Ликвидация изменника Лайшева в оккупированном Старобельске. ВИДЕО

В сеть попали кадры подрыва авто и ликвидации коллаборанта Лайшева в оккупированном Старобельске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения коллаборанта опубликовал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

"Оккупированный Старобельск. Кадры ликвидации предателя и коллаборанта Аскяра Лайшева 11 августа. Бывший полицейский, при оккупационных властях Лайшев возглавил т.н. "Старобельское МРЭО", - отметил он.

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