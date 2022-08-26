На російських військових складах під Мелітополем сталися вибухи, - мер Федоров
На території Новобогданівської громади Мелітопольського району, де ворожі військові розмістили свою базу, сталися вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району", – написав він.
Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення.
Федоров додав, що чекає підтвердження ліквідації ще однієї бази окупантів.
Топ коментарі
+28 Sophia-Maria Duglass
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Взагалі якісь дивні вони створіннячка - абсолютно не пристосовані до життя...
Але можнаж це робити і вдома...
Нах*я воно нам поміж жита й на городі?
не так шикарно Залужний файчить, як шикарно бички кидає
все палять і палять в заборонених місцях