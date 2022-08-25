Канада перебрасывает два самолета в Великобританию для доставки военной помощи Украине

Канада перебрасывает с Ближнего Востока в Европу два грузовых самолета С-130J для ускорения доставки военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Авиационное подразделение вооруженных сил Канады на Ближнем Востоке, которое поддерживало антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, переводится в Соединенное Королевство. Отвечая на вопрос CBC News, министерство обороны описало развертывание двух грузовых самолетов С-130J и соответствующего обслуживающего персонала. на фоне усилий по поставке в Украину оружия и боеприпасов", - говорится в публикации CBC News.

Отмечается, что последние несколько лет это авиационное транспортное подразделение базировалось в Кувейте, откуда осуществляло регулярные вылеты в рамках миссий НАТО и ООН.

По словам начальника Штаба обороны Канады Уэйна Эйри, это решение было вызвано значительными требованиями миссии по поддержке Украины.

"Мы объединили в Шотландии наше тактическое подразделение С-130, чтобы иметь возможность оказывать поддержку в Европе Украине и эпизодически помогать на Ближнем Востоке и в Африке", - сказал Эйри.

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Хотя Вооруженные силы Канады примут участие в масштабном обучении украинских защитников на территории Великобритании, два перемещенных с Ближнего Востока транспортных самолетов не будут привлечены к перевозке украинцев, эту работу полностью примут на себя британские ВВС.