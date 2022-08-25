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Новости Война
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Сотрудничают с врагом: пятерых экс-правоохранителей из Харьковщины подозревают в госизмене, - ГБР

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене пяти бывшим правоохранителям Харьковщины, которые на временно оккупированных территориях сотрудничают с оккупантами. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Одна из подозреваемых в начале марта 2022 года получила должность в созданном вооруженными формированиями РФ так называемом налоговом органе во временно оккупированном городе Изюм. Она отвечала за взимание платежей с жителей временно оккупированной территории Харьковской области в пользу захватчиков. Также чиновница передала оккупантам данные местных налогоплательщиков. Еще двое правоохранителей начали работать в псевдо полицейском участке временно оккупированного города Волчанск на должностях участкового и помощника дежурного", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что другие двое подозреваемых "трудоустроились" во временно оккупированном городе Купянск и поселке Боровое. Они всячески помогают оккупантам и следуют их указаниям: проводят обыски и патрулируют улицы.

Всем пяти предателям сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Автор: 

оккупация (10112) государственная измена (1532) ГБР (2970)


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дуже "активно" працювали баканафф та інші "любі друзі" і "новиє ліца"....
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25.08.2022 10:13 Ответить
Мусора то перші зрадники
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25.08.2022 10:18 Ответить
татарівські слідчі дбр знищать докази, а судити будуть портновські бл.ді. дадуть умовно
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25.08.2022 10:32 Ответить
Суд всех выпустит под бешенное бабло типа тысяча доляров...Доктор Доллар це страшна Сила...
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25.08.2022 10:40 Ответить
Если получить все сообщения в ватсапп, легко узнать предателей среди чиновников. Если это невозможно, тогда всех на детектор в ми-6.
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25.08.2022 11:40 Ответить
От, нахіба цю муть про теоретичні "підозри" колаборантам від того ДБР тут писати - тільки людям настрій псувати. Дебеерівці, затримайте ту непотріб, посадіть в українську тюрму, вже там оголосіть їм підозри і тоді тут людям повідомте про це. Ми зрадіємо і вас похвалимо.
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25.08.2022 12:46 Ответить
 
 