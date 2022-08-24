Байден будет звонить Зеленскому по поводу "референдумов" на оккупированных территориях

Президент США Джо Байден позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор состоится, в частности, из-за новой информации Белого дома о "референдумах" на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.

По его словам, Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

"Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными", - подчеркнул Кирби.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.

"Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени", - добавил Кирби.

При этом, по его информации, россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на псевдореферендумах.

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