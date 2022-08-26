РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13472 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
50 103 104

Ликвидация изменника Лайшева в оккупированном Старобельске. ВИДЕО

В сеть попали кадры подрыва авто и ликвидации коллаборанта Лайшева в оккупированном Старобельске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения коллаборанта опубликовал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

"Оккупированный Старобельск. Кадры ликвидации предателя и коллаборанта Аскяра Лайшева 11 августа. Бывший полицейский, при оккупационных властях Лайшев возглавил т.н. "Старобельское МРЭО", - отметил он.

Читайте также: В Старобельске взорвался автомобиль с "начальником МРЭО", он госпитализирован, - Гайдай

Окупований Старобільськ. Кадри ліквідації зрадника та колаборанта Аскяра Лайшева 11 серпня. Колишній поліціянт, за оку­паційної влади Лай­шев очо­лив т.зв "Ста­робільсь­ке МРЕВ".https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/LAZaSctIbD

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 26, 2022

Автор: 

коллаборационизм (870) Старобельск (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+111
Відразу в пекло-виконавцям респект...
показать весь комментарий
26.08.2022 18:38
+99
С огоньком, задорно, полетел на концерт кабздона. Ну, здоровья ему, и хорошего настроения.
показать весь комментарий
26.08.2022 18:39
+81
Балицкому с Мелитополя. Приготовиться.
показать весь комментарий
26.08.2022 18:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А який синхрон. Обїзджав територію, оглядав паству і прямо під відеозйомку полетів .......
показать весь комментарий
27.08.2022 06:19 Ответить
Так має бути з кожним мерзотником, який прислужує кацапській орді!
показать весь комментарий
27.08.2022 07:03 Ответить
Огненный гонщик
показать весь комментарий
27.08.2022 18:51 Ответить
Это какой-то старый список, неполный. В Луганской области, например, угандошили Лайшева.
показать весь комментарий
31.08.2022 19:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 