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МЗС України закликає підтримати петицію "Путіна під трибунал"

путін

Міністерство закордонних справ України закликає підтримати петицію "Путіна під трибунал" на платформі Avaaz.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Віддавши наказ напасти на Україну, Путін вчинив злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може і не має залишитися безкарним. Саме тому ми закликаємо наших міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Світова громадська підтримка ініціативи дуже важлива. Ми закликаємо людей по всьому світу підписати петицію "Путіна під трибунал", - заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

У березні Кулеба вперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді ця ідея отримала підтримку юридичної спільноти та громадянського суспільства, ПАРЄ, Європарламенту, ПА НАТО та ПА ОБСЄ, а також 1,8 мільйона людей, що підписали петицію на Avaaz.

РФ вимагає від Avaaz видалити петицію під назвою "Путіна під трибунал", яка закликає притягнути до відповідальності російське політичне та військове керівництво, зокрема шляхом створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, наголошує міністерство.

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МЗС підкреслює, що громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі дуже важлива: "Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 мільйони. Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними і що позиція світу щодо відповідальність за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями та військовими в Україні та проти неї, залишається жорсткою".

Автор: 

МЗС (4110) путін володимир (23765) трибунал (259)


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Топ коментарі
+13
Хм...
А МЗС не хоче закликати до підтримки Петиції о забороні Москальского Пархату?!
Користі від цієї Петиції буде у тисячі разів більше, чим від безглуздої вашої!
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27.08.2022 00:23
+6
Тра бути йолопом, щоб довезти куйла до трибуналу, бо він стільки цікавого про всіх розповість. Простіше вбити його, або "серцевий напад", все звалити на нього й далі фестивалити на вкрадені в кацапів гроші по Європах.
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27.08.2022 00:32
+5
Процес пішов , а рашка ще щось там вимагає про видалення петиції
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27.08.2022 00:24
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Хм...
А МЗС не хоче закликати до підтримки Петиції о забороні Москальского Пархату?!
Користі від цієї Петиції буде у тисячі разів більше, чим від безглуздої вашої!
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27.08.2022 00:23 Відповісти
можемо підтпимувати про@лоби і МЗС, коли підтримували дурну і божевільну ідею подивитися в очі одному пуйлу, відвести війська і перестати стріляти. Спочатку виправте величезну помилку - нейгайно забороніть УПЦ. Це філіал млосковської РПЦ і звісно ФСБ. Якщо держава цього не зробить під час, то вибору не залишається у самих українців і тоді не знаю де вони зупиняться тільки на церквах, чи будуть шукати зрадників і ворогів в інших структурах.
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27.08.2022 08:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.08.2022 10:00 Відповісти
‼️Гать мракобесов Попов гебнявых аферистов ‼️
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27.08.2022 10:11 Відповісти
Процес пішов , а рашка ще щось там вимагає про видалення петиції
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27.08.2022 00:24 Відповісти
Тра бути йолопом, щоб довезти куйла до трибуналу, бо він стільки цікавого про всіх розповість. Простіше вбити його, або "серцевий напад", все звалити на нього й далі фестивалити на вкрадені в кацапів гроші по Європах.
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27.08.2022 00:32 Відповісти
Куля в лоба, от і весь трибунал.
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27.08.2022 00:34 Відповісти
++
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27.08.2022 00:40 Відповісти
Консульский департамент МИД РФ объявил, что в дипмиссиях России за рубежом на неопределенный срок прекратили прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов. Паспорта с десятилетним сроком действия и микрочипом с данными владельца перестанут выдавать «по техническим причинам». Россияне по-прежнему могут оформить паспорт без микророчипа сроком на пять лет.

