В Старобельске взорвался автомобиль с "начальником МРЭО", он госпитализирован, - Гайдай
В Луганской области партизаны продолжают уничтожать коллаборантов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, из сообщений местных жителей известно о взрыве в оккупированном Старобельске. Взорвался автомобиль, в котором ехал местный коллаборант, которого оккупанты назначили "начальником МРЭО".
Предварительно пострадавшего госпитализировали в больницу. Глава ОВА предполагает, что оккупанты начнут поисковые операции по обнаружению местных партизан.
Ранее силы сопротивления обстреляли авто, где ехал назначенный оккупантами "мэр" и его "заместитель". Оба коллаборанта получили ранения. Поиски местных мстителей не увенчались успехом.
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+9 Maksim Perepelitca
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