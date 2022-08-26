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Белорусские военные самолеты готовы нести ядерное оружие, - Лукашенко

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что военная авиация РБ уже переоборудована под возможность ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-нибудь с Путиным в Питере заявили, что переоборудоваем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком хлопаем? Все готово! Поэтому пусть привозят", - сказал Лукашенко.

В то же время самопровозглашенный "президент" заявил, что никому "не угрожает".

Читайте: Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем Независимости, пожелав "мирного неба"

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+49
здається мені шо ********** просто показово розїбуть
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26.08.2022 13:19
+42
це фіксується як явка з повинною
після цієї заяви любий білоруський літак має розцінюватися як потенційний носій та знищуватися всіма доступними методами - на аеродромі або в небі.
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26.08.2022 13:20
+30
Літаки готові нести загрозливу зброю, а Лука готовий нон стоп нести всіляку уйню.
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26.08.2022 13:20
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здається мені шо ********** просто показово розїбуть
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26.08.2022 13:19 Ответить
Дуже б хотілося, щоб так і сталося.
Тому що ця "сладкая парочка" обидва психічно хворі люди
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26.08.2022 13:56 Ответить
Они реально могут применить ядерное оружие!!!терять им уже нечего.
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26.08.2022 15:30 Ответить
ХОЛУЙ ***** ,ЗАКРОЙ СВОЁ ВОНЮЧЕЕ ПОДДУВАЛО
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26.08.2022 15:37 Ответить
У Луки з"явились ядрьоні бульби.
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26.08.2022 13:20 Ответить
Він сам я бульба.

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26.08.2022 14:58 Ответить
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26.08.2022 19:10 Ответить
Літаки готові нести загрозливу зброю, а Лука готовий нон стоп нести всіляку уйню.
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26.08.2022 13:20 Ответить
це фіксується як явка з повинною
після цієї заяви любий білоруський літак має розцінюватися як потенційний носій та знищуватися всіма доступними методами - на аеродромі або в небі.
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26.08.2022 13:20 Ответить
Якщо бульбольот гепнеться об землю, то буде ядрьоний вибух.
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26.08.2022 13:23 Ответить
хай гепається на своїй землі тоді
війська з білораші хотіли до рудого лісу - хто сказав, що рудий ліс не хоче відвідати їх навзаєм?
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26.08.2022 13:29 Ответить
Дурень натякає на вторгнення марсіан, що прагнуть захопити бульбу й трактори.
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26.08.2022 13:21 Ответить
У байстрюка пелька горить. Треба трошки охолодити.
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26.08.2022 13:21 Ответить
Більше лякай і колись хтось справді злякається і уїбе по голій сраці...
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26.08.2022 13:22 Ответить
несли б уже тебе чорти в пекло
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26.08.2022 13:23 Ответить
Як раз ти то язиком й ляпаєш, кровавий Бульбаглот, а ось Хімарси ляпают зовсім не язиком! 😉
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26.08.2022 13:23 Ответить
лука мудіщев хоче ядрений вибух у мінску-це похвально...
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26.08.2022 13:23 Ответить
ничтожество восхищается ничтожеством. На котрточки присядь - чьоткий поцик..
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26.08.2022 13:28 Ответить
Парашник, где ты вот в этом увидел сталь?
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26.08.2022 13:29 Ответить
Интересно, каков же будет усатый ядерный заряд в бульбашенном эквиваленте.
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26.08.2022 14:06 Ответить
Этот эквивалент измеряют в центнерах.
Ну, а вид они, яйца Луки Мудищева приобретут соответствующий. Как и уго трёх *****..ков с ублюдком Коленькой в том числе.
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26.08.2022 14:11 Ответить
рамзанке дірову еще лизни... русачек-язічек
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26.08.2022 13:29 Ответить
Оно этим занимается ещё с конца 90-х прошлого столетия
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26.08.2022 14:12 Ответить
Григорич, ти ?
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26.08.2022 13:30 Ответить
Ну ну, застосує. І вигрібе від всього світу разом.
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26.08.2022 13:27 Ответить
Ну что же, теперь Бульборейх и Парашарейх стали странами террористами нарушивши ВСЕ международные договора о нераспространении ЯО. исходя их этого вся территория Бульборейха стала ЗАКОННОЙ целью для ЯО стран НАТО.
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26.08.2022 13:27 Ответить
Лука їбонувся. Він розуміє наслідки цієї заяви?!
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26.08.2022 13:27 Ответить
А иначе ак РФии начать ограниченную ядерную войну, чтоб не огрести..Нужна прокладка. Беларусь никому не жалко... Нормальній сценарий.
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26.08.2022 13:30 Ответить
Это будет нарушением соглашений по нераспространению ЯО. Русня Луке ЯО не передаст. Это тупо запугивание.
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26.08.2022 14:15 Ответить
А для/України вистачилоб 20 літаків Ф-18 їх достатньо для того щоб вибити орків з України. Адже російське пво проти нех неефективне .
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26.08.2022 13:27 Ответить
сегодня вы победили в конкурсе самого короткого логлайна для фильма о войне в Украине.
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26.08.2022 13:47 Ответить
Я ни с кем не соревнуюсь .
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26.08.2022 14:23 Ответить
Это правда. Так получилось, что в этом конкурсе вы были одни.
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26.08.2022 15:20 Ответить
Самолеты не всегда в воздухе

