Медведєв розказав про "півтора сценарії" розвитку подій в Україні
Російська влада не вірить у можливість перемоги України та переконана, що існує всього "півтора сценарії" подальшого розвитку подій.
Їх озвучив у телеграмі заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прогнози перемоги будують у Києві та в українофільних країнах Заходу. Насправді все це брехня чистої води та демагогія для обробки електорату", - твердить російський посадовець.
На думку Медведєва, існують лише "півтора сценарії" подальшого розвитку подій.
"Перший - досягнення всіх цілей СВО (спеціальна військова операція, офіційний російський евфемізм для означення війни. - Ред.) та недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий - військовий переворот в Україні, а вже згодом визнання підсумків спецоперації", - мріє Медвєдєв.
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он не должен занимать в ней высший пост, не имеет такого
морального права! ).
Проснулся. Бухнул. Ляпнул херню. Заснул. Проснулся. На всякий случай сказал, что "мой аккаунт взломали". Бухнул. И спать дальше.
Тогда думаю ракеты и по Белоруссии и по рашке полетят....
Можно примерится по рашенским АЭС...