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Білоруські військові літаки готові нести ядерну зброю, - Лукашенко

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що військова авіація РБ вже переобладнана під можливість нести ядерну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Вони мають розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово! Тому нехай привозять", - сказав Лукашенко.

Водночас самопроголошений "президент" заявив, що нікому "не погрожує".

Читайте: Нових загроз із боку Білорусі для України немає, - Буданов

Автор: 

Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) ядерна зброя (1145)


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Топ коментарі
+49
здається мені шо ********** просто показово розїбуть
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26.08.2022 13:19
+42
це фіксується як явка з повинною
після цієї заяви любий білоруський літак має розцінюватися як потенційний носій та знищуватися всіма доступними методами - на аеродромі або в небі.
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26.08.2022 13:20
+30
Літаки готові нести загрозливу зброю, а Лука готовий нон стоп нести всіляку уйню.
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26.08.2022 13:20
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здається мені шо ********** просто показово розїбуть
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26.08.2022 13:19 Відповісти
Дуже б хотілося, щоб так і сталося.
Тому що ця "сладкая парочка" обидва психічно хворі люди
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26.08.2022 13:56 Відповісти
Они реально могут применить ядерное оружие!!!терять им уже нечего.
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26.08.2022 15:30 Відповісти
ХОЛУЙ ***** ,ЗАКРОЙ СВОЁ ВОНЮЧЕЕ ПОДДУВАЛО
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26.08.2022 15:37 Відповісти
У Луки з"явились ядрьоні бульби.
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26.08.2022 13:20 Відповісти
Він сам я бульба.

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26.08.2022 14:58 Відповісти
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26.08.2022 19:10 Відповісти
Літаки готові нести загрозливу зброю, а Лука готовий нон стоп нести всіляку уйню.
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26.08.2022 13:20 Відповісти
це фіксується як явка з повинною
після цієї заяви любий білоруський літак має розцінюватися як потенційний носій та знищуватися всіма доступними методами - на аеродромі або в небі.
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26.08.2022 13:20 Відповісти
Якщо бульбольот гепнеться об землю, то буде ядрьоний вибух.
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26.08.2022 13:23 Відповісти
хай гепається на своїй землі тоді
війська з білораші хотіли до рудого лісу - хто сказав, що рудий ліс не хоче відвідати їх навзаєм?
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26.08.2022 13:29 Відповісти
Дурень натякає на вторгнення марсіан, що прагнуть захопити бульбу й трактори.
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26.08.2022 13:21 Відповісти
У байстрюка пелька горить. Треба трошки охолодити.
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26.08.2022 13:21 Відповісти
Більше лякай і колись хтось справді злякається і уїбе по голій сраці...
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26.08.2022 13:22 Відповісти
несли б уже тебе чорти в пекло
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26.08.2022 13:23 Відповісти
Як раз ти то язиком й ляпаєш, кровавий Бульбаглот, а ось Хімарси ляпают зовсім не язиком! 😉
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26.08.2022 13:23 Відповісти
лука мудіщев хоче ядрений вибух у мінску-це похвально...
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26.08.2022 13:23 Відповісти
ничтожество восхищается ничтожеством. На котрточки присядь - чьоткий поцик..
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26.08.2022 13:28 Відповісти
Парашник, где ты вот в этом увидел сталь?
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26.08.2022 13:29 Відповісти
Интересно, каков же будет усатый ядерный заряд в бульбашенном эквиваленте.
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26.08.2022 14:06 Відповісти
Этот эквивалент измеряют в центнерах.
Ну, а вид они, яйца Луки Мудищева приобретут соответствующий. Как и уго трёх *****..ков с ублюдком Коленькой в том числе.
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26.08.2022 14:11 Відповісти
рамзанке дірову еще лизни... русачек-язічек
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26.08.2022 13:29 Відповісти
Оно этим занимается ещё с конца 90-х прошлого столетия
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26.08.2022 14:12 Відповісти
Григорич, ти ?
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26.08.2022 13:30 Відповісти
Ну ну, застосує. І вигрібе від всього світу разом.
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26.08.2022 13:27 Відповісти
Ну что же, теперь Бульборейх и Парашарейх стали странами террористами нарушивши ВСЕ международные договора о нераспространении ЯО. исходя их этого вся территория Бульборейха стала ЗАКОННОЙ целью для ЯО стран НАТО.
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26.08.2022 13:27 Відповісти
Лука їбонувся. Він розуміє наслідки цієї заяви?!
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26.08.2022 13:27 Відповісти
А иначе ак РФии начать ограниченную ядерную войну, чтоб не огрести..Нужна прокладка. Беларусь никому не жалко... Нормальній сценарий.
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26.08.2022 13:30 Відповісти
Это будет нарушением соглашений по нераспространению ЯО. Русня Луке ЯО не передаст. Это тупо запугивание.
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26.08.2022 14:15 Відповісти
А для/України вистачилоб 20 літаків Ф-18 їх достатньо для того щоб вибити орків з України. Адже російське пво проти нех неефективне .
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26.08.2022 13:27 Відповісти
сегодня вы победили в конкурсе самого короткого логлайна для фильма о войне в Украине.
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26.08.2022 13:47 Відповісти
Я ни с кем не соревнуюсь .
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26.08.2022 14:23 Відповісти
Это правда. Так получилось, что в этом конкурсе вы были одни.
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26.08.2022 15:20 Відповісти
Самолеты не всегда в воздухе

