В Старобельске взорвался автомобиль с "начальником МРЭО", он госпитализирован, - Гайдай

В Луганской области партизаны продолжают уничтожать коллаборантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, из сообщений местных жителей известно о взрыве в оккупированном Старобельске. Взорвался автомобиль, в котором ехал местный коллаборант, которого оккупанты назначили "начальником МРЭО".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Северодонецке оккупанты предлагают горожанам стройматериалы для восстановления жилья в обмен на копии их документов, - Гайдай. ФОТО

Предварительно пострадавшего госпитализировали в больницу. Глава ОВА предполагает, что оккупанты начнут поисковые операции по обнаружению местных партизан.

Ранее силы сопротивления обстреляли авто, где ехал назначенный оккупантами "мэр" и его "заместитель". Оба коллаборанта получили ранения. Поиски местных мстителей не увенчались успехом.