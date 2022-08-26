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Залужний і Міллі обговорили ситуацію на Запорізький АЕС

залужний,міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у п’ятницю, 26 серпня, провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у телеграмі.

"Поінформував про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, обвинувачуючи в її обстрілах українських військових", - написав Залужний.

Залужний також подякував США за черговий пакет допомоги та послідовну підтримку України.

"Отримав запевнення генерала Міллі у непохитній допомозі особисто президента Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Залужний Валерій (724) Міллі Марк (156) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+6
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26.08.2022 21:36
+4
а Єрмак був присутній? волнуюсь.
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26.08.2022 22:09
+2
Залужний і Міллі обговорили ситуацію

- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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26.08.2022 21:38
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26.08.2022 21:19 Відповісти
А шо там обговаривать ) ракеты Томагавк и побольше надводного, сухопутного и воздушного базирования.

Ракеты Tomahawk
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26.08.2022 21:32 Відповісти
Единиц произведено7302 (производство продолжается)
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26.08.2022 21:42 Відповісти
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26.08.2022 21:36 Відповісти
Залужний і Міллі обговорили ситуацію

- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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26.08.2022 21:38 Відповісти
Все ведущие телеканалы Мира сообщили об спецоперации спецназа США и Британии в Украине...об этом сообщили даже Тарас Березовец и Роман Цимбалюк... молчат только рбZZkие бараны путлера ...
Драпайте сЦуки из Крыма и донбаcca..
Ллойд Остин ..глава Пентагона выступит со специальным заявлением утром...
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26.08.2022 21:52 Відповісти
Это вы типа свои фантазии публикуете?
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26.08.2022 22:25 Відповісти
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26.08.2022 21:56 Відповісти
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26.08.2022 21:58 Відповісти
а Єрмак був присутній? волнуюсь.
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26.08.2022 22:09 Відповісти
воно тіпа дерегувало та підспівуало)
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26.08.2022 23:59 Відповісти
Всьому цивілізаційному світу- величезна дяка за допомогу!
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27.08.2022 08:04 Відповісти
 
 