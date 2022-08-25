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МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg

заес

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до місії та хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще до початку повномасштабної війни МАГАТЕ планувало на два тижні відвідати Запорізьку АЕС у вересні 2022 року. Це мала бути перша перевірка за останні 16 років.

Таким чином, в агентстві хочуть відвідати станцію до 5 вересня, щоб поєднати одразу дві перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія МАГАТЕ може прибути на Запорізьку АЕС за кілька днів, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+5
Та не спішіть ви так. Там всьо путьом.
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25.08.2022 20:14
+5
до 5 вересня? грантопожирачі від яких толку немає, ви там повині були бути місяць назад
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25.08.2022 20:17
+3
Всего на рабZee горят леса на площади 85 000 квадратных км...от Хабаровска до Моцковии...
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25.08.2022 20:34
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Та не спішіть ви так. Там всьо путьом.
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25.08.2022 20:14 Відповісти
до 5 вересня? грантопожирачі від яких толку немає, ви там повині були бути місяць назад
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25.08.2022 20:17 Відповісти
Довго запрягають ті адвокати диявола...
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25.08.2022 20:18 Відповісти
Магате ООН ***** обсе все ***** ні нащо не здатні організації
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25.08.2022 20:27 Відповісти
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0P3rUoqoEFbhTn7NhiTE63a3Se9BiTMfF8yBqsmooCRRmG9CbUwBSQb4tSfamJ4bhl?__cft__[0]=AZWY9xQ_YOx3Ak6ijjvx1QDFJK7J4SdfDDfqYQu6_iNrRdbnnwKCRh2ifQfGP8lath8wXU1uCwxlO6vq4PlXfiqLx-PpuCP-c2Cdw4BB0jkc7XL6HIB0FB3PsPAwhhOdJdCOHr8Oam432KItVUezBgJ8&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Все, как я и прогнозировал.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС станет гарантией прекращения боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, что сейчас важно Путлеру для проведения аннексии и предотвращения контрнаступления со стороны Украины.

И для закрепления этого эффекта Запорожская АЭС под видом «обстрелов со стороны Украины» сегодня отключила подачу электроэнергии на две захваченные области.
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25.08.2022 20:30 Відповісти
После Чернобыля 26 апреля 1986 года дул северо-западный ветер..радиация пошла в сторону Швеции и Финляндии которые первыми в мире сказали.
...Моцкали... что у вас за взрыв был по пятибалльной шкале Рихтера...Горбачев промолчал и остальное сраное Политбюро тоже...
Ветер будет дуть по 5 декабря в сторону рабZeи...Юго-Восточной...а знаете почему?в Подмосковье жуткие лесные пожары...задымление в Москве выше нормы на300%...только такой ветер спасет мэра Собянина...
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25.08.2022 20:31 Відповісти
Всего на рабZee горят леса на площади 85 000 квадратных км...от Хабаровска до Моцковии...
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25.08.2022 20:34 Відповісти
Можете не спешить, нам не срочно.... Всего лишь террористы захватили крупнейшую в Европе АЭС и шанатажируют мир, делов то
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25.08.2022 21:04 Відповісти
Знаєте як кажуть на Заході України -"***** на город" тобто викинути без звернення.
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25.08.2022 21:25 Відповісти
11-дней , реакторы исчезнут.
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25.08.2022 21:25 Відповісти
НЕ ВІДВІДУВАТИ ТРЕБА А ЗАЛИШИТИСЯ ТАМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ!!!
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25.08.2022 21:30 Відповісти
Не пугай їх так. Можуть заартачиться.
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25.08.2022 21:51 Відповісти
 
 