МИД Украины призывает поддержать петицию "Путина под трибунал"
Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию "Путина под трибунал" на платформе Avaaz.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Отдав приказ напасть на Украину, Путин совершил преступление агрессии, самое тяжелое из всех преступлений против международного мира. Это преступление не может и не должно остаться безнаказанным. Именно поэтому мы призываем наших международных партнеров поддержать создание Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Мировая общественная поддержка инициативы очень важна. Мы призываем людей по всему миру подписать петицию "Путина под трибунал", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
В марте Кулеба впервые призвал международное сообщество создать подобный спецтрибунал. С этого момента эта идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, ПА НАТО и ПА ОБСЕ, а также 1,8 миллиона человек, подписавших петицию на Avaaz.
РФ требует от Avaaz удалить петицию под названием "Путина под трибунал", призывающую привлечь к ответственности российское политическое и военное руководство, в частности путем создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, отмечает министерство.
МИД подчеркивает, что общественная поддержка этой идеи во всем мире очень важна: "Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира относительно ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой".
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А МЗС не хоче закликати до підтримки Петиції о забороні Москальского Пархату?!
Користі від цієї Петиції буде у тисячі разів більше, чим від безглуздої вашої!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а аналогов то нет !
про їх злочини 😠 , і дальше продовжували бути при владі !
Отож , можливо , так само вчинять СВОЇ і з ху@лом !
Це дійсно важлива ініціатива!
Попідписуйте петицію, а потім далі тренуйтесь!!!
Це буде створено міжнародний трибунал, типу такого, як по злочинах в колишній Югославії!!!
Зареєструвався на Avaaz. І далі що? Як знайти петицію: "Путина под трибунал"?
Стаття ні про що!!!
В останній час з кулебою і мід щось не те. Якусь хню намагаються втюхати, або щось замилити. Таке враження, що щось готується недобре в зеленому гнійнику.