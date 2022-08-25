МАГАТЕ хоче відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня, - Bloomberg

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) готується до місії та хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі до 5 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще до початку повномасштабної війни МАГАТЕ планувало на два тижні відвідати Запорізьку АЕС у вересні 2022 року. Це мала бути перша перевірка за останні 16 років.

Таким чином, в агентстві хочуть відвідати станцію до 5 вересня, щоб поєднати одразу дві перевірки.

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