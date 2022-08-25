Сотрудничают с врагом: пятерых экс-правоохранителей из Харьковщины подозревают в госизмене, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене пяти бывшим правоохранителям Харьковщины, которые на временно оккупированных территориях сотрудничают с оккупантами. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Одна из подозреваемых в начале марта 2022 года получила должность в созданном вооруженными формированиями РФ так называемом налоговом органе во временно оккупированном городе Изюм. Она отвечала за взимание платежей с жителей временно оккупированной территории Харьковской области в пользу захватчиков. Также чиновница передала оккупантам данные местных налогоплательщиков. Еще двое правоохранителей начали работать в псевдо полицейском участке временно оккупированного города Волчанск на должностях участкового и помощника дежурного", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что другие двое подозреваемых "трудоустроились" во временно оккупированном городе Купянск и поселке Боровое. Они всячески помогают оккупантам и следуют их указаниям: проводят обыски и патрулируют улицы.

Всем пяти предателям сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).