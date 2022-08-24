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Новини
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Прем’єр Естонії Каллас назвала туристів з Росії загрозою національній безпеці

каллас,кая

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що російські туристи становлять загрозу для безпеки її країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми дійсно несемо тягар. Проблема полягає в тому, що ми не можемо перевіряти всіх російських туристів, які приїжджають, і ми бачимо, що вони становлять загрозу безпеці", - заявила вона в ефірі телеканалу Sky News.

Каллас ще раз нагадала, що подорожі до Європи є привілеєм, яким здебільшого користуються туристи з Москви та Санкт-Петербурга.

"Лише 10% росіян подорожують за кордоном, і вони з Москви та Санкт-Петербурга. Таким чином ці люди впливають на рішення Кремля", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Естонії закликало громадян не їздити до Росії через можливі провокації та агресивну антиестонську риторику Кремля

Автор: 

віза (732) Шенген (116) Естонія (1596) Євросоюз (13313) Каллас Кая (250)


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Топ коментарі
+24
буквально:

«Подорож до Європи - не право, а привілей, і громадяни країни, яка веде війну, відповідальні за це. Дозволити собі поїздки до ЄС можуть, як правило, лише мешканці Москви та Пітера, які можуть впливати на рішення кремля», - заявила прем`єрка Естонії Кая Каллас.
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24.08.2022 22:37
+20
дуже потужна заява
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24.08.2022 22:35
+19
Кацапський свинарник з усіма свинями має бути ізольований від усього цивілізованого світу...
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24.08.2022 22:43
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дуже потужна заява
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24.08.2022 22:35 Відповісти
буквально:

«Подорож до Європи - не право, а привілей, і громадяни країни, яка веде війну, відповідальні за це. Дозволити собі поїздки до ЄС можуть, як правило, лише мешканці Москви та Пітера, які можуть впливати на рішення кремля», - заявила прем`єрка Естонії Кая Каллас.
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24.08.2022 22:37 Відповісти
Коли вже будуть союзи зі справжніми країнами-лідерами? Великобританія, Польща, Литва, Естонія...
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24.08.2022 22:37 Відповісти
Кацапський свинарник з усіма свинями має бути ізольований від усього цивілізованого світу...
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24.08.2022 22:43 Відповісти
Можна було одним словом - пид*раси...
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24.08.2022 22:44 Відповісти
Якщо Литва, Латвія і Естонія перекриють "кисень" кацапським туристам, то вони в ЄС так просто вже не попадуть.
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24.08.2022 22:44 Відповісти
попадут....
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24.08.2022 22:45 Відповісти
через Турцию, Грузию, Казахстан
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24.08.2022 22:49 Відповісти
Матюками так, але це довше і дорожче.
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24.08.2022 23:08 Відповісти
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24.08.2022 22:46 Відповісти
Який гарний премьєр, які гарні думки (почті чехов)
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24.08.2022 22:46 Відповісти
Кацапські свинособаки - загроза безпеці кожної країни, особливо це стосується країн, яких рашисти називають "братськими" та "дружніми".
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24.08.2022 22:49 Відповісти
русо туристо облик аморале))))
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24.08.2022 22:49 Відповісти
э, а как же они харчеваться будут покупать у шольцев передатчики RF3110 и ресиверы DP1205-C915 для "орланов"??
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24.08.2022 22:53 Відповісти
100% Прем'єр Естонії Каллас права 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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24.08.2022 22:55 Відповісти
Толкова стаття в тему.Багато слів,але раджу дочитати до кінця
https://zn.ua/SOCIUM/chto-nam-delat-s-khoroshimi-rossijanami.html Въезд в другую страну - право или разрешение
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24.08.2022 22:56 Відповісти
Нашим т.з. можновладцям 0.01% розуму, гідності і честі цієї пані
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24.08.2022 23:36 Відповісти
Загрозою... - заразою, чумою потрібно признати. Карантин!
На кордоні заготовити запас сцяних тряпок (з лікарень, дитсадків чи домів прєстарєлих) - і зустрічати.
По-європейськи, по кацапській мармизі.
Вздовж енд зе впоперек. Тричі.
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24.08.2022 23:50 Відповісти
ка-ЦАПСЬКИЙ турист:

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25.08.2022 00:32 Відповісти
там у вас это кацапырло гуляет. Выкиньте его из страны, а за ящик печеньяснарядов и бочку вареньядизеля мы его утилизируем. Нам одним больше. одним меньше...
https://twitter.com/i/status/1562385224163639298
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25.08.2022 01:00 Відповісти
***** - твой папа, а ты, рашеншвайн, - защекан. Это же очевидно
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25.08.2022 08:10 Відповісти
И каждый первый - *****. Договаривай, рашен*****, если рыло раскрыл
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25.08.2022 08:12 Відповісти
 
 