Транспортна комісія підтримала скасування зупинки транспорту під час тривоги

Транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ініціатива "Пасажири Києва".

Зазначається, що звернення киян передадуть на розгляд міського голови Віталія Кличка

"Очікуємо на його підтримку позиції громади. Наші аргументи щодо того, що це рішення не покращує безпеку (хіба навпаки) та має багато негативних соціальних та економічних наслідків, спрацювали", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА