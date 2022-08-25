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МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg

заес

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится к миссии и хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре до 5 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

"МАГАТЭ хочет посетить станцию ​​до 5 сентября, во время уже запланированной двухнедельной международной миссии для проверки систем безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до начала полномасштабной войны МАГАТЭ планировало на две недели посетить Запорожскую АЭС в сентябре 2022 года. Это должна была быть первая проверка за последние 16 лет.

Таким образом, в агентстве хотят посетить станцию ​​до 5 сентября, чтобы объединить сразу две проверки.

Читайте также: Миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС через несколько дней, - Гросси

Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+5
Та не спішіть ви так. Там всьо путьом.
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25.08.2022 20:14
+5
до 5 вересня? грантопожирачі від яких толку немає, ви там повині були бути місяць назад
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25.08.2022 20:17
+3
Всего на рабZee горят леса на площади 85 000 квадратных км...от Хабаровска до Моцковии...
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25.08.2022 20:34
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Та не спішіть ви так. Там всьо путьом.
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25.08.2022 20:14 Ответить
до 5 вересня? грантопожирачі від яких толку немає, ви там повині були бути місяць назад
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25.08.2022 20:17 Ответить
Довго запрягають ті адвокати диявола...
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25.08.2022 20:18 Ответить
Магате ООН ***** обсе все ***** ні нащо не здатні організації
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25.08.2022 20:27 Ответить
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Все, как я и прогнозировал.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС станет гарантией прекращения боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, что сейчас важно Путлеру для проведения аннексии и предотвращения контрнаступления со стороны Украины.

И для закрепления этого эффекта Запорожская АЭС под видом «обстрелов со стороны Украины» сегодня отключила подачу электроэнергии на две захваченные области.
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25.08.2022 20:30 Ответить
После Чернобыля 26 апреля 1986 года дул северо-западный ветер..радиация пошла в сторону Швеции и Финляндии которые первыми в мире сказали.
...Моцкали... что у вас за взрыв был по пятибалльной шкале Рихтера...Горбачев промолчал и остальное сраное Политбюро тоже...
Ветер будет дуть по 5 декабря в сторону рабZeи...Юго-Восточной...а знаете почему?в Подмосковье жуткие лесные пожары...задымление в Москве выше нормы на300%...только такой ветер спасет мэра Собянина...
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25.08.2022 20:31 Ответить
Всего на рабZee горят леса на площади 85 000 квадратных км...от Хабаровска до Моцковии...
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25.08.2022 20:34 Ответить
Можете не спешить, нам не срочно.... Всего лишь террористы захватили крупнейшую в Европе АЭС и шанатажируют мир, делов то
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25.08.2022 21:04 Ответить
Знаєте як кажуть на Заході України -"***** на город" тобто викинути без звернення.
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25.08.2022 21:25 Ответить
11-дней , реакторы исчезнут.
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25.08.2022 21:25 Ответить
НЕ ВІДВІДУВАТИ ТРЕБА А ЗАЛИШИТИСЯ ТАМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ!!!
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25.08.2022 21:30 Ответить
Не пугай їх так. Можуть заартачиться.
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25.08.2022 21:51 Ответить
 
 