Авиабазы тоже нужно защищать
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26.08.2022 13:52 Відповісти
Для этого хватит ПРО если НАТОВСКИЕ
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26.08.2022 14:22 Відповісти
лукашєску, тобі навіть переобладнаний пластиковий мішок не допоможе. висітимеш як і всі військові злочинці.
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26.08.2022 13:27 Відповісти
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26.08.2022 13:28 Відповісти
А сегодня -- ПЯТНИЦА! То никитка миГалков умом блещет, то вот еще один умник -- на этот раз с севера...
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26.08.2022 13:54 Відповісти
Два нелигитимных дебила это сила...по шантажам и прочим Мавзолейным уродствам...
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26.08.2022 13:28 Відповісти
солдаты бульборейха не уступают армии *****...
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26.08.2022 13:28 Відповісти
Морду еще надо в белую рамочку взять. А так портрет незавершён.
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26.08.2022 13:57 Відповісти
Бойцовский Петух!
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26.08.2022 14:00 Відповісти
А точнее - петушара!
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26.08.2022 14:07 Відповісти
Это что за ***** в окантовке?
Ааааа, это СРУский зольдат!
Глюпий русишшвайне зольдат.
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26.08.2022 14:06 Відповісти
Мотошвейные войска!
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26.08.2022 16:24 Відповісти
Крахмальный готов взять за щеку!
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26.08.2022 13:28 Відповісти
Лишньохромосомний тули в спам
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26.08.2022 13:32 Відповісти
Sperdalaj ruzka kurwa ***** szmata!
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26.08.2022 13:33 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/24045 Олексій Гончаренко : «Лукашенко заставил своих псов завести на меня уголовное дело! Так https://t.me/oleksiihoncharenko/24031 ему не понравился мой ответ на его "поздравление" с Днём Независимости Украины . Даже белорусский пропагандон Азарёнок высказал никому не нужное мнение»

