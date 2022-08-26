Ліквідація зрадника Лайшева у окупованому Старобільську. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри підриву авто та ліквідації колаборанта Лайшева в окупованому Старобільську.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення колаборанта опублікував офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
"Окупований Старобільськ. Кадри ліквідації зрадника та колаборанта Аскяра Лайшева 11 серпня. Колишній поліціянт, за окупаційної влади Лайшев очолив т.зв "Старобільське МРЕВ", - зазначив він.
Окупований Старобільськ. Кадри ліквідації зрадника та колаборанта Аскяра Лайшева 11 серпня. Колишній поліціянт, за окупаційної влади Лайшев очолив т.зв "Старобільське МРЕВ".https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/LAZaSctIbD— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 26, 2022
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