а аналогов то нет !
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27.08.2022 00:42 Відповісти
просто емейл ввел свой и показалась полоса голосов - и это все, или надо еще что то делать???
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27.08.2022 00:44 Відповісти
Нібито все. Інших там опцій немає. Я ще отримав десь через 10 хвилин інформативний е-мейл від Avaaz.
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27.08.2022 07:42 Відповісти
https://mfa.gov.ua/ - и почему МЗС Украины об этом не удосужилось опубликовать у себя на официальном сайте? То есть где чето сказать это можно, а официально мы не говорили? Как же это мерзотно.
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27.08.2022 01:00 Відповісти
А у МЗС есть такие полномочия? Ви законодательную базу подучите-потом говорите
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27.08.2022 12:45 Відповісти
трибунал это насаживание на кол с обеих сторон в костре а потом растрел после снятия с колов..
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27.08.2022 02:06 Відповісти
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27.08.2022 02:28 Відповісти
Чаусешку вбили СВОї служаки для того , щоби він нічого не зміг розповісти суду
про їх злочини 😠 , і дальше продовжували бути при владі !
Отож , можливо , так само вчинять СВОЇ і з ху@лом !
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27.08.2022 03:33 Відповісти
Міністерство закордонних справ України закликає підтримати петицію "Путіна під трибунал" на платформі Avaaz... перегрелся димон... или лишний многотомник на 500 граммов с папанькой прочитал...
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27.08.2022 06:26 Відповісти
А Офіс Президента з 24 радниками теж повинен включитись, чи не може по ідеологічним причинам ?
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27.08.2022 06:34 Відповісти
Петиція "путіна на смереку" набагато швидше буде підтримуватися.
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27.08.2022 07:01 Відповісти
Нарід, може досить тренувати свій гумор і сатиру без користі для суспільства!
Це дійсно важлива ініціатива!
Попідписуйте петицію, а потім далі тренуйтесь!!!
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27.08.2022 07:45 Відповісти
Підкажи як це зробити? Її на Аvaaz не можливо знайти. Спочатку спробуй сам підписати, а потім пиши коменти.
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27.08.2022 14:24 Відповісти
Так як наша влада розглядає петиції, махлює з ними, то така і користь від них
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27.08.2022 07:52 Відповісти
Та це не наша влада буде її розглядати!!!

Це буде створено міжнародний трибунал, типу такого, як по злочинах в колишній Югославії!!!
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27.08.2022 08:02 Відповісти
та це ми знаємо, що не наша влада. Наша влада руками українців інструментом створення петиції хоче направити документ для створення міжнародного трибуналу про злочини пуйла в Україні.
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27.08.2022 08:41 Відповісти
Від кацапів необхідний остаточний крок - добровільний вихід з ООН, зникнуть всі перепони для мирного співжиття. Але не вийдуть, в них вся надія на те - що розсосеться. А МІД, з подачі Єрмака, ініціює завідомо дефективні конструкції. Мета одна- відбілити чорну морду зради.
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27.08.2022 09:02 Відповісти
бумажные писульки ничего не стоят
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27.08.2022 10:14 Відповісти
Ваша пропозиція? Мочканути путлера ножиком у метро? Чи кричати кричалки на футболи? Я Вам скажу що це на нього не діє)))))
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27.08.2022 12:48 Відповісти
куля діє на всіх однаково, навіть якщо влучає у дупу
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27.08.2022 15:41 Відповісти
"Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию "Путина под трибунал" на платформе Avaaz."
Зареєструвався на Avaaz. І далі що? Як знайти петицію: "Путина под трибунал"?
Стаття ні про що!!!
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27.08.2022 14:19 Відповісти
Та який трибунал.... з вас всі кремляді регочуть. Нікому нічого не буде. Дитячий садок якийсь. Трибунал, нє ну я не можу)) Там просто мочити всіх треба, а вони трибунал.
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27.08.2022 15:14 Відповісти
так. згоден. спочатку - мочити, потім - трибунал
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27.08.2022 15:42 Відповісти
І... Ну підписали і що?
В останній час з кулебою і мід щось не те. Якусь хню намагаються втюхати, або щось замилити. Таке враження, що щось готується недобре в зеленому гнійнику.
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27.08.2022 16:30 Відповісти
 
 