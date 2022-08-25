Транспортная комиссия поддержала отмену остановки транспорта во время тревоги

Транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию об отмене решения по остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает инициатива "Пассажиры Киева".

Отмечается, что обращение киевлян будет передано на рассмотрение городского головы Виталия Кличко.

"Ожидаем его поддержки позиции громады. Наши аргументы относительно того, что это решение не улучшает безопасность (разве что наоборот) и имеет много негативных социальных и экономических последствий, сработали", - говорится в сообщении.

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