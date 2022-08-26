На российских военных складах под Мелитополем произошли взрывы, - мэр Федоров
На территории Новобогдановской громады Мелитопольского района, где вражеские военные разместили свою базу, произошли взрывы.
Как информируе Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Очередной "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района", - написал он.
Жители громады слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление.
Федоров добавил, что ждет подтверждения ликвидации еще одной базы оккупантов.
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Взагалі якісь дивні вони створіннячка - абсолютно не пристосовані до життя...
Але можнаж це робити і вдома...
Нах*я воно нам поміж жита й на городі?
не так шикарно Залужний файчить, як шикарно бички кидає
все палять і палять в заборонених місцях