Залужный и Милли обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу, 26 августа, провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в телеграм-канале.
"Проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Отметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - написал Залужный.
Залужный также поблагодарил США за очередной пакет помощи и последовательную поддержку Украины.
"Получил уверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом", - добавил он.
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