https://t.me/oleksiihoncharenko/24042 Лукашенко каже, що його літаки переобладнані під ядерну зброю. Погрожує Заходу. Та всі знають, хто насправді загрожує та кому. Хто бомбить мирні міста та бажає мирного неба над головою. Лугабе, це тобі не допоможе .
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26.08.2022 13:33 Відповісти
Ну і куда ж ти понесеш ту ядерну зброю, недофюрер довбаний...
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26.08.2022 13:34 Відповісти
Як кажуть в Одесі...кричать про, те чого нема давно. хіба що на Смоленской АЭС...Нововоронежской АЭС и кажись Курской...поруч щ Україною...туди теж можуть гахнути...Элизабет Трасс вже казала про це разом з Джонсонюком...
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26.08.2022 13:37 Відповісти
пуйло взяв лукашенку за його стареньку мошонку,від білоруського наріду вже нічого не залежить.вони звичайні страуси,за винятком невеликої кількості справжніх Білорусів. кремль(точна копія ада) може гахнути ядерною зброєю з території білорусі,бо дуже близько до Європи,далеченько від болот мацковських і можна сказати,що це не ми,це нелегітимний здурів ось його й майте........
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26.08.2022 13:39 Відповісти
Ще одне в недофюрери пнеться! Ті два придурки таки хочуть ядерну війну розв'язати. А світ може і догратися в "толерантність" з державами-терористами!
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26.08.2022 13:42 Відповісти
Ему Чернобыля мало!?
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26.08.2022 13:43 Відповісти
Киев за три дня и 6 месяцев взяли...обосрались по полному тарифу... теперь дерьмом решили запугать ... як казав Рональд Рейган...победителей не будет а ядерном дерьме.. Априори...
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26.08.2022 13:44 Відповісти
Интересно, а ядерное оружие можно засунуть в задницу этому ************ ????
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26.08.2022 13:44 Відповісти
Навряд, там вже член путлєра займає все місце.
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26.08.2022 13:48 Відповісти
Це називається ОПЕРАЦІЯ ПІД ЧУЖИМ ПРАПОРОМ.... Звісно росіяни не збираються передавати жодну ядерну зброю білорусам....

Тут питання в іншому....ЦЕ БЛЕФ ПУТІНА, який транслюється через рот Лукашенко? Чи це самодіяльність Лукашенко, якою він намагається попередити світ, про ядерний шантаж росіян?
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26.08.2022 13:46 Відповісти
Пустая болтовня двух даунов негодяев... лукашеску и путлерску будут уничтожены...
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26.08.2022 13:48 Відповісти
с нетерпением ожидаю, когда хоть один пепелац поднимется с Зябровки или Лунинца в сторону Украины, что бы посмотреть на превращение АБ в пюре.
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26.08.2022 13:49 Відповісти
догавкается. влупят такие санкции, что своими усами подавится.
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26.08.2022 13:50 Відповісти
Это явка с повинной. Сам сказал, никто за язык не тянул

Я надеюсь, это услыхал весь мир? ООН-ау!!!

Два террориста угрожают всему миру и думают, что они одни в мире
владеют ядерным оружием
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26.08.2022 13:51 Відповісти
А Коленькой готов пожертвовать? Ведь если белорусь применит, то США применят на 5 минут раньше.
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26.08.2022 13:54 Відповісти
***
говорят, между двойниками ***** провели конкурс - кого в гроб положить если шо...
в жюри председательствовал шойгу... долго жюри думало.. на записывающее устройство поглядывая... и решили если шо... положить в гроб лукашенко... его никто не любит...
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26.08.2022 13:55 Відповісти
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26.08.2022 19:15 Відповісти
Вусатий тарган, кинь собі під ліжко яд.бомбу - меньше гімна на світі залишиться!
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26.08.2022 13:57 Відповісти
Кожаный презерватив ******%, возвращайся а психбольницу и продолжай лечится! Твоя бульбашная бестолкока, даже не представляет что творит...
PS: Боюсь справка от врача-психиатра, тебе не поможет!
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26.08.2022 14:00 Відповісти
куди її нести? бульбараш, грьобаний...
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26.08.2022 14:00 Відповісти
Дайте нам яд боеголовки, мы запорожец и квадрокоптер переоборудуем....
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26.08.2022 14:01 Відповісти
А голова Лукашенка будет переоборудована под намыленную верёвку.
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26.08.2022 14:06 Відповісти
В 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси из архива Могилевской областной психиатрической больницы была похищена медицинская карта А. Г. ЛУКАШЕНКО, наблюдавшегося здесь с середины 70-х годов.

