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Новини Війна
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У Старобільську вибухнула автівка з "начальником МРЕО", його госпіталізовано, - Гайдай

луганщина

На Луганщині партизани продовжують знищувати колаборантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з повідомлень місцевих мешканців відомо про вибух в окупованому Старобільську. Вибухнуло авто, в якому їхав  місцевий колаборант, якого окупанти призначили "начальником МРЕО".

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Попередньо, потерпілого госпіталізували до в лікарні. Голова ОВА припускає, що окупанти почнуть пошукові операції щодо виявлення місцевих партизанів.

Раніше сили спротиву обстріляли авто, де їхав призначений окупантами "мер" та його "заступниця". Обидва колаборанти дістали поранень. Пошуки місцевих месників не увінчалися успіхом.

Гайдай ЛОГА (921) Старобільськ (21) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+9
Курив ?? .
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12.08.2022 10:32 Відповісти
+8
Навпаки! Якби загинув - кацапи зробили-б з нього "полум"яного великороса", який "не щадя жизни, атстаивал идеалы русскава мира"! А так буде мучиться покалічений і клясти себе - що погодився на колаборантство, і кацапів - що не захистили А інші - бачачи, ЧИМ він закінчив - тричі подумають - "А воно того варте?"
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12.08.2022 11:16 Відповісти
+7
Дозвольте з Вами не погодитися, бо тоді бюрократія з'їсть партизанський рух: З'являться низка штабів (від центрального до міського (селищного), потім комісії, радники з різних питань. Командири загонів поринуть в численні звіти та погодження операцій, купівлі набоїв та вибухівки через тендери і таке інше. Наша бюрократія здатна зжерти все
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12.08.2022 10:41 Відповісти
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Вже на часі створювати УШПР.
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12.08.2022 10:29 Відповісти
Дозвольте з Вами не погодитися, бо тоді бюрократія з'їсть партизанський рух: З'являться низка штабів (від центрального до міського (селищного), потім комісії, радники з різних питань. Командири загонів поринуть в численні звіти та погодження операцій, купівлі набоїв та вибухівки через тендери і таке інше. Наша бюрократія здатна зжерти все
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12.08.2022 10:41 Відповісти
Наверное много за русишправа запросил.
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12.08.2022 10:30 Відповісти
бацц і є. оце діло. Вчіться робить вибухівку і пристрої
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12.08.2022 10:31 Відповісти
Курив ?? .
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12.08.2022 10:32 Відповісти
напевно ще й біля бензобаку)))
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12.08.2022 10:33 Відповісти
. .
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12.08.2022 10:38 Відповісти
Угу..Якщо авто було застраховане, а в салоні курили -можуть признати не страховим випадком.
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12.08.2022 10:35 Відповісти
Ех. "Мер" із "заступницею" їхали "працювати з документами" раком,боком і з підскоком,а тут таке.
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12.08.2022 10:34 Відповісти
Ну те що документи везли-під сумнівом.Заступниця з "мером" працювала в "устной формє".
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12.08.2022 10:39 Відповісти
А може там працював "спеціаліст з фантазією"? У Саратові на початку 90-х колишній "афганець" (сапер) приревнував жінку Приїхав у відпустку "по сімейних" і встановив під ліжком міну На ліжку можна було стрибать і гицать - нічого не було Підривач спрацьовував лише на відповідну "ритміку" Підірвав разом з дружиною власного брата!
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12.08.2022 11:12 Відповісти
Так они живы, чему радоваться то не пойму.Какие то партизаны неумелые пошли,что не взрыв или покушение то в большинсте случаев лажа
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12.08.2022 10:40 Відповісти
Навпаки! Якби загинув - кацапи зробили-б з нього "полум"яного великороса", який "не щадя жизни, атстаивал идеалы русскава мира"! А так буде мучиться покалічений і клясти себе - що погодився на колаборантство, і кацапів - що не захистили А інші - бачачи, ЧИМ він закінчив - тричі подумають - "А воно того варте?"
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12.08.2022 11:16 Відповісти
Ты-то явно умелый на язычок.
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12.08.2022 12:30 Відповісти
А тебе "завидки беруть"?
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12.08.2022 13:25 Відповісти
круто,
хай падли знають чого буде коштувати співпраця з ворогом
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12.08.2022 10:38 Відповісти
Здається мені ,що в цій війні вся надія на партизанів !
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12.08.2022 10:41 Відповісти
Ага. Партизани, які завітають на Банкову. "Доброго вечора, ми з України". Служба боротьби з кротами.
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12.08.2022 10:48 Відповісти
К сожалению,это не партизаны. Взорвался газовый баллон. И то не у него,а у кого-то из ближайших его родственников
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12.08.2022 10:52 Відповісти
Ой, не ходив би ти тАварищь у колаборанти! Здоров'я, воно ж дорожче.
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12.08.2022 10:52 Відповісти
Чт о ж эти уроды нормально в машинах усесться не могут, чтобы отправлятся к Кобзону сразу и наверняка.
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12.08.2022 10:53 Відповісти
Земля мае горить під ногами ОККУПАНТІВ ‼️‼️
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12.08.2022 11:07 Відповісти
В карму зараховуються тільки задохлики.
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12.08.2022 11:09 Відповісти
Чем "знаменит"город Старобєльск в прошлом?кровавым издевательством и расстрелом НКВДистами Берии над польскими солдатами и офицерами..по моим данным было расстреляно около 4 000 тысяч...в 1940 году...так что не только Катынь и Раубичи под Минском "знаметосты"...а есть еще тюрьма под Харьковом...где расстреливали Поляков...
Крысы мавзолейные наследили в этом плане очень нехило после паБеды над Польшей 28 сентября 1939 г...
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12.08.2022 11:09 Відповісти
 
 