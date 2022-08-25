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Транспортна комісія підтримала скасування зупинки транспорту під час тривоги

транспорт,київ

Транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ініціатива "Пасажири Києва".

Зазначається, що звернення киян передадуть на розгляд міського голови Віталія Кличка

"Очікуємо на його підтримку позиції громади. Наші аргументи щодо того, що це рішення не покращує безпеку (хіба навпаки) та має багато негативних соціальних та економічних наслідків, спрацювали", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Наземний громадський транспорт Києва зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА

Автор: 

транспорт (1390)


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Топ коментарі
+6
а далпойоба, який це придумав, покарають? чи не на часі?
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25.08.2022 13:52
+3
Ось один якійсь дурень у КиївРаді цю уйню вигадав, що зараз потрібно всій спільноті разом з мером це відміняти.
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25.08.2022 14:11
+2
можливо й так
а от попасти в юрбу чи натовп, який стоїть біля нерухомого транспорту - реально
бо навряд чи на кожній зупинці є бомбосховище... а з магазинів також виганяють
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25.08.2022 13:30
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попасти в рухому ціль важче.. так?
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25.08.2022 13:22 Відповісти
можливо й так
а от попасти в юрбу чи натовп, який стоїть біля нерухомого транспорту - реально
бо навряд чи на кожній зупинці є бомбосховище... а з магазинів також виганяють
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25.08.2022 13:30 Відповісти
Это же явный пи_з_доватизм.
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25.08.2022 13:52 Відповісти
а далпойоба, який це придумав, покарають? чи не на часі?
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25.08.2022 13:52 Відповісти
Коли був в Грузії там не обов"язково стояти на зупинці. Будь де став біля дороги, махнув рукою і тролейбус тебе підбере і де тобі потрібно висадить.
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25.08.2022 14:02 Відповісти
А якщо тобі треба, де нема тролейбусної лінії, то водій з розгону довезе, накатом
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25.08.2022 15:35 Відповісти
Ось один якійсь дурень у КиївРаді цю уйню вигадав, що зараз потрібно всій спільноті разом з мером це відміняти.
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25.08.2022 14:11 Відповісти
ну звичайно, хтось там ОДИН видумав і САМ запровадив))) без відома боксера) царь добрий, бояри погані, ага)))
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25.08.2022 14:49 Відповісти
Рішення приймала КиївРада, мер тут ні до чого.
А про "царів", то у кацапів та малоросів завжди "царі" на думці - не можете без царів жити.
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25.08.2022 15:44 Відповісти
"У столиці наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги

Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діє з 1 серпня."

А тепер ми дивимось, хто у нас Керівник Ради оборони міста Києва? Кличко Віталія Володимировича знаєте? Звичайно мер тут ні до чого, до чого тут керівник Ради оборони, ось тільки це ... одна й та ж людина.

А про "не можете", то це ви не можете жити без пастухів...вівці. А за кацапів і малоросів можна й в табло...
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25.08.2022 16:07 Відповісти
https://kyivcity.gov.ua/dorohy_transport_ta_parkovky/gromadskiy_transport_pid_chas_povitryano_trivogi/ Громадський транспорт під час повітряної тривоги - Портал Києва (kyivcity.gov.ua)

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_radi_oboroni_mista_kiyeva/ Про утворення Ради оборони міста Києва - Портал Києва (kyivcity.gov.ua)
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25.08.2022 16:08 Відповісти
Пєдалік у Київраді має більшість ,і всі ріщення приймаються виключно з допомогою його депутатів.
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25.08.2022 17:52 Відповісти
У Львові така сама х*йня
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25.08.2022 14:26 Відповісти
Отменят - слава Богу!
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25.08.2022 15:14 Відповісти
Цей весь брєд почався після подій в Амсторі. Тоді загула тривога, а ракета прилетіла через 130 секунд. Площа торгового центру більше гектара. За 2 хвилини евакуювати 300 людей не можливо. Приїхало якесь чмо тоді з Києва і назначило винуватими адміністрацію торгового центру. А щоб повністю зняти з себе провину ухвалили цей дебільний закон про зупинку транспорту, та вигнання людей з укриття на вулицю під час тривоги.
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25.08.2022 15:39 Відповісти
Хорошо у нас в Днепре до такой тупости не додумались.
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25.08.2022 16:14 Відповісти
Как всегда, потенциально адекватная задумка разбилась о наши бардачные реалии.
Если транспортное средство попадёт в зону поражения (например, будет проезжать мимо объекта, по которому попали) - в число жертв могут оптом попасть все его пассажиры. Потому да - лучше остановиться и всех высадить, чтобы они направились в укрытие.

Но в том-то и дело. Где эти укрытия? Если до них пилить больше пары минут - можно не успеть, а указателей принципиально нет. Плюс народ - непуганные идиоты, их выгоняешь из супермаркета, а они толпятся вокруг него не только потому, что негде укрыться, но и потому, что "какая вероятность, что попадут именно по этому супермаркету?". И адекватных убежищ тоже нет, если только не считать таковыми долбанные подвалы домов, в которых при воздушной тревоге, по логике, уже должны битком набиться жильцы этих домов.

Потому, при нынешнем положении дел от остановки наземного транспорта безопаснее пассажирам не станет.
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25.08.2022 19:58 Відповісти
В нас в місті городскі мавпи тєж такє прийняли,так що Клічко відміняй цю постаноау і наші клоуни її тєж відмінять.
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25.08.2022 21:05 Відповісти
 
 