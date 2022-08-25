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Новини Війна
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Медведєв розказав про "півтора сценарії" розвитку подій в Україні

медведев

Російська влада не вірить у можливість перемоги України та переконана, що існує всього "півтора сценарії" подальшого розвитку подій.

Їх озвучив у телеграмі заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прогнози перемоги будують у Києві та в українофільних країнах Заходу. Насправді все це брехня чистої води та демагогія для обробки електорату", - твердить російський посадовець.

На думку Медведєва, існують лише "півтора сценарії" подальшого розвитку подій.

"Перший - досягнення всіх цілей СВО (спеціальна військова операція, офіційний російський евфемізм для означення війни. - Ред.) та недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий - військовий переворот в Україні, а вже згодом визнання підсумків спецоперації", - мріє Медвєдєв.

Читайте: Медведєв щодо обстрілу ЗАЕС: В ЄС також є атомні станції і там так само можливі випадковості

Автор: 

Медведєв (1911) росія (64911)


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Топ коментарі
+72
Дима, тезка, подвязывал бы ты с этим. Печень же не железная, как ты планируешь с таким здоровьем срок то мотать?
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25.08.2022 14:23
+47
Дайте іму сільодкі...
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25.08.2022 14:23
+42
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25.08.2022 14:59
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Дима --офицер запаса не служа в армии.К военной службе он оказался физически не пригоден- рост154 см. вес 45 кг. (в нормальных странах считается, если человек не исполнил воинский долг перед страной,
он не должен занимать в ней высший пост, не имеет такого
морального права! ).
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25.08.2022 18:41 Відповісти
У нас теж Э свiй танцор зi схожими параметрами й по*уiзмом до вiйськового обов"язку...
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25.08.2022 19:43 Відповісти
Шо він там на грудь приймає,вроде всі бренди с параші повтікали.
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25.08.2022 21:02 Відповісти
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25.08.2022 21:10 Відповісти
Прикольный распорядок дня:
Проснулся. Бухнул. Ляпнул херню. Заснул. Проснулся. На всякий случай сказал, что "мой аккаунт взломали". Бухнул. И спать дальше.
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25.08.2022 22:16 Відповісти
Ой ти божечки ти наші .Ще один сценарист грьобаний.Хічкок блін.Делірій у них там масовий.І цілі спецоперації їм бачаться в делірії.
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25.08.2022 22:16 Відповісти
Шо там ця псина гавкає?!
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25.08.2022 23:48 Відповісти
Если будет военный переворот то вам вообще пиз-да....
Тогда думаю ракеты и по Белоруссии и по рашке полетят....
Можно примерится по рашенским АЭС...
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26.08.2022 02:24 Відповісти
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