Оккупанты развернули на ЗАЭС тюрьму для пыток, - правозащитники

На Запорожской АЭС боевики российской ЧВК "Вагнер" оборудовали тюрьму, в которой насильно удерживают и пытают волонтеров, предпринимателей и обычных местных жителей.

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа", информирует Цензор.НЕТ.



По данным правозащитников, оккупанты называют это место "Энергетик".



"Задержанным "вагнеровцы" выливают под ноги раствор хлора в закрытой камере, пытают электрическим током, используют удушение целлофановыми пакетами и т.д.", - говорится в сообщении правозащитников.



Также есть информация о том, что тюрьма "Энергетик" выполняет функции фильтрационного лагеря: часто оккупанты задерживают местное население целыми семьями. Вариант освобождения есть только один – денежный выкуп. Но он не распространяется на волонтеров и проукраински настроенных активистов.



Правозащитники настаивают на допуске миссии МАГАТЭ на атомную станцию: "Комиссия МАГАТЭ должна провести мониторинг всей ЗАЭС, а также взять с собой представителей Международного комитета красного креста и Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы прекратить пытки и жестокое обращение с пленными тюрьмы "Энергетик".



Ранее в "Энергоатоме" сообщали о том, что россияне пытают сотрудников ЗАЭС перед приездом представителей МАГАТЭ.

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