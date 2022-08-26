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Ліквідація зрадника Лайшева у окупованому Старобільську. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри підриву авто та ліквідації колаборанта Лайшева в окупованому Старобільську.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення колаборанта опублікував офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

"Окупований Старобільськ. Кадри ліквідації зрадника та колаборанта Аскяра Лайшева 11 серпня. Колишній поліціянт, за окуп­аційної влади Лай­шев очо­лив т.зв "Ста­робільсь­ке МРЕВ", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Старобільську вибухнула автівка з "начальником МРЕО", його госпіталізовано, - Гайдай

Окупований Старобільськ. Кадри ліквідації зрадника та колаборанта Аскяра Лайшева 11 серпня. Колишній поліціянт, за оку­паційної влади Лай­шев очо­лив т.зв "Ста­робільсь­ке МРЕВ".https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/LAZaSctIbD

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 26, 2022

Автор: 

колабораціонізм (1158) Старобільськ (21)


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Топ коментарі
+111
Відразу в пекло-виконавцям респект...
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26.08.2022 18:38
+99
С огоньком, задорно, полетел на концерт кабздона. Ну, здоровья ему, и хорошего настроения.
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26.08.2022 18:39
+81
Балицкому с Мелитополя. Приготовиться.
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26.08.2022 18:38
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А який синхрон. Обїзджав територію, оглядав паству і прямо під відеозйомку полетів .......
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27.08.2022 06:19 Відповісти
Так має бути з кожним мерзотником, який прислужує кацапській орді!
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27.08.2022 07:03 Відповісти
Огненный гонщик
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27.08.2022 18:51 Відповісти
Это какой-то старый список, неполный. В Луганской области, например, угандошили Лайшева.
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31.08.2022 19:37 Відповісти
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