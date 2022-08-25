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Місія МАГАТЕ може прибути на Запорізьку АЕС за кілька днів, - Гроссі

заес

Місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може бути відправлено на Запорізьку АЕС найближчими днями.

На це розраховує генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це буде дуже скоро (...) через кілька днів. Я думаю, що ми дуже, дуже наблизилися до остаточної і повної згоди обох сторін", - заявив глава МАГАТЕ в інтерв'ю каналу France 24 у четвер.

"(Над такою місією. - Ред.) працюємо. Я вважаю, що вона можлива", - сказав він.

За його словами, станція стала якщо не мішенню, то об'єктом, не захищеним від військових атак, що є абсолютно неприпустимим. "Спосіб стабілізувати (ситуацію) полягає в тому, щоб забезпечити міжнародну присутність на місці. Між сторонами є принципова згода. Я працюю над деталями", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на ЗАЕС на запрошення України, - Гутерріш

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Також читайте: Нам пропонували, щоб представники МАГАТЕ їхали на Запорізьку АЕС з окупованого Криму, - Зеленський

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1401) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+8
може...за декілька днів може...
але за декілька днів там таке може статися...
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25.08.2022 15:44
+4
угу мала б уже поїхати два дні тому ♤
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25.08.2022 15:52
+4
Все так умовно, видно, що дуже хочуть їхати.
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25.08.2022 16:04
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може...за декілька днів може...
але за декілька днів там таке може статися...
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25.08.2022 15:44 Відповісти
працюємо..можливо...може прибути..... за кілька днів. Як і завжди ні про що...Он у німців, які нам практично важкої зброї не надавали, вона вже закінчилась...Всі бояться принизити дикатора - вбивцю міжнародного злочинця..бо гроші для них понад усе.
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25.08.2022 15:47 Відповісти
угу мала б уже поїхати два дні тому ♤
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25.08.2022 15:52 Відповісти
Все так умовно, видно, що дуже хочуть їхати.
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25.08.2022 16:04 Відповісти
може прибути (якщо ***** пустить)% а, може, і ні
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25.08.2022 16:05 Відповісти
Давно пора. А то ублюдки можуть дострілятись до ядерної катастрофи. А шість блоків це не один чорнобильський. Всім дістанеться в разі чого.
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25.08.2022 16:07 Відповісти
Рафаэль должен придерживаться такого алгоритма в отношении АЭС. Эрэфия - государство террорист. Накопив технику и БК в машинных залах энергоблока, она не только делает их военными объектами, но и может сама произвести подрыв с террористической целью. МАГАТЭ должна добиться демилитаризации АЭС и прилегающей территории. Понятное дело, что переговоры с террористом - оккупантом должна вести не Украина, а ООН и МАГАТЭ. Пусть и Гуттериш подвяжется как генсек, сам смотается и посмотрит на месте что к чему.
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25.08.2022 16:32 Відповісти
так спішать так спішать що всім уже смішно
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25.08.2022 17:07 Відповісти
Місія МАГАТЕ , повинна бути там за декілька годин , а не днів ‼️‼️‼️‼️
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25.08.2022 17:36 Відповісти
Это мудачьё безхребетное на велосипедах едет?
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25.08.2022 18:29 Відповісти
 
 