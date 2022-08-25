МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до місії та хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.
"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще до початку повномасштабної війни МАГАТЕ планувало на два тижні відвідати Запорізьку АЕС у вересні 2022 року. Це мала бути перша перевірка за останні 16 років.
Таким чином, в агентстві хочуть відвідати станцію до 5 вересня, щоб поєднати одразу дві перевірки.
Топ коментарі
+5 And Kansay
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+3 Senator #518037
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Все, как я и прогнозировал.
Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС станет гарантией прекращения боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, что сейчас важно Путлеру для проведения аннексии и предотвращения контрнаступления со стороны Украины.
И для закрепления этого эффекта Запорожская АЭС под видом «обстрелов со стороны Украины» сегодня отключила подачу электроэнергии на две захваченные области.
...Моцкали... что у вас за взрыв был по пятибалльной шкале Рихтера...Горбачев промолчал и остальное сраное Политбюро тоже...
Ветер будет дуть по 5 декабря в сторону рабZeи...Юго-Восточной...а знаете почему?в Подмосковье жуткие лесные пожары...задымление в Москве выше нормы на300%...только такой ветер спасет мэра Собянина...