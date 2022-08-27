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Новости Война
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МИД Украины призывает поддержать петицию "Путина под трибунал"

путін

Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию "Путина под трибунал" на платформе Avaaz.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Отдав приказ напасть на Украину, Путин совершил преступление агрессии, самое тяжелое из всех преступлений против международного мира. Это преступление не может и не должно остаться безнаказанным. Именно поэтому мы призываем наших международных партнеров поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Мировая общественная поддержка инициативы очень важна. Мы призываем людей по всему миру подписать петицию "Путина под трибунал", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В марте Кулеба впервые призвал международное сообщество создать подобный спецтрибунал. С этого момента эта идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, ПА НАТО и ПА ОБСЕ, а также 1,8 миллиона человек, подписавших петицию на Avaaz.

РФ требует от Avaaz удалить петицию под названием "Путина под трибунал", призывающую привлечь к ответственности российское политическое и военное руководство, в частности путем создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, отмечает министерство.

МИД подчеркивает, что общественная поддержка этой идеи во всем мире очень важна: "Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира относительно ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой".

Читайте также: Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, - МИД

Автор: 

МИД (6937) путин владимир (31217) трибунал (269)


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Топ комментарии
+13
Хм...
А МЗС не хоче закликати до підтримки Петиції о забороні Москальского Пархату?!
Користі від цієї Петиції буде у тисячі разів більше, чим від безглуздої вашої!
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27.08.2022 00:23
+6
Тра бути йолопом, щоб довезти куйла до трибуналу, бо він стільки цікавого про всіх розповість. Простіше вбити його, або "серцевий напад", все звалити на нього й далі фестивалити на вкрадені в кацапів гроші по Європах.
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27.08.2022 00:32
+5
Процес пішов , а рашка ще щось там вимагає про видалення петиції
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27.08.2022 00:24
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Правила форума Совет форумчан
Хм...
А МЗС не хоче закликати до підтримки Петиції о забороні Москальского Пархату?!
Користі від цієї Петиції буде у тисячі разів більше, чим від безглуздої вашої!
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27.08.2022 00:23 Ответить
можемо підтпимувати про@лоби і МЗС, коли підтримували дурну і божевільну ідею подивитися в очі одному пуйлу, відвести війська і перестати стріляти. Спочатку виправте величезну помилку - нейгайно забороніть УПЦ. Це філіал млосковської РПЦ і звісно ФСБ. Якщо держава цього не зробить під час, то вибору не залишається у самих українців і тоді не знаю де вони зупиняться тільки на церквах, чи будуть шукати зрадників і ворогів в інших структурах.
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27.08.2022 08:25 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.08.2022 10:00 Ответить
‼️Гать мракобесов Попов гебнявых аферистов ‼️
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27.08.2022 10:11 Ответить
Процес пішов , а рашка ще щось там вимагає про видалення петиції
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27.08.2022 00:24 Ответить
Тра бути йолопом, щоб довезти куйла до трибуналу, бо він стільки цікавого про всіх розповість. Простіше вбити його, або "серцевий напад", все звалити на нього й далі фестивалити на вкрадені в кацапів гроші по Європах.
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27.08.2022 00:32 Ответить
Куля в лоба, от і весь трибунал.
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27.08.2022 00:34 Ответить
++
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27.08.2022 00:40 Ответить
Консульский департамент МИД РФ объявил, что в дипмиссиях России за рубежом на неопределенный срок прекратили прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов. Паспорта с десятилетним сроком действия и микрочипом с данными владельца перестанут выдавать «по техническим причинам». Россияне по-прежнему могут оформить паспорт без микророчипа сроком на пять лет.

