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Премьер Эстонии Каллас назвала туристов из России угрозой национальной безопасности

каллас,кая

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности ее страны.

Як інформує Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех российских туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу безопасности", - заявила она в эфире телеканала Sky News.

Каллас еще раз напомнила, что путешествия в Европу являются привилегией, которой в основном пользуются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Лишь 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом эти люди влияют на решение Кремля", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз обсудит вопрос виз для граждан РФ на следующей неделе, - Боррель

виза (1238) Шенген (185) Эстония (1410) Евросоюз (17060) Каллас Кая (184)


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Топ комментарии
+24
буквально:

«Подорож до Європи - не право, а привілей, і громадяни країни, яка веде війну, відповідальні за це. Дозволити собі поїздки до ЄС можуть, як правило, лише мешканці Москви та Пітера, які можуть впливати на рішення кремля», - заявила прем`єрка Естонії Кая Каллас.
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24.08.2022 22:37
+20
дуже потужна заява
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24.08.2022 22:35
+19
Кацапський свинарник з усіма свинями має бути ізольований від усього цивілізованого світу...
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24.08.2022 22:43
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дуже потужна заява
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24.08.2022 22:35 Ответить
буквально:

«Подорож до Європи - не право, а привілей, і громадяни країни, яка веде війну, відповідальні за це. Дозволити собі поїздки до ЄС можуть, як правило, лише мешканці Москви та Пітера, які можуть впливати на рішення кремля», - заявила прем`єрка Естонії Кая Каллас.
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24.08.2022 22:37 Ответить
Коли вже будуть союзи зі справжніми країнами-лідерами? Великобританія, Польща, Литва, Естонія...
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24.08.2022 22:37 Ответить
Кацапський свинарник з усіма свинями має бути ізольований від усього цивілізованого світу...
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24.08.2022 22:43 Ответить
Можна було одним словом - пид*раси...
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24.08.2022 22:44 Ответить
Якщо Литва, Латвія і Естонія перекриють "кисень" кацапським туристам, то вони в ЄС так просто вже не попадуть.
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24.08.2022 22:44 Ответить
попадут....
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24.08.2022 22:45 Ответить
через Турцию, Грузию, Казахстан
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24.08.2022 22:49 Ответить
Матюками так, але це довше і дорожче.
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24.08.2022 23:08 Ответить
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24.08.2022 22:46 Ответить
Який гарний премьєр, які гарні думки (почті чехов)
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24.08.2022 22:46 Ответить
Кацапські свинособаки - загроза безпеці кожної країни, особливо це стосується країн, яких рашисти називають "братськими" та "дружніми".
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24.08.2022 22:49 Ответить
русо туристо облик аморале))))
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24.08.2022 22:49 Ответить
э, а как же они харчеваться будут покупать у шольцев передатчики RF3110 и ресиверы DP1205-C915 для "орланов"??
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24.08.2022 22:53 Ответить
100% Прем'єр Естонії Каллас права 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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24.08.2022 22:55 Ответить
Толкова стаття в тему.Багато слів,але раджу дочитати до кінця
https://zn.ua/SOCIUM/chto-nam-delat-s-khoroshimi-rossijanami.html Въезд в другую страну - право или разрешение
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24.08.2022 22:56 Ответить
Нашим т.з. можновладцям 0.01% розуму, гідності і честі цієї пані
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24.08.2022 23:36 Ответить
Загрозою... - заразою, чумою потрібно признати. Карантин!
На кордоні заготовити запас сцяних тряпок (з лікарень, дитсадків чи домів прєстарєлих) - і зустрічати.
По-європейськи, по кацапській мармизі.
Вздовж енд зе впоперек. Тричі.
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24.08.2022 23:50 Ответить
ка-ЦАПСЬКИЙ турист:

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25.08.2022 00:32 Ответить
там у вас это кацапырло гуляет. Выкиньте его из страны, а за ящик печеньяснарядов и бочку вареньядизеля мы его утилизируем. Нам одним больше. одним меньше...
https://twitter.com/i/status/1562385224163639298
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25.08.2022 01:00 Ответить
***** - твой папа, а ты, рашеншвайн, - защекан. Это же очевидно
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25.08.2022 08:10 Ответить
И каждый первый - *****. Договаривай, рашен*****, если рыло раскрыл
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25.08.2022 08:12 Ответить
 
 