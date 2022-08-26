Залужний і Міллі обговорили ситуацію на Запорізький АЕС
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у п’ятницю, 26 серпня, провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у телеграмі.
"Поінформував про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, обвинувачуючи в її обстрілах українських військових", - написав Залужний.
Залужний також подякував США за черговий пакет допомоги та послідовну підтримку України.
"Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом", - додав він.
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