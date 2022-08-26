Залужный и Милли обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу, 26 августа, провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в телеграм-канале.

"Проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Отметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - написал Залужный.

Залужный также поблагодарил США за очередной пакет помощи и последовательную поддержку Украины.

"Получил уверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом", - добавил он.

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