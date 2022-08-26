Белорусские военные самолеты готовы нести ядерное оружие, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что военная авиация РБ уже переоборудована под возможность ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-нибудь с Путиным в Питере заявили, что переоборудоваем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком хлопаем? Все готово! Поэтому пусть привозят", - сказал Лукашенко.

В то же время самопровозглашенный "президент" заявил, что никому "не угрожает".

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