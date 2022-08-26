Білоруські військові літаки готові нести ядерну зброю, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що військова авіація РБ вже переобладнана під можливість нести ядерну зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Вони мають розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово! Тому нехай привозять", - сказав Лукашенко.
Водночас самопроголошений "президент" заявив, що нікому "не погрожує".
Топ коментарі
+49 Alex Bylim #199631
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+42 Тетяна Тать
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+30 CrossFirenko
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Тому що ця "сладкая парочка" обидва психічно хворі люди
після цієї заяви любий білоруський літак має розцінюватися як потенційний носій та знищуватися всіма доступними методами - на аеродромі або в небі.
війська з білораші хотіли до рудого лісу - хто сказав, що рудий ліс не хоче відвідати їх навзаєм?
Ну, а вид они, яйца Луки Мудищева приобретут соответствующий. Как и уго трёх *****..ков с ублюдком Коленькой в том числе.
Авиабазы тоже нужно защищать
Ааааа, это СРУский зольдат!
Глюпий русишшвайне зольдат.
https://t.me/oleksiihoncharenko/24042 Лукашенко каже, що його літаки переобладнані під ядерну зброю. Погрожує Заходу. Та всі знають, хто насправді загрожує та кому. Хто бомбить мирні міста та бажає мирного неба над головою. Лугабе, це тобі не допоможе .
Тут питання в іншому....ЦЕ БЛЕФ ПУТІНА, який транслюється через рот Лукашенко? Чи це самодіяльність Лукашенко, якою він намагається попередити світ, про ядерний шантаж росіян?
Я надеюсь, это услыхал весь мир? ООН-ау!!!
Два террориста угрожают всему миру и думают, что они одни в мире
владеют ядерным оружием
говорят, между двойниками ***** провели конкурс - кого в гроб положить если шо...
в жюри председательствовал шойгу... долго жюри думало.. на записывающее устройство поглядывая... и решили если шо... положить в гроб лукашенко... его никто не любит...
PS: Боюсь справка от врача-психиатра, тебе не поможет!
В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с диагнозом "мозаичная психопатия"
Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики,
склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований
https://www.svoboda.org/a/30789452.html
Американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что https://fakty.ua/ru/403918-kremlevskij-shizofrenik-nazvan-top-5-strannyh-privychek-putina кремлевский диктатор владимир ПУТИН, чье поведение в обычной жизни часто вызывает вопросы , - «психопат с признаками садиста», у которого к тому же развито нарциссическое расстройство личности.
Об этом пише Фэллон отмечает, что кремлевский диктатор, как и другие психопаты, готов годами выжидать удобного момента для атаки или мести.
Его всегда провоцирует слабость
https://fakty.ua/ru/404350-zlokachestvennyj-psihopat-sadist-psihiatr-opisal-sostoyanie-putina
https://www.youtube.com/watch?v=6zpJQirRsiI