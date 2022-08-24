Байден будет звонить Зеленскому по поводу "референдумов" на оккупированных территориях
Президент США Джо Байден позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор состоится, в частности, из-за новой информации Белого дома о "референдумах" на оккупированных территориях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.
По его словам, Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.
"Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными", - подчеркнул Кирби.
США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.
"Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени", - добавил Кирби.
При этом, по его информации, россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на псевдореферендумах.
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Вже був референдум в 2014 р. в Криму, який Захід не визнав, а РФ пох... в них все добре...
Противодействие этому имеется: необходимо до референдумов нанести мощный ракетный удар по территории кацапстана. Не Крым и не ОРДЛО или Херсон с Запорожьем, а полностью кацапский город за 200-250км от линии фронта с человеческими жертвами. Тогда кацапы будут вынуждены либо с позором отказаться от своих будущих слов, либо потеряют возможность надавить на союзников, так как эскалация неизбежна. Байден, к сожалению, в его возрасте уже не может понимать таких решений, а Салливан и Бернс это далеко не наши союзники, эти люди вполне честные, но для них Америка превыше всего и они действуют далеко вперед ради интересов своей страны, а не ради Украины.
За атаки Крима вже молнієносно відповіли?
і більше ніщо нам не допоможе
ні дзвінки ні телеграми...
еавіть Ваша присутність...
Що це міняє?
Хоть кожного дня по 10 раз.
Засобами РЕБ - приземліть їхні ракети та літаки.
Можна соцопитування провести на території Херсонщини через додаток "Дія".
В додатку же можна ідентифікувати всіх людей, які прописані в Херсонщині.
І потім представити світу результати, мовляв: "От, 95% жителів Херсонщини за Україну".
І хая які хочуть вже тоді референдуми проводять, ніхто в них не повірить!