МЗС України закликає підтримати петицію "Путіна під трибунал"

Міністерство закордонних справ України закликає підтримати петицію "Путіна під трибунал" на платформі Avaaz.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Віддавши наказ напасти на Україну, Путін вчинив злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може і не має залишитися безкарним. Саме тому ми закликаємо наших міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Світова громадська підтримка ініціативи дуже важлива. Ми закликаємо людей по всьому світу підписати петицію "Путіна під трибунал", - заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

У березні Кулеба вперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді ця ідея отримала підтримку юридичної спільноти та громадянського суспільства, ПАРЄ, Європарламенту, ПА НАТО та ПА ОБСЄ, а також 1,8 мільйона людей, що підписали петицію на Avaaz.

РФ вимагає від Avaaz видалити петицію під назвою "Путіна під трибунал", яка закликає притягнути до відповідальності російське політичне та військове керівництво, зокрема шляхом створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, наголошує міністерство.

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МЗС підкреслює, що громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі дуже важлива: "Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 мільйони. Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними і що позиція світу щодо відповідальність за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями та військовими в Україні та проти неї, залишається жорсткою".