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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты развернули на ЗАЭС тюрьму для пыток, - правозащитники

заес,аес,запорізька

На Запорожской АЭС боевики российской ЧВК "Вагнер" оборудовали тюрьму, в которой насильно удерживают и пытают волонтеров, предпринимателей и обычных местных жителей.

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа", информирует Цензор.НЕТ.

По данным правозащитников, оккупанты называют это место "Энергетик".

"Задержанным "вагнеровцы" выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, пытают электрическим током, используют удушение целлофановыми пакетами и т.д.", - говорится в сообщении правозащитников.

Также есть информация о том, что тюрьма "Энергетик" выполняет функции фильтрационного лагеря: часто оккупанты задерживают местное население целыми семьями. Вариант освобождения есть только один – денежный выкуп. Но он не распространяется на волонтеров и проукраински настроенных активистов.

Правозащитники настаивают на допуске миссии МАГАТЭ на атомную станцию: "Комиссия МАГАТЭ должна провести мониторинг всей ЗАЭС, а также взять с собой представителей Международного комитета красного креста и Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы прекратить пытки и жестокое обращение с пленными тюрьмы "Энергетик".

Ранее в "Энергоатоме" сообщали о том, что россияне пытают сотрудников ЗАЭС перед приездом представителей МАГАТЭ.

Читайте также: Инспекторы МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС уже на следующей неделе, - WSJ

Автор: 

оккупация (10120) правозащитники (678) пытки (832) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+8
Давайте, папи, гамнесті й оони, бербоки і шольци, гутеріши, ердогани, макрони, давайте, кажіть, що то все (уйло одне, суки ви всі прокляті! Нехай ця війна торкнеться кожного з вас і ваших дітей особисто!
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27.08.2022 15:38
+5
Тварюки кацапські , ви скоро самі опинитесь в цих в'язницях ?

Шизанутий ху@ ло йо@ нулся на всю свою ботоксну балду 🤬
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27.08.2022 15:36
+3
всё готово для приёма комиссии МАГАТЕ.
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27.08.2022 15:36
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Тварюки кацапські , ви скоро самі опинитесь в цих в'язницях ?

Шизанутий ху@ ло йо@ нулся на всю свою ботоксну балду 🤬
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27.08.2022 15:36 Ответить
всё готово для приёма комиссии МАГАТЕ.
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27.08.2022 15:36 Ответить
Давайте, папи, гамнесті й оони, бербоки і шольци, гутеріши, ердогани, макрони, давайте, кажіть, що то все (уйло одне, суки ви всі прокляті! Нехай ця війна торкнеться кожного з вас і ваших дітей особисто!
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27.08.2022 15:38 Ответить
емоції звісно зрозумілі, але щоб ваше бажання сповнилося, Україна має програти. Може давайте так, най їх дітям буде за батьків невимовно соромно.
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27.08.2022 15:42 Ответить
Сорому не достатньо, бо в них нема цього почуття. Я розумію, що світ матеріальний і гроші вирішують, але в такому разі краще мовчати, аніж робити будь-які заяви, що заохочують вбивство наших людей, що, по суті, усі вище й роблять
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27.08.2022 15:53 Ответить
Немає в них ні совісті, ні почуття провини, ні співчуття, ні жалю. Такі от (не)люди на Землі.
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27.08.2022 17:20 Ответить
ну і от що ми можемо зробити. безсила лють. і страшно подумати, що може, ми могли б наступати і звільнити Херсон, і Енергодар, але що, якщо справді договорняки завадили?
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27.08.2022 15:43 Ответить
Всьому свій час і хочу вас заспокоїти - все буде добре і ми виб'ємо
кацапську наволоч з нашої краіни ,
якою ціною ?.... це вже інше питання 😕
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27.08.2022 15:48 Ответить
Да з зеленими зрадниками зараз хоча б Одесу на Миколаів не дати окупувати
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27.08.2022 15:52 Ответить
Вибачте за високі слова, але непомітний подвиг робітників ЗАЕС, котрі не покинули на напризволяще станцію і залишилися працювати - дорого стоїть. Ми навіть не уявляємо, під яким тиском нелюдей вони щоденно роблять справу. Дай, Боже, їм вистояти!
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27.08.2022 16:49 Ответить
А ми ждем что ані будут кормить нас тульськими пряниками??? Треба звільняти свої землі але у зелених чергове хлебнае перемири
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27.08.2022 15:51 Ответить
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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27.08.2022 15:57 Ответить
"Дякую! Дуже дякую"!! Аж бісить той голос😣
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27.08.2022 17:23 Ответить
у нас тоже такая есть. в лавре. орков туда возят группами для чистосердечных признаний.
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27.08.2022 15:59 Ответить
Тих істот треба колесувати! А різні ''гамнесті", "хрести", ітд нехай ідуть лісом! Тут вони злочину не бачать, а коли якомусь полоненому-окупанту чаю не дали, чи булочка "вчорашня" то вони швидко це побачать. До тих "грантоїдів" після війни треба буде дужжее багато запитань поставити!!!
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27.08.2022 16:05 Ответить
заспокоїти може трішки одне,якщо 140млн. в центрі х...йлик, будем катувати в онлан,щоб весь світ насолодився цією нечистю,як вона від мук подихає.
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27.08.2022 17:18 Ответить
Хтось ще сумнівається,що катування це не наказ путіна? Целофанові пакети так само одягали на голову волонтерам у Гостомелі. Я це знаю від них самих. Падли. Нехай земля горить у них під ногами 😡
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27.08.2022 20:54 Ответить
А хто підключав до Українських мереж енергоблоки Якось все дуже дивно
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27.08.2022 21:35 Ответить
 
 