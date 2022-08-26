Білоруські військові літаки готові нести ядерну зброю, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що військова авіація РБ вже переобладнана під можливість нести ядерну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Вони мають розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово! Тому нехай привозять", - сказав Лукашенко.

Водночас самопроголошений "президент" заявив, що нікому "не погрожує".

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