а аналогов то нет !
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27.08.2022 00:42 Ответить
просто емейл ввел свой и показалась полоса голосов - и это все, или надо еще что то делать???
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27.08.2022 00:44 Ответить
Нібито все. Інших там опцій немає. Я ще отримав десь через 10 хвилин інформативний е-мейл від Avaaz.
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27.08.2022 07:42 Ответить
https://mfa.gov.ua/ - и почему МЗС Украины об этом не удосужилось опубликовать у себя на официальном сайте? То есть где чето сказать это можно, а официально мы не говорили? Как же это мерзотно.
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27.08.2022 01:00 Ответить
А у МЗС есть такие полномочия? Ви законодательную базу подучите-потом говорите
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27.08.2022 12:45 Ответить
трибунал это насаживание на кол с обеих сторон в костре а потом растрел после снятия с колов..
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27.08.2022 02:06 Ответить
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27.08.2022 02:28 Ответить
Чаусешку вбили СВОї служаки для того , щоби він нічого не зміг розповісти суду
про їх злочини 😠 , і дальше продовжували бути при владі !
Отож , можливо , так само вчинять СВОЇ і з ху@лом !
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27.08.2022 03:33 Ответить
Міністерство закордонних справ України закликає підтримати петицію "Путіна під трибунал" на платформі Avaaz... перегрелся димон... или лишний многотомник на 500 граммов с папанькой прочитал...
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27.08.2022 06:26 Ответить
А Офіс Президента з 24 радниками теж повинен включитись, чи не може по ідеологічним причинам ?
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27.08.2022 06:34 Ответить
Петиція "путіна на смереку" набагато швидше буде підтримуватися.
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27.08.2022 07:01 Ответить
Нарід, може досить тренувати свій гумор і сатиру без користі для суспільства!
Це дійсно важлива ініціатива!
Попідписуйте петицію, а потім далі тренуйтесь!!!
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27.08.2022 07:45 Ответить
Підкажи як це зробити? Її на Аvaaz не можливо знайти. Спочатку спробуй сам підписати, а потім пиши коменти.
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27.08.2022 14:24 Ответить
Так як наша влада розглядає петиції, махлює з ними, то така і користь від них
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27.08.2022 07:52 Ответить
Та це не наша влада буде її розглядати!!!

Це буде створено міжнародний трибунал, типу такого, як по злочинах в колишній Югославії!!!
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27.08.2022 08:02 Ответить
та це ми знаємо, що не наша влада. Наша влада руками українців інструментом створення петиції хоче направити документ для створення міжнародного трибуналу про злочини пуйла в Україні.
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27.08.2022 08:41 Ответить
Від кацапів необхідний остаточний крок - добровільний вихід з ООН, зникнуть всі перепони для мирного співжиття. Але не вийдуть, в них вся надія на те - що розсосеться. А МІД, з подачі Єрмака, ініціює завідомо дефективні конструкції. Мета одна- відбілити чорну морду зради.
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27.08.2022 09:02 Ответить
бумажные писульки ничего не стоят
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27.08.2022 10:14 Ответить
Ваша пропозиція? Мочканути путлера ножиком у метро? Чи кричати кричалки на футболи? Я Вам скажу що це на нього не діє)))))
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27.08.2022 12:48 Ответить
куля діє на всіх однаково, навіть якщо влучає у дупу
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27.08.2022 15:41 Ответить
"Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию "Путина под трибунал" на платформе Avaaz."
Зареєструвався на Avaaz. І далі що? Як знайти петицію: "Путина под трибунал"?
Стаття ні про що!!!
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27.08.2022 14:19 Ответить
Та який трибунал.... з вас всі кремляді регочуть. Нікому нічого не буде. Дитячий садок якийсь. Трибунал, нє ну я не можу)) Там просто мочити всіх треба, а вони трибунал.
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27.08.2022 15:14 Ответить
так. згоден. спочатку - мочити, потім - трибунал
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27.08.2022 15:42 Ответить
І... Ну підписали і що?
В останній час з кулебою і мід щось не те. Якусь хню намагаються втюхати, або щось замилити. Таке враження, що щось готується недобре в зеленому гнійнику.
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27.08.2022 16:30 Ответить
 
 