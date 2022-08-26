Ликвидация изменника Лайшева в оккупированном Старобельске. ВИДЕО
В сеть попали кадры подрыва авто и ликвидации коллаборанта Лайшева в оккупированном Старобельске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения коллаборанта опубликовал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
"Оккупированный Старобельск. Кадры ликвидации предателя и коллаборанта Аскяра Лайшева 11 августа. Бывший полицейский, при оккупационных властях Лайшев возглавил т.н. "Старобельское МРЭО", - отметил он.
Окупований Старобільськ. Кадри ліквідації зрадника та колаборанта Аскяра Лайшева 11 серпня. Колишній поліціянт, за окупаційної влади Лайшев очолив т.зв "Старобільське МРЕВ".https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/LAZaSctIbD— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 26, 2022
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