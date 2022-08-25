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Новости Война
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Медведев рассказал о "полутора сценариях" развития событий в Украине

медведев

Российские власти не верят в возможность победы Украины и убеждены, что существует всего "полтора сценария" дальнейшего развития событий.

Их озвучил в телеграмме заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильных странах Запада. На самом деле, все это ложь чистой воды и демагогия для обработки электората", - утверждает российский чиновник.

По мнению Медведева, существуют только "полтора сценария" дальнейшего развития событий.

"Первый – достижение всех целей СВО (специальная военная операция, официальный российский эвфемизм для определения войны. – Ред.) и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй – военный переворот в Украине, а уже впоследствии признание итогов спецоперации", – мечтает Медведев.

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) россия (95361)


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Топ комментарии
+72
Дима, тезка, подвязывал бы ты с этим. Печень же не железная, как ты планируешь с таким здоровьем срок то мотать?
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25.08.2022 14:23
+47
Дайте іму сільодкі...
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25.08.2022 14:23
+42
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25.08.2022 14:59
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Дима --офицер запаса не служа в армии.К военной службе он оказался физически не пригоден- рост154 см. вес 45 кг. (в нормальных странах считается, если человек не исполнил воинский долг перед страной,
он не должен занимать в ней высший пост, не имеет такого
морального права! ).
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25.08.2022 18:41 Ответить
У нас теж Э свiй танцор зi схожими параметрами й по*уiзмом до вiйськового обов"язку...
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25.08.2022 19:43 Ответить
Шо він там на грудь приймає,вроде всі бренди с параші повтікали.
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25.08.2022 21:02 Ответить
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25.08.2022 21:10 Ответить
Прикольный распорядок дня:
Проснулся. Бухнул. Ляпнул херню. Заснул. Проснулся. На всякий случай сказал, что "мой аккаунт взломали". Бухнул. И спать дальше.
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25.08.2022 22:16 Ответить
Ой ти божечки ти наші .Ще один сценарист грьобаний.Хічкок блін.Делірій у них там масовий.І цілі спецоперації їм бачаться в делірії.
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25.08.2022 22:16 Ответить
Шо там ця псина гавкає?!
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25.08.2022 23:48 Ответить
Если будет военный переворот то вам вообще пиз-да....
Тогда думаю ракеты и по Белоруссии и по рашке полетят....
Можно примерится по рашенским АЭС...
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26.08.2022 02:24 Ответить
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