Нам пропонували, щоб представники МАГАТЕ їхали на Запорізьку АЕС з окупованого Криму, - Зеленський

Україні пропонували, щоб представники МАГАТЕ прибули на захоплену рашистами Запорізьку АЕС із окупованого Криму.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Президент заявив, що Україна запропонувала представникам МАГАТЕ та технічним працівникам ООН шлях, як приїхати до нашої країни, згідно з українським законодавством – територією України.

"Ми знаємо, що були, скажімо так, пропозиції, щоб представники МАГАТЕ їхали з окупованого Криму. Ми сказали: якщо це станеться, то більше МАГАТЕ до нас не приїде, згідно з нашим законодавством. Ми раді, що всі цивілізовані люди нас почули. І зараз ми очікуємо їхнього приїзду", – сказав Зеленський.

Він заявив, що Україна готова створити безпечний коридор, щоб представники МАГАТЕ поїхали до Енергодару.

Зеленський також повідомив, що вже були спроби окупантів від'єднати ЗАЕС від української мережі, але "не відбулися". "Віримо, що вони почули, що це небезпека для всього світу", – сказав президент.

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Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.