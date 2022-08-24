Премьер Эстонии Каллас назвала туристов из России угрозой национальной безопасности
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности ее страны.
Як інформує Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех российских туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу безопасности", - заявила она в эфире телеканала Sky News.
Каллас еще раз напомнила, что путешествия в Европу являются привилегией, которой в основном пользуются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.
"Лишь 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом эти люди влияют на решение Кремля", - добавила она.
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+19 Александр Чуднивец #474549
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«Подорож до Європи - не право, а привілей, і громадяни країни, яка веде війну, відповідальні за це. Дозволити собі поїздки до ЄС можуть, як правило, лише мешканці Москви та Пітера, які можуть впливати на рішення кремля», - заявила прем`єрка Естонії Кая Каллас.
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