Авиабазы тоже нужно защищать
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26.08.2022 13:52 Ответить
Для этого хватит ПРО если НАТОВСКИЕ
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26.08.2022 14:22 Ответить
лукашєску, тобі навіть переобладнаний пластиковий мішок не допоможе. висітимеш як і всі військові злочинці.
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26.08.2022 13:27 Ответить
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26.08.2022 13:28 Ответить
А сегодня -- ПЯТНИЦА! То никитка миГалков умом блещет, то вот еще один умник -- на этот раз с севера...
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26.08.2022 13:54 Ответить
Два нелигитимных дебила это сила...по шантажам и прочим Мавзолейным уродствам...
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26.08.2022 13:28 Ответить
солдаты бульборейха не уступают армии *****...
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26.08.2022 13:28 Ответить
Морду еще надо в белую рамочку взять. А так портрет незавершён.
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26.08.2022 13:57 Ответить
Бойцовский Петух!
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26.08.2022 14:00 Ответить
А точнее - петушара!
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26.08.2022 14:07 Ответить
Это что за ***** в окантовке?
Ааааа, это СРУский зольдат!
Глюпий русишшвайне зольдат.
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26.08.2022 14:06 Ответить
Мотошвейные войска!
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26.08.2022 16:24 Ответить
Крахмальный готов взять за щеку!
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26.08.2022 13:28 Ответить
Лишньохромосомний тули в спам
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26.08.2022 13:32 Ответить
Sperdalaj ruzka kurwa ***** szmata!
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26.08.2022 13:33 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/24045 Олексій Гончаренко : «Лукашенко заставил своих псов завести на меня уголовное дело! Так https://t.me/oleksiihoncharenko/24031 ему не понравился мой ответ на его "поздравление" с Днём Независимости Украины . Даже белорусский пропагандон Азарёнок высказал никому не нужное мнение»

https://t.me/oleksiihoncharenko/24042 Лукашенко каже, що його літаки переобладнані під ядерну зброю. Погрожує Заходу. Та всі знають, хто насправді загрожує та кому. Хто бомбить мирні міста та бажає мирного неба над головою. Лугабе, це тобі не допоможе .
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26.08.2022 13:33 Ответить
Ну і куда ж ти понесеш ту ядерну зброю, недофюрер довбаний...
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26.08.2022 13:34 Ответить
Як кажуть в Одесі...кричать про, те чого нема давно. хіба що на Смоленской АЭС...Нововоронежской АЭС и кажись Курской...поруч щ Україною...туди теж можуть гахнути...Элизабет Трасс вже казала про це разом з Джонсонюком...
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26.08.2022 13:37 Ответить
пуйло взяв лукашенку за його стареньку мошонку,від білоруського наріду вже нічого не залежить.вони звичайні страуси,за винятком невеликої кількості справжніх Білорусів. кремль(точна копія ада) може гахнути ядерною зброєю з території білорусі,бо дуже близько до Європи,далеченько від болот мацковських і можна сказати,що це не ми,це нелегітимний здурів ось його й майте........
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26.08.2022 13:39 Ответить
Ще одне в недофюрери пнеться! Ті два придурки таки хочуть ядерну війну розв'язати. А світ може і догратися в "толерантність" з державами-терористами!
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26.08.2022 13:42 Ответить
Ему Чернобыля мало!?
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26.08.2022 13:43 Ответить
Киев за три дня и 6 месяцев взяли...обосрались по полному тарифу... теперь дерьмом решили запугать ... як казав Рональд Рейган...победителей не будет а ядерном дерьме.. Априори...
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26.08.2022 13:44 Ответить
Интересно, а ядерное оружие можно засунуть в задницу этому ************ ????
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26.08.2022 13:44 Ответить
Навряд, там вже член путлєра займає все місце.
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26.08.2022 13:48 Ответить
Це називається ОПЕРАЦІЯ ПІД ЧУЖИМ ПРАПОРОМ.... Звісно росіяни не збираються передавати жодну ядерну зброю білорусам....

Тут питання в іншому....ЦЕ БЛЕФ ПУТІНА, який транслюється через рот Лукашенко? Чи це самодіяльність Лукашенко, якою він намагається попередити світ, про ядерний шантаж росіян?
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26.08.2022 13:46 Ответить
Пустая болтовня двух даунов негодяев... лукашеску и путлерску будут уничтожены...
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26.08.2022 13:48 Ответить
с нетерпением ожидаю, когда хоть один пепелац поднимется с Зябровки или Лунинца в сторону Украины, что бы посмотреть на превращение АБ в пюре.
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26.08.2022 13:49 Ответить
догавкается. влупят такие санкции, что своими усами подавится.
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26.08.2022 13:50 Ответить
Это явка с повинной. Сам сказал, никто за язык не тянул

Я надеюсь, это услыхал весь мир? ООН-ау!!!

