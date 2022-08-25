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Канада перебрасывает два самолета в Великобританию для доставки военной помощи Украине

канада,впс

Канада перебрасывает с Ближнего Востока в Европу два грузовых самолета С-130J для ускорения доставки военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Авиационное подразделение вооруженных сил Канады на Ближнем Востоке, которое поддерживало антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, переводится в Соединенное Королевство. Отвечая на вопрос CBC News, министерство обороны описало развертывание двух грузовых самолетов С-130J и соответствующего обслуживающего персонала. на фоне усилий по поставке в Украину оружия и боеприпасов", - говорится в публикации CBC News.

Отмечается, что последние несколько лет это авиационное транспортное подразделение базировалось в Кувейте, откуда осуществляло регулярные вылеты в рамках миссий НАТО и ООН.

По словам начальника Штаба обороны Канады Уэйна Эйри, это решение было вызвано значительными требованиями миссии по поддержке Украины.

"Мы объединили в Шотландии наше тактическое подразделение С-130, чтобы иметь возможность оказывать поддержку в Европе Украине и эпизодически помогать на Ближнем Востоке и в Африке", - сказал Эйри.

Также смотрите: 90 военнослужащих из Канады отправились в Британию для обучения украинцев в рамках операции UNIFIER, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Хотя Вооруженные силы Канады примут участие в масштабном обучении украинских защитников на территории Великобритании, два перемещенных с Ближнего Востока транспортных самолетов не будут привлечены к перевозке украинцев, эту работу полностью примут на себя британские ВВС.

Великобритания (4927) Канада (2073)


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Топ комментарии
+13
Пентагон присвоит операции в Украине название и назначит ей командующего генерала.

В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, - Wall Street Journal.

После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

Присвоение операции собственного названия - формальность, однако оно несет серьезные юридические последствия.

▪️Во-первых, это фактическое признание Вашингтоном того, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях.

▪️Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.

▪️В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.

❗️Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине - то есть переход от единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, рассчитанной на много лет.

🔥 Без преувеличения считаю это главной новостью дня. Даже предлагаю свою версию название для операции: «Россия в говне огне!»
https://t.me/Sharpreview/16549
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25.08.2022 20:36
+11
Байден приказал Саудитам вернуть ракетный комплекс Гром украинским воинам...злые языки кажуть что Байден убедил принца Саудитов Салмана снизить цену на нефть до 50 баксов за бочку...принц согласился помочь Украине...
Реальная политика ужасная
Иранский лидер аятолла Хаменеи согласился выбросить на рынок Европы кучу газа и нефти...
Аятолла..Астанавитесь...путлер сдохнет не приходя в сознание... удар в спину
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25.08.2022 20:48
+11
https://www.dynamomania.com/ru/news/646825-tajvan-peredal-ukraine-800-dronov-bombardirovschikov-blizhnego-radiusa-dejstviya-revolver-860 Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860
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25.08.2022 20:51
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Правила форума Совет форумчан
Пентагон присвоит операции в Украине название и назначит ей командующего генерала.

В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию, - Wall Street Journal.

После этого операции будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

Присвоение операции собственного названия - формальность, однако оно несет серьезные юридические последствия.

▪️Во-первых, это фактическое признание Вашингтоном того, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях.

▪️Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.

▪️В-третьих, только в рамках "названной" операций возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, наград для военнослужащих, принимающих в ней участие.

❗️Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине - то есть переход от единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, рассчитанной на много лет.

🔥 Без преувеличения считаю это главной новостью дня. Даже предлагаю свою версию название для операции: «Россия в говне огне!»
https://t.me/Sharpreview/16549
показать весь комментарий
25.08.2022 20:36 Ответить
https://www.dynamomania.com/ru/news/646825-tajvan-peredal-ukraine-800-dronov-bombardirovschikov-blizhnego-radiusa-dejstviya-revolver-860 Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860
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25.08.2022 20:51 Ответить
Весь світ, весь притомний світ проти кремлівського сатани.
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25.08.2022 20:57 Ответить
Я ніколи не розумів, чому Р думає, що "Захід слабкий". Ну реально, група країн з економіками, сумарно на порядок більшими за р, з технічними можливостями, що випереджають р років на 50-60, які брали участь у воєнних операціях набагато складніших за р (згадати ту ж Іракську армію і її розгром).
Реально ж самі собі придумали мантру і в неї повірили.
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25.08.2022 21:02 Ответить
Бо їм так Х.йло росповів по ТВ.А вони йому свято вірять.От і все.А ще вони вірять в те що в них зайва хромосома(по при те що це ознака божевілля) та в свою особисту місію...
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25.08.2022 21:14 Ответить
Байден приказал Саудитам вернуть ракетный комплекс Гром украинским воинам...злые языки кажуть что Байден убедил принца Саудитов Салмана снизить цену на нефть до 50 баксов за бочку...принц согласился помочь Украине...
Реальная политика ужасная
Иранский лидер аятолла Хаменеи согласился выбросить на рынок Европы кучу газа и нефти...
Аятолла..Астанавитесь...путлер сдохнет не приходя в сознание... удар в спину
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25.08.2022 20:48 Ответить
...злые языки кажуть что Байден убедил принца Саудитов Салмана снизить цену на нефть до 50 баксов за бочку...

Напевно язики були занадто злі - https://aussiedlerbote.de/2022/08/predlozhenie-saudovskoj-aravii-privelo-k-podorozhaniyu-nefti/ Пропозиція Саудівської Аравії призвела до подорожчання нафти

https://aussiedlerbote.de/2022/08/predlozhenie-saudovskoj-aravii-privelo-k-podorozhaniyu-nefti/ Саудівська Аравія запропонувала ОПЕК+ знизити видобуток нафти, що призвело до її подорожчання, поки що на один долар за барель .
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26.08.2022 12:07 Ответить
Згадала нашу Мрію
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25.08.2022 21:03 Ответить
Я теж. І тут же про 73% нашого наріду за зе.
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25.08.2022 21:12 Ответить
Майор Чернобаев С.А.

"Якщо було точно відомо про дату нападу, чому "Мрія" не була відправлена в іншу країну?

Тому, що на тому літаку можна було швидко доставляти до України багато зброї."
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25.08.2022 21:33 Ответить
Shepard

Цеж не літак МАУ.
14 лютого 2022 року
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25.08.2022 21:35 Ответить
кажется сми выбалтывают кучу военных секретов.... и облегчают работу аналитикам в разведках разных стран....
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26.08.2022 09:53 Ответить
 
 