Прем’єр Естонії Каллас назвала туристів з Росії загрозою національній безпеці
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що російські туристи становлять загрозу для безпеки її країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми дійсно несемо тягар. Проблема полягає в тому, що ми не можемо перевіряти всіх російських туристів, які приїжджають, і ми бачимо, що вони становлять загрозу безпеці", - заявила вона в ефірі телеканалу Sky News.
Каллас ще раз нагадала, що подорожі до Європи є привілеєм, яким здебільшого користуються туристи з Москви та Санкт-Петербурга.
"Лише 10% росіян подорожують за кордоном, і вони з Москви та Санкт-Петербурга. Таким чином ці люди впливають на рішення Кремля", - додала вона.
Топ коментарі
+24 olele
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+20 Yura Matsyuk
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+19 Александр Чуднивец #474549
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«Подорож до Європи - не право, а привілей, і громадяни країни, яка веде війну, відповідальні за це. Дозволити собі поїздки до ЄС можуть, як правило, лише мешканці Москви та Пітера, які можуть впливати на рішення кремля», - заявила прем`єрка Естонії Кая Каллас.
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https://zn.ua/SOCIUM/chto-nam-delat-s-khoroshimi-rossijanami.html Въезд в другую страну - право или разрешение
На кордоні заготовити запас сцяних тряпок (з лікарень, дитсадків чи домів прєстарєлих) - і зустрічати.
По-європейськи, по кацапській мармизі.
Вздовж енд зе впоперек. Тричі.
печеньяснарядов и бочку вареньядизеля мы его утилизируем. Нам одним больше. одним меньше...
https://twitter.com/i/status/1562385224163639298