Два террориста угрожают всему миру и думают, что они одни в мире
владеют ядерным оружием
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26.08.2022 13:51 Ответить
А Коленькой готов пожертвовать? Ведь если белорусь применит, то США применят на 5 минут раньше.
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26.08.2022 13:54 Ответить
***
говорят, между двойниками ***** провели конкурс - кого в гроб положить если шо...
в жюри председательствовал шойгу... долго жюри думало.. на записывающее устройство поглядывая... и решили если шо... положить в гроб лукашенко... его никто не любит...
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26.08.2022 13:55 Ответить
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26.08.2022 19:15 Ответить
Вусатий тарган, кинь собі під ліжко яд.бомбу - меньше гімна на світі залишиться!
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26.08.2022 13:57 Ответить
Кожаный презерватив ******%, возвращайся а психбольницу и продолжай лечится! Твоя бульбашная бестолкока, даже не представляет что творит...
PS: Боюсь справка от врача-психиатра, тебе не поможет!
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26.08.2022 14:00 Ответить
куди її нести? бульбараш, грьобаний...
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26.08.2022 14:00 Ответить
Дайте нам яд боеголовки, мы запорожец и квадрокоптер переоборудуем....
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26.08.2022 14:01 Ответить
А голова Лукашенка будет переоборудована под намыленную верёвку.
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26.08.2022 14:06 Ответить
В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. ЛУКАШЕНКО, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.

В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с диагнозом "мозаичная психопатия"

Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики,

склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований

https://www.svoboda.org/a/30789452.html
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26.08.2022 14:07 Ответить
«Злокачественный психопат-садист»: психиатр описал состояние Путина

Американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что https://fakty.ua/ru/403918-kremlevskij-shizofrenik-nazvan-top-5-strannyh-privychek-putina кремлевский диктатор владимир ПУТИН, чье поведение в обычной жизни часто вызывает вопросы , - «психопат с признаками садиста», у которого к тому же развито нарциссическое расстройство личности.

Об этом пише Фэллон отмечает, что кремлевский диктатор, как и другие психопаты, готов годами выжидать удобного момента для атаки или мести.

Его всегда провоцирует слабость

https://fakty.ua/ru/404350-zlokachestvennyj-psihopat-sadist-psihiatr-opisal-sostoyanie-putina
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26.08.2022 14:13 Ответить
Юрий Табах: КАДЫРОВ такой же садист и трус, как Гитлер, Сталин или Путин

https://www.youtube.com/watch?v=6zpJQirRsiI
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26.08.2022 14:17 Ответить
Все, сдулось лукашило, обещавшее мыть ноги в Ла-Манше, теперь обречённо схватилась за последний битый козырь.
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26.08.2022 14:18 Ответить
Щось менi здаеться що Пюрер вiдчувае свiй кiнець.
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26.08.2022 14:18 Ответить
хаха той літак не злитить бо зараз час беспілотників Байрактар ,яких боїться кремль..Тому війну рік назад пуйло в Карабахі зупинив бо всі бачили мощ Байрактара проти совкової техніки
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26.08.2022 14:19 Ответить
"переоборудоваем" - далі читати й слухати гнилу бульбу сенсу нема.
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26.08.2022 14:21 Ответить
Коли вже тебе,старий маразматик,разом з бункерним дідом,черті в пекло понесуть?Там казани вже давно закипіли
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26.08.2022 14:33 Ответить
Картоплю викопайте спочатку, колгоспники чортові.
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26.08.2022 14:54 Ответить
кто же даст тем самолётам взлететь..А вот РБ могут из-за лукавого наказать конкретно.если у беларусов не хватило сил задавить Лукавого,то теперь пусть подумают о собственной безопасности и своих потомков.Час ещё не утрачен и Лукавый "под рукой"
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26.08.2022 15:01 Ответить
Он точно *******! Другого слова у меня просто нет!
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26.08.2022 15:20 Ответить
Нема спокою їб###нутому.
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26.08.2022 15:02 Ответить
Вот довбень, кто ж тебе его даст-то. Чтобы ты по маскве #бнул? Так одна уже есть, второй им не надо. С другой стороны, папаша взял себя за бульбы и начал нести ахинею, которая свидетельствует о том, что он не намерен распускать руки дальше бульбы. Для нас это хорошо, меньше возни.
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26.08.2022 15:03 Ответить
У цебя скаціна вся обосрана, а ти про ядерну зброю на білоруських літаках. Бульбойоп, все одно радіаційна хмара піде на бульбосрусь та терорашу. Чорнобиль тому доказ. Не буде нас, не буде і вас, терористи недороблені.
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26.08.2022 15:06 Ответить
Колхозник так и не понял, что в его колхозе уже ничего его нет!
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26.08.2022 16:27 Ответить
Если это правда-Беларусь записали в цели ядерных ударов.
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26.08.2022 17:34 Ответить
Варто посадити на палю. Обох. Шкода, що ця давня традиція трохи призабулась. Але цей "твікс" - заслуговує.
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26.08.2022 17:52 Ответить
Лука прям пулею хоче в пекло с коленькою
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26.08.2022 20:07 Ответить
 
 