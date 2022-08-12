У Старобільську вибухнула автівка з "начальником МРЕО", його госпіталізовано, - Гайдай

На Луганщині партизани продовжують знищувати колаборантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з повідомлень місцевих мешканців відомо про вибух в окупованому Старобільську. Вибухнуло авто, в якому їхав місцевий колаборант, якого окупанти призначили "начальником МРЕО".

Дивіться також: Росія набирає до війська ув'язнених як "гарматне м'ясо" та кидає новачків на передок, щоб виявити вогневі позиції ЗСУ, - Гайдай. ВIДЕО

Попередньо, потерпілого госпіталізували до в лікарні. Голова ОВА припускає, що окупанти почнуть пошукові операції щодо виявлення місцевих партизанів.

Раніше сили спротиву обстріляли авто, де їхав призначений окупантами "мер" та його "заступниця". Обидва колаборанти дістали поранень. Пошуки місцевих месників не увінчалися успіхом.