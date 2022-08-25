Медведєв розказав про "півтора сценарії" розвитку подій в Україні

Російська влада не вірить у можливість перемоги України та переконана, що існує всього "півтора сценарії" подальшого розвитку подій.

Їх озвучив у телеграмі заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прогнози перемоги будують у Києві та в українофільних країнах Заходу. Насправді все це брехня чистої води та демагогія для обробки електорату", - твердить російський посадовець.

На думку Медведєва, існують лише "півтора сценарії" подальшого розвитку подій.

"Перший - досягнення всіх цілей СВО (спеціальна військова операція, офіційний російський евфемізм для означення війни. - Ред.) та недвозначне визнання її підсумків у Києві. Другий - військовий переворот в Україні, а вже згодом визнання підсумків спецоперації", - мріє Медвєдєв.

Читайте: Медведєв щодо обстрілу ЗАЕС: В ЄС також є атомні станції і там так само можливі випадковості