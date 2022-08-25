МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится к миссии и хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре до 5 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.
"МАГАТЭ хочет посетить станцию до 5 сентября, во время уже запланированной двухнедельной международной миссии для проверки систем безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще до начала полномасштабной войны МАГАТЭ планировало на две недели посетить Запорожскую АЭС в сентябре 2022 года. Это должна была быть первая проверка за последние 16 лет.
Таким образом, в агентстве хотят посетить станцию до 5 сентября, чтобы объединить сразу две проверки.
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+5 And Kansay
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Все, как я и прогнозировал.
Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС станет гарантией прекращения боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, что сейчас важно Путлеру для проведения аннексии и предотвращения контрнаступления со стороны Украины.
И для закрепления этого эффекта Запорожская АЭС под видом «обстрелов со стороны Украины» сегодня отключила подачу электроэнергии на две захваченные области.
...Моцкали... что у вас за взрыв был по пятибалльной шкале Рихтера...Горбачев промолчал и остальное сраное Политбюро тоже...
Ветер будет дуть по 5 декабря в сторону рабZeи...Юго-Восточной...а знаете почему?в Подмосковье жуткие лесные пожары...задымление в Москве выше нормы на300%...только такой ветер спасет мэра Собянина...