Транспортная комиссия поддержала отмену остановки транспорта во время тревоги
Транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию об отмене решения по остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает инициатива "Пассажиры Киева".
Отмечается, что обращение киевлян будет передано на рассмотрение городского головы Виталия Кличко.
"Ожидаем его поддержки позиции громады. Наши аргументы относительно того, что это решение не улучшает безопасность (разве что наоборот) и имеет много негативных социальных и экономических последствий, сработали", - говорится в сообщении.
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+6 Shadows in my head
показать весь комментарий25.08.2022 13:52
+3 Small Jerboa
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+2 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий25.08.2022 13:30
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а от попасти в юрбу чи натовп, який стоїть біля нерухомого транспорту - реально
бо навряд чи на кожній зупинці є бомбосховище... а з магазинів також виганяють
А про "царів", то у кацапів та малоросів завжди "царі" на думці - не можете без царів жити.
Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діє з 1 серпня."
А тепер ми дивимось, хто у нас Керівник Ради оборони міста Києва? Кличко Віталія Володимировича знаєте? Звичайно мер тут ні до чого, до чого тут керівник Ради оборони, ось тільки це ... одна й та ж людина.
А про "не можете", то це ви не можете жити без пастухів...вівці. А за кацапів і малоросів можна й в табло...
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_radi_oboroni_mista_kiyeva/ Про утворення Ради оборони міста Києва - Портал Києва (kyivcity.gov.ua)
Если транспортное средство попадёт в зону поражения (например, будет проезжать мимо объекта, по которому попали) - в число жертв могут оптом попасть все его пассажиры. Потому да - лучше остановиться и всех высадить, чтобы они направились в укрытие.
Но в том-то и дело. Где эти укрытия? Если до них пилить больше пары минут - можно не успеть, а указателей принципиально нет. Плюс народ - непуганные идиоты, их выгоняешь из супермаркета, а они толпятся вокруг него не только потому, что негде укрыться, но и потому, что "какая вероятность, что попадут именно по этому супермаркету?". И адекватных убежищ тоже нет, если только не считать таковыми долбанные подвалы домов, в которых при воздушной тревоге, по логике, уже должны битком набиться жильцы этих домов.
Потому, при нынешнем положении дел от остановки наземного транспорта безопаснее пассажирам не станет.