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Новини Окуповані території
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Окупанти розгорнули на ЗАЕС в’язницю для катувань, - правозахисники

заес,аес,запорізька

На Запорізькій АЕС бойовики російського ПВК "Вагнер" облаштували в’язницю, де насильно утримують і катують волонтерів, місцевих підприємців та звичайних місцевих мешканців.

Про це повідомляє "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ.

За даними правозахисників, окупанти називають це місце "Енергетик".

"В’язням "вагнерівці" виливають під ноги розчин хлору в закритій камері, катують електричним струмом, душать целофановими пакетами тощо", - йдеться у повідомленні правозахисників.

Також повідомляється, що в’язниця "Енергетик" виконує функції фільтраційного табору: часто окупанти затримують місцеве населення цілими родинами. Варіант звільнення є лише один - грошовий викуп. Але він не розповсюджується на волонтерів і проукраїнськи налаштованих активістів.

Читайте: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

Правозахисники наполягають на допуску місії МАГАТЕ на атомну станцію: "Комісія МАГАТЕ має провести моніторинг усієї ЗАЕС, а також взяти з собою представників Міжнародного комітету червоного хреста і Верховного комісара ООН з прав людини, щоб припинити катування і жорстоке поводження з в’язнями тюрми "Енергетик".

Раніше в Енергоатомі повідомляли, що росіяни катують працівників ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ.

Автор: 

окупація (6670) правозахисники (377) катування (597) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+8
Давайте, папи, гамнесті й оони, бербоки і шольци, гутеріши, ердогани, макрони, давайте, кажіть, що то все (уйло одне, суки ви всі прокляті! Нехай ця війна торкнеться кожного з вас і ваших дітей особисто!
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27.08.2022 15:38
+5
Тварюки кацапські , ви скоро самі опинитесь в цих в'язницях ?

Шизанутий ху@ ло йо@ нулся на всю свою ботоксну балду 🤬
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27.08.2022 15:36
+3
всё готово для приёма комиссии МАГАТЕ.
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27.08.2022 15:36
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Тварюки кацапські , ви скоро самі опинитесь в цих в'язницях ?

Шизанутий ху@ ло йо@ нулся на всю свою ботоксну балду 🤬
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27.08.2022 15:36 Відповісти
всё готово для приёма комиссии МАГАТЕ.
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27.08.2022 15:36 Відповісти
Давайте, папи, гамнесті й оони, бербоки і шольци, гутеріши, ердогани, макрони, давайте, кажіть, що то все (уйло одне, суки ви всі прокляті! Нехай ця війна торкнеться кожного з вас і ваших дітей особисто!
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27.08.2022 15:38 Відповісти
емоції звісно зрозумілі, але щоб ваше бажання сповнилося, Україна має програти. Може давайте так, най їх