ответить
Сміх в тому що саме ЗЕдебіл та Дерьмак дал наказ розмінувати Чонгар та запустити кацапів на Південь.
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24.08.2022 21:44 Ответить
Может поэтому не наступают ,чтобы выполнить ДОГОВОРНЯК ДОГОВОРИТЬСЯ ПО-СЕРЕДИНЕ ОТДАТЬ "КОРИДОР" ФАКТ ,ЧТО ТОЛЬКО ВЕРХОВНЫЙ МОГ ОТДАТЬ ПРИКАЗ НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ! Разминировали все и минные поля С какой целью ⁉️Нам трандели с утра до вечера про контрнаступление ,НО ПРОМЕНЯЛИ НА "ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР"
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24.08.2022 22:25 Ответить
Наскільки відомо із позиції предвиборної компанії пана Зеленського, то він не дасть жодного сантиметра нашої території, він же не "барига", помре, але не віддасть, не допустить ніяких рефіерендумів. Чого турбуватися Байдену?
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24.08.2022 21:48 Ответить
Трапилося б перше, так і друге не знадобиться
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24.08.2022 23:46 Ответить
Вполне ожидаемое действие кацапов. Признать территорию своей и сразу же заявить о молниеносном, быстром ответе (международные СМИ еще неправильно перевели высказывание чмони, тот оговорился и не сказал молниеносно-быстром, что звучало намного сильнее его оговорки, но переводчики это за чмоню исправили) на атаку на этой территории. Это сделано с целью разделить союзников на пополам и сделано эффективно, ведь это даст возможность половине союзников (сами знайте кого) заявлять, что Украина идет на эскалацию войны.

Противодействие этому имеется: необходимо до референдумов нанести мощный ракетный удар по территории кацапстана. Не Крым и не ОРДЛО или Херсон с Запорожьем, а полностью кацапский город за 200-250км от линии фронта с человеческими жертвами. Тогда кацапы будут вынуждены либо с позором отказаться от своих будущих слов, либо потеряют возможность надавить на союзников, так как эскалация неизбежна. Байден, к сожалению, в его возрасте уже не может понимать таких решений, а Салливан и Бернс это далеко не наши союзники, эти люди вполне честные, но для них Америка превыше всего и они действуют далеко вперед ради интересов своей страны, а не ради Украины.
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24.08.2022 21:49 Ответить
о молниеносном, быстром ответе (международные СМИ еще неправильно перевели высказывание чмони, тот оговорился и не сказал молниеносно-быстром, что звучало намного сильнее его оговорки, но переводчики это за чмоню исправили) на атаку на этой территории

За атаки Крима вже молнієносно відповіли?
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24.08.2022 22:09 Ответить
високоточна, далекобійна зброя!!!!
і більше ніщо нам не допоможе
ні дзвінки ні телеграми...
еавіть Ваша присутність...
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24.08.2022 21:57 Ответить
Вони могли ще вчора зробити заяву що провели референдум по всій Україні.
Що це міняє?
Хоть кожного дня по 10 раз.
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24.08.2022 22:05 Ответить
Краще подзвоніть чимось в Кремль. І не раз.
Засобами РЕБ - приземліть їхні ракети та літаки.
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24.08.2022 22:14 Ответить
Сама краща мокра печатка на так званому бюлетені від москаля це штамп від Хаймарса на виборчій дільниці
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24.08.2022 22:17 Ответить
Нащо дзвонити цій Zеленій наволочі? Вона вже б давно здала Україну москалям, ще одразу після січневої зустрічі 2020 р. в Оманському оффшорі Zеленого скомороха з ФСБешніком Патрушевим. Zеленим виродкам плювати на Україну та українців, вони це не приховували й раніше, бо вони були частиною антиукраїнської москальської пропаганди всі останні 20 років, вони збиткувались з України й українців, принижували наши символи та все, що дорого українству. Про що можна радитись з п"ятою колоною москалів?
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24.08.2022 22:21 Ответить
А Хаймарсу похер, референдум-шмеферендум😁 Спросите у Пушилина он зуб даст, последний, если ещё остался
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24.08.2022 22:21 Ответить
А чому б Україні не спрацювати на випередження.

Можна соцопитування провести на території Херсонщини через додаток "Дія".

В додатку же можна ідентифікувати всіх людей, які прописані в Херсонщині.

І потім представити світу результати, мовляв: "От, 95% жителів Херсонщини за Україну".

І хая які хочуть вже тоді референдуми проводять, ніхто в них не повірить!
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24.08.2022 22:35 Ответить
плохая новость....
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24.08.2022 22:47 Ответить
Байден говорить одне, а насправді можливо буде вимагати щоб Зеля у разі референдуму відмовився від ідеї контрнаступу та подарував ці території Х@йлу. Бо ядерна війна буде. Тому ми як завжди повинні принести себе і свої території в жертву США та Європі щоб вони могли помиритися з Х@йлом та далі торгувати. А зброю для наступу нам навмисно не дають щоб були поступливішими. Народ на це лайно не піде. І якщо контрнаступу не буде найближчим часом, а буде спроба заморозити конфлікт на зиму на догоду х@йлу то Зеля вилитить нах разом з Залужним, який виконує всі забаганки Єрмака в тому числі навмисно зірвав контрнаступ на Херсон. Народ цього лайна довго терпіти не буде. Нам не потрібна війна на 10 років. Армія повинна не рашку послабляти на догоду США протягом 10 років ціною життів наших воїнів, до того ж постійно відступаючи, а відвойовувати наші території щоб люди не були бомжами.
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24.08.2022 23:20 Ответить
стесняюсь спросить, а ты уже в ЗСУ???? Ты ,урод диванный, ты готов идти в наступ на херсон??? у тебя вооружения вдосталь??? бл... как раздражаете вы ,диванные иксперды сеющие зраду и по сути помогающие рашке....особенно у меня , живущего в этом самом городе под оккупацией, ждущещего и верящего и в ЗСУ, и Залужному, а вы боты рашенские сеете розбрат и недовіру-гореть вам в аду.....
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24.08.2022 23:37 Ответить
все звонки лучше сопровождать чем-то взрывоопасным для оккупантов, а то поговорить это конечно попроще, только вот, к примеру, Хйло, разговоры не понимает, да и подписанные документы - тоже.
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25.08.2022 00:02 Ответить
Нічого собі! Да ну,- брешете ) Оце новина
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25.08.2022 00:57 Ответить
 
 