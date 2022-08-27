Оккупанты развернули на ЗАЭС тюрьму для пыток, - правозащитники
На Запорожской АЭС боевики российской ЧВК "Вагнер" оборудовали тюрьму, в которой насильно удерживают и пытают волонтеров, предпринимателей и обычных местных жителей.
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа", информирует Цензор.НЕТ.
По данным правозащитников, оккупанты называют это место "Энергетик".
"Задержанным "вагнеровцы" выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, пытают электрическим током, используют удушение целлофановыми пакетами и т.д.", - говорится в сообщении правозащитников.
Также есть информация о том, что тюрьма "Энергетик" выполняет функции фильтрационного лагеря: часто оккупанты задерживают местное население целыми семьями. Вариант освобождения есть только один – денежный выкуп. Но он не распространяется на волонтеров и проукраински настроенных активистов.
Правозащитники настаивают на допуске миссии МАГАТЭ на атомную станцию: "Комиссия МАГАТЭ должна провести мониторинг всей ЗАЭС, а также взять с собой представителей Международного комитета красного креста и Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы прекратить пытки и жестокое обращение с пленными тюрьмы "Энергетик".
Ранее в "Энергоатоме" сообщали о том, что россияне пытают сотрудников ЗАЭС перед приездом представителей МАГАТЭ.
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Шизанутий ху@ ло йо@ нулся на всю свою ботоксну балду 🤬
кацапську наволоч з нашої краіни ,
якою ціною ?.... це вже інше питання 😕