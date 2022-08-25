МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится к миссии и хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре до 5 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

"МАГАТЭ хочет посетить станцию ​​до 5 сентября, во время уже запланированной двухнедельной международной миссии для проверки систем безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до начала полномасштабной войны МАГАТЭ планировало на две недели посетить Запорожскую АЭС в сентябре 2022 года. Это должна была быть первая проверка за последние 16 лет.

Таким образом, в агентстве хотят посетить станцию ​​до 5 сентября, чтобы объединить сразу две проверки.

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