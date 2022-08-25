Місія МАГАТЕ може прибути на Запорізьку АЕС за кілька днів, - Гроссі

Місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може бути відправлено на Запорізьку АЕС найближчими днями.

На це розраховує генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це буде дуже скоро (...) через кілька днів. Я думаю, що ми дуже, дуже наблизилися до остаточної і повної згоди обох сторін", - заявив глава МАГАТЕ в інтерв'ю каналу France 24 у четвер.

"(Над такою місією. - Ред.) працюємо. Я вважаю, що вона можлива", - сказав він.

За його словами, станція стала якщо не мішенню, то об'єктом, не захищеним від військових атак, що є абсолютно неприпустимим. "Спосіб стабілізувати (ситуацію) полягає в тому, щоб забезпечити міжнародну присутність на місці. Між сторонами є принципова згода. Я працюю над деталями", - повідомив генеральний директор МАГАТЕ.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.