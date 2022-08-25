Оккупанты в Севастополе запустили чат-бот для доносов на жителей, поддерживающих Украину

Оккупационная "власть" Севастополя запустила чат-бот для доносов на поддерживающих Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о вероятной опасности, подозрительных лицах, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность", - заявил российский "председатель" Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев призвал доносить на тех, кто выкладывает в сетях места работы российской ПВО с координатами и поддерживающих украинские власти. "Информация оперативно будет доступна всем силовым ведомствам", - добавил он.

Накануне пророссийские телеграмм-каналы Севастополя сообщили о "поиске" владельца бесплатного вай-фая под названием "Slava Ukrayini".

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