В 1982 году Лукашенко был комиссован из армии с диагнозом "мозаичная психопатия"

Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики,

склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований

https://www.svoboda.org/a/30789452.html
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26.08.2022 14:07 Відповісти
«Злокачественный психопат-садист»: психиатр описал состояние Путина

Американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что https://fakty.ua/ru/403918-kremlevskij-shizofrenik-nazvan-top-5-strannyh-privychek-putina кремлевский диктатор владимир ПУТИН, чье поведение в обычной жизни часто вызывает вопросы , - «психопат с признаками садиста», у которого к тому же развито нарциссическое расстройство личности.

Об этом пише Фэллон отмечает, что кремлевский диктатор, как и другие психопаты, готов годами выжидать удобного момента для атаки или мести.

Его всегда провоцирует слабость

https://fakty.ua/ru/404350-zlokachestvennyj-psihopat-sadist-psihiatr-opisal-sostoyanie-putina
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26.08.2022 14:13 Відповісти
Юрий Табах: КАДЫРОВ такой же садист и трус, как Гитлер, Сталин или Путин

https://www.youtube.com/watch?v=6zpJQirRsiI
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26.08.2022 14:17 Відповісти
Все, сдулось лукашило, обещавшее мыть ноги в Ла-Манше, теперь обречённо схватилась за последний битый козырь.
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26.08.2022 14:18 Відповісти
Щось менi здаеться що Пюрер вiдчувае свiй кiнець.
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26.08.2022 14:18 Відповісти
хаха той літак не злитить бо зараз час беспілотників Байрактар ,яких боїться кремль..Тому війну рік назад пуйло в Карабахі зупинив бо всі бачили мощ Байрактара проти совкової техніки
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26.08.2022 14:19 Відповісти
"переоборудоваем" - далі читати й слухати гнилу бульбу сенсу нема.
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26.08.2022 14:21 Відповісти
Коли вже тебе,старий маразматик,разом з бункерним дідом,черті в пекло понесуть?Там казани вже давно закипіли
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26.08.2022 14:33 Відповісти
Картоплю викопайте спочатку, колгоспники чортові.
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26.08.2022 14:54 Відповісти
кто же даст тем самолётам взлететь..А вот РБ могут из-за лукавого наказать конкретно.если у беларусов не хватило сил задавить Лукавого,то теперь пусть подумают о собственной безопасности и своих потомков.Час ещё не утрачен и Лукавый "под рукой"
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26.08.2022 15:01 Відповісти
Он точно *******! Другого слова у меня просто нет!
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26.08.2022 15:20 Відповісти
Нема спокою їб###нутому.
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26.08.2022 15:02 Відповісти
Вот довбень, кто ж тебе его даст-то. Чтобы ты по маскве #бнул? Так одна уже есть, второй им не надо. С другой стороны, папаша взял себя за бульбы и начал нести ахинею, которая свидетельствует о том, что он не намерен распускать руки дальше бульбы. Для нас это хорошо, меньше возни.
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26.08.2022 15:03 Відповісти
У цебя скаціна вся обосрана, а ти про ядерну зброю на білоруських літаках. Бульбойоп, все одно радіаційна хмара піде на бульбосрусь та терорашу. Чорнобиль тому доказ. Не буде нас, не буде і вас, терористи недороблені.
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26.08.2022 15:06 Відповісти
Колхозник так и не понял, что в его колхозе уже ничего его нет!
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26.08.2022 16:27 Відповісти
Если это правда-Беларусь записали в цели ядерных ударов.
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26.08.2022 17:34 Відповісти
Варто посадити на палю. Обох. Шкода, що ця давня традиція трохи призабулась. Але цей "твікс" - заслуговує.
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26.08.2022 17:52 Відповісти
Лука прям пулею хоче в пекло с коленькою
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26.08.2022 20:07 Відповісти
 
 