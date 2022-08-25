Транспортна комісія підтримала скасування зупинки транспорту під час тривоги
Транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ініціатива "Пасажири Києва".
Зазначається, що звернення киян передадуть на розгляд міського голови Віталія Кличка
"Очікуємо на його підтримку позиції громади. Наші аргументи щодо того, що це рішення не покращує безпеку (хіба навпаки) та має багато негативних соціальних та економічних наслідків, спрацювали", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Shadows in my head
показати весь коментар25.08.2022 13:52
+3 Small Jerboa
показати весь коментар25.08.2022 14:11
+2 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.08.2022 13:30
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а от попасти в юрбу чи натовп, який стоїть біля нерухомого транспорту - реально
бо навряд чи на кожній зупинці є бомбосховище... а з магазинів також виганяють
А про "царів", то у кацапів та малоросів завжди "царі" на думці - не можете без царів жити.
Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діє з 1 серпня."
А тепер ми дивимось, хто у нас Керівник Ради оборони міста Києва? Кличко Віталія Володимировича знаєте? Звичайно мер тут ні до чого, до чого тут керівник Ради оборони, ось тільки це ... одна й та ж людина.
А про "не можете", то це ви не можете жити без пастухів...вівці. А за кацапів і малоросів можна й в табло...
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_radi_oboroni_mista_kiyeva/ Про утворення Ради оборони міста Києва - Портал Києва (kyivcity.gov.ua)
Если транспортное средство попадёт в зону поражения (например, будет проезжать мимо объекта, по которому попали) - в число жертв могут оптом попасть все его пассажиры. Потому да - лучше остановиться и всех высадить, чтобы они направились в укрытие.
Но в том-то и дело. Где эти укрытия? Если до них пилить больше пары минут - можно не успеть, а указателей принципиально нет. Плюс народ - непуганные идиоты, их выгоняешь из супермаркета, а они толпятся вокруг него не только потому, что негде укрыться, но и потому, что "какая вероятность, что попадут именно по этому супермаркету?". И адекватных убежищ тоже нет, если только не считать таковыми долбанные подвалы домов, в которых при воздушной тревоге, по логике, уже должны битком набиться жильцы этих домов.
Потому, при нынешнем положении дел от остановки наземного транспорта безопаснее пассажирам не станет.