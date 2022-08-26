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Новости Агрессия России против Украины Война
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На российских военных складах под Мелитополем произошли взрывы, - мэр Федоров

федоров

На территории Новобогдановской громады Мелитопольского района, где вражеские военные разместили свою базу, произошли взрывы.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Очередной "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района", - написал он.

Жители громады слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление.

Федоров добавил, что ждет подтверждения ликвидации еще одной базы оккупантов.

Смотрите также: Вблизи оккупированного Мелитополя взорвали штаб рашистов, - Федоров. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6727) Мелитополь (613) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+28
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26.08.2022 20:55
+17
да чтож такое, курят много видать
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26.08.2022 20:53
+16
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26.08.2022 21:32
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да чтож такое, курят много видать
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26.08.2022 20:53 Ответить
И линзы качественные у всех
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26.08.2022 22:25 Ответить
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26.08.2022 20:53 Ответить
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26.08.2022 20:55 Ответить
"Не, мамочка, ну его на ***, твой деревянный домик, надо валить!"
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26.08.2022 21:19 Ответить
🤣👍
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26.08.2022 22:24 Ответить
А ну розкажи мені про розслідування бавовни в Новобогданівці 2004-2006 років
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26.08.2022 20:57 Ответить
..а що...псячі теж почали латунні гільзи від снарядів машинами здавати на пункти прийому металобрухту?! Що теж приїхала слідча група... і невчасно бавовна примчала? А здачею гільз керував сам начальник відділу утилізаціі *********** МО рашки? А потім його заїла совість і він викинувся з вікна домівки..де проживав.. не дочекавшись кінця розсідування.? Я відповів Вам про бавовну у Новобогданівці на початку 2000-х, наклавши ті подіїї на сьогодняшній день!?
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26.08.2022 23:15 Ответить
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26.08.2022 20:57 Ответить
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26.08.2022 22:21 Ответить
А чому відео нема ?
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26.08.2022 20:58 Ответить
А ваша Галя - балувана!
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26.08.2022 21:04 Ответить
съёмочная группа, которая была на месте события, испортилась до смерти, а у сельских стримеров нет интернета.
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26.08.2022 21:22 Ответить
Во горе-то како! Опять озоровали с папиросами! Нехорошо...
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26.08.2022 21:01 Ответить
Шось цим (ОЙ)баним кацапам тут пороблено - зимою мерзнуть нах*й, літом горять як довбо(ОЙ)би...
Взагалі якісь дивні вони створіннячка - абсолютно не пристосовані до життя...
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26.08.2022 21:02 Ответить
то пусть сдыхают , не чего мучаться и другим надоедать
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26.08.2022 21:04 Ответить
А я шо проти? Нехай здихають...
Але можнаж це робити і вдома...
Нах*я воно нам поміж жита й на городі?
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26.08.2022 21:45 Ответить
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26.08.2022 21:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=h0t7V1cM7Jo Баю-Баю (Lullaby)| Folkulaka
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26.08.2022 21:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nhWhT_gXn-w Война в Украине. Потерь нет.
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26.08.2022 21:19 Ответить
народ жеж каже
не так шикарно Залужний файчить, як шикарно бички кидає
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26.08.2022 21:10 Ответить
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26.08.2022 21:32 Ответить
та що це за така недисциплінованість у кацапів?
все палять і палять в заборонених місцях
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26.08.2022 22:02 Ответить
Вони не винні, це усе якась лінза палить!
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26.08.2022 22:23 Ответить
Я обожнюю бавовну - вона гарна, біла та пухнаста 🤣🤣🤣
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27.08.2022 01:14 Ответить
это просто песец
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27.08.2022 06:21 Ответить
В Новій Богданівці здавна була "учебка" по ЗСУ (зенітних самохідних...) тривалий час там навчали арабів. Інфраструктура відповідна, казарми,склади, полігон. Там і розбили своє стойбіще племенні орки. Ну а прильоти і хлопки не заставили себе чекати. Лягли відпочивати і зразу ж на концерт.
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27.08.2022 06:32 Ответить
 
 