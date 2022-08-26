Ліквідація зрадника Лайшева у окупованому Старобільську. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри підриву авто та ліквідації колаборанта Лайшева в окупованому Старобільську.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення колаборанта опублікував офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

"Окупований Старобільськ. Кадри ліквідації зрадника та колаборанта Аскяра Лайшева 11 серпня. Колишній поліціянт, за окуп­аційної влади Лай­шев очо­лив т.зв "Ста­робільсь­ке МРЕВ", - зазначив він.

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