Канада перебрасывает два самолета в Великобританию для доставки военной помощи Украине
Канада перебрасывает с Ближнего Востока в Европу два грузовых самолета С-130J для ускорения доставки военной помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Авиационное подразделение вооруженных сил Канады на Ближнем Востоке, которое поддерживало антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, переводится в Соединенное Королевство. Отвечая на вопрос CBC News, министерство обороны описало развертывание двух грузовых самолетов С-130J и соответствующего обслуживающего персонала. на фоне усилий по поставке в Украину оружия и боеприпасов", - говорится в публикации CBC News.
Отмечается, что последние несколько лет это авиационное транспортное подразделение базировалось в Кувейте, откуда осуществляло регулярные вылеты в рамках миссий НАТО и ООН.
По словам начальника Штаба обороны Канады Уэйна Эйри, это решение было вызвано значительными требованиями миссии по поддержке Украины.
"Мы объединили в Шотландии наше тактическое подразделение С-130, чтобы иметь возможность оказывать поддержку в Европе Украине и эпизодически помогать на Ближнем Востоке и в Африке", - сказал Эйри.
Хотя Вооруженные силы Канады примут участие в масштабном обучении украинских защитников на территории Великобритании, два перемещенных с Ближнего Востока транспортных самолетов не будут привлечены к перевозке украинцев, эту работу полностью примут на себя британские ВВС.
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В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, - Wall Street Journal.
После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.
Присвоение операции собственного названия - формальность, однако оно несет серьезные юридические последствия.
▪️Во-первых, это фактическое признание Вашингтоном того, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях.
▪️Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.
▪️В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.
❗️Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине - то есть переход от единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, рассчитанной на много лет.
🔥 Без преувеличения считаю это главной новостью дня. Даже предлагаю свою версию название для операции: «Россия в
говнеогне!»
https://t.me/Sharpreview/16549
Реально ж самі собі придумали мантру і в неї повірили.
Реальная политика ужасная
Иранский лидер аятолла Хаменеи согласился выбросить на рынок Европы кучу газа и нефти...
Аятолла..Астанавитесь...путлер сдохнет не приходя в сознание... удар в спину
Напевно язики були занадто злі - https://aussiedlerbote.de/2022/08/predlozhenie-saudovskoj-aravii-privelo-k-podorozhaniyu-nefti/ Пропозиція Саудівської Аравії призвела до подорожчання нафти
https://aussiedlerbote.de/2022/08/predlozhenie-saudovskoj-aravii-privelo-k-podorozhaniyu-nefti/ Саудівська Аравія запропонувала ОПЕК+ знизити видобуток нафти, що призвело до її подорожчання, поки що на один долар за барель .
"Якщо було точно відомо про дату нападу, чому "Мрія" не була відправлена в іншу країну?
Тому, що на тому літаку можна було швидко доставляти до України багато зброї."
Цеж не літак МАУ.
14 лютого 2022 року