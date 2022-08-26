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Залужный и Милли обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

залужний,міллі

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу, 26 августа, провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в телеграм-канале.

"Проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Отметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - написал Залужный.

Залужный также поблагодарил США за очередной пакет помощи и последовательную поддержку Украины.

"Получил уверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом", - добавил он.

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Автор: 

Залужный Валерий (657) Милли Марк (121) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+6
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26.08.2022 21:36
+4
а Єрмак був присутній? волнуюсь.
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26.08.2022 22:09
+2
Залужний і Міллі обговорили ситуацію

- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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26.08.2022 21:38
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26.08.2022 21:19 Ответить
А шо там обговаривать ) ракеты Томагавк и побольше надводного, сухопутного и воздушного базирования.

Ракеты Tomahawk
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26.08.2022 21:32 Ответить
Единиц произведено7302 (производство продолжается)
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26.08.2022 21:42 Ответить
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26.08.2022 21:36 Ответить
Залужний і Міллі обговорили ситуацію

- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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26.08.2022 21:38 Ответить
Все ведущие телеканалы Мира сообщили об спецоперации спецназа США и Британии в Украине...об этом сообщили даже Тарас Березовец и Роман Цимбалюк... молчат только рбZZkие бараны путлера ...
Драпайте сЦуки из Крыма и донбаcca..
Ллойд Остин ..глава Пентагона выступит со специальным заявлением утром...
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26.08.2022 21:52 Ответить
Это вы типа свои фантазии публикуете?
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26.08.2022 22:25 Ответить
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26.08.2022 21:56 Ответить
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26.08.2022 21:58 Ответить
а Єрмак був присутній? волнуюсь.
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26.08.2022 22:09 Ответить
воно тіпа дерегувало та підспівуало)
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26.08.2022 23:59 Ответить
Всьому цивілізаційному світу- величезна дяка за допомогу!
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27.08.2022 08:04 Ответить
 
 