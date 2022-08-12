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Новости Война
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В Старобельске взорвался автомобиль с "начальником МРЭО", он госпитализирован, - Гайдай

луганщина

В Луганской области партизаны продолжают уничтожать коллаборантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, из сообщений местных жителей известно о взрыве в оккупированном Старобельске. Взорвался автомобиль, в котором ехал местный коллаборант, которого оккупанты назначили "начальником МРЭО".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Северодонецке оккупанты предлагают горожанам стройматериалы для восстановления жилья в обмен на копии их документов, - Гайдай. ФОТО

Предварительно пострадавшего госпитализировали в больницу. Глава ОВА предполагает, что оккупанты начнут поисковые операции по обнаружению местных партизан.

Ранее силы сопротивления обстреляли авто, где ехал назначенный оккупантами "мэр" и его "заместитель". Оба коллаборанта получили ранения. Поиски местных мстителей не увенчались успехом.

Гайдай ЛОГА (716) Старобельск (15) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+9
Курив ?? .
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12.08.2022 10:32 Ответить
+8
Навпаки! Якби загинув - кацапи зробили-б з нього "полум"яного великороса", який "не щадя жизни, атстаивал идеалы русскава мира"! А так буде мучиться покалічений і клясти себе - що погодився на колаборантство, і кацапів - що не захистили А інші - бачачи, ЧИМ він закінчив - тричі подумають - "А воно того варте?"
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12.08.2022 11:16 Ответить
+7
Дозвольте з Вами не погодитися, бо тоді бюрократія з'їсть партизанський рух: З'являться низка штабів (від центрального до міського (селищного), потім комісії, радники з різних питань. Командири загонів поринуть в численні звіти та погодження операцій, купівлі набоїв та вибухівки через тендери і таке інше. Наша бюрократія здатна зжерти все
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12.08.2022 10:41 Ответить
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Вже на часі створювати УШПР.
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12.08.2022 10:29 Ответить
Дозвольте з Вами не погодитися, бо тоді бюрократія з'їсть партизанський рух: З'являться низка штабів (від центрального до міського (селищного), потім комісії, радники з різних питань. Командири загонів поринуть в численні звіти та погодження операцій, купівлі набоїв та вибухівки через тендери і таке інше. Наша бюрократія здатна зжерти все
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12.08.2022 10:41 Ответить
Наверное много за русишправа запросил.
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12.08.2022 10:30 Ответить
бацц і є. оце діло. Вчіться робить вибухівку і пристрої
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12.08.2022 10:31 Ответить
Курив ?? .
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12.08.2022 10:32 Ответить
напевно ще й біля бензобаку)))
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12.08.2022 10:33 Ответить
. .
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12.08.2022 10:38 Ответить
Угу..Якщо авто було застраховане, а в салоні курили -можуть признати не страховим випадком.
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12.08.2022 10:35 Ответить
Ех. "Мер" із "заступницею" їхали "працювати з документами" раком,боком і з підскоком,а тут таке.
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12.08.2022 10:34 Ответить
Ну те що документи везли-під сумнівом.Заступниця з "мером" працювала в "устной формє".
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12.08.2022 10:39 Ответить
А може там працював "спеціаліст з фантазією"? У Саратові на початку 90-х колишній "афганець" (сапер) приревнував жінку Приїхав у відпустку "по сімейних" і встановив під ліжком міну На ліжку можна було стрибать і гицать - нічого не було Підривач спрацьовував лише на відповідну "ритміку" Підірвав разом з дружиною власного брата!
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12.08.2022 11:12 Ответить
Так они живы, чему радоваться то не пойму.Какие то партизаны неумелые пошли,что не взрыв или покушение то в большинсте случаев лажа
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12.08.2022 10:40 Ответить
Навпаки! Якби загинув - кацапи зробили-б з нього "полум"яного великороса", який "не щадя жизни, атстаивал идеалы русскава мира"! А так буде мучиться покалічений і клясти себе - що погодився на колаборантство, і кацапів - що не захистили А інші - бачачи, ЧИМ він закінчив - тричі подумають - "А воно того варте?"
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12.08.2022 11:16 Ответить
Ты-то явно умелый на язычок.
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12.08.2022 12:30 Ответить
А тебе "завидки беруть"?
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12.08.2022 13:25 Ответить
круто,
хай падли знають чого буде коштувати співпраця з ворогом
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12.08.2022 10:38 Ответить
Здається мені ,що в цій війні вся надія на партизанів !
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12.08.2022 10:41 Ответить
Ага. Партизани, які завітають на Банкову. "Доброго вечора, ми з України". Служба боротьби з кротами.
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12.08.2022 10:48 Ответить
К сожалению,это не партизаны. Взорвался газовый баллон. И то не у него,а у кого-то из ближайших его родственников
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12.08.2022 10:52 Ответить
Ой, не ходив би ти тАварищь у колаборанти! Здоров'я, воно ж дорожче.
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12.08.2022 10:52 Ответить
Чт о ж эти уроды нормально в машинах усесться не могут, чтобы отправлятся к Кобзону сразу и наверняка.
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12.08.2022 10:53 Ответить
Земля мае горить під ногами ОККУПАНТІВ ‼️‼️
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12.08.2022 11:07 Ответить
В карму зараховуються тільки задохлики.
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12.08.2022 11:09 Ответить
Чем "знаменит"город Старобєльск в прошлом?кровавым издевательством и расстрелом НКВДистами Берии над польскими солдатами и офицерами..по моим данным было расстреляно около 4 000 тысяч...в 1940 году...так что не только Катынь и Раубичи под Минском "знаметосты"...а есть еще тюрьма под Харьковом...где расстреливали Поляков...
Крысы мавзолейные наследили в этом плане очень нехило после паБеды над Польшей 28 сентября 1939 г...
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12.08.2022 11:09 Ответить
 
 