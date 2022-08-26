На російських військових складах під Мелітополем сталися вибухи, - мер Федоров

На території Новобогданівської громади Мелітопольського району, де ворожі військові розмістили свою базу, сталися вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району", – написав він.

Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення.

Федоров додав, що чекає підтвердження ліквідації ще однієї бази окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу окупованого Мелітополя підірвали штаб рашистів, - Федоров. ВIДЕО