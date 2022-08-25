Медведев рассказал о "полутора сценариях" развития событий в Украине

Российские власти не верят в возможность победы Украины и убеждены, что существует всего "полтора сценария" дальнейшего развития событий.

Их озвучил в телеграмме заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильных странах Запада. На самом деле, все это ложь чистой воды и демагогия для обработки электората", - утверждает российский чиновник.

По мнению Медведева, существуют только "полтора сценария" дальнейшего развития событий.

"Первый – достижение всех целей СВО (специальная военная операция, официальный российский эвфемизм для определения войны. – Ред.) и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй – военный переворот в Украине, а уже впоследствии признание итогов спецоперации", – мечтает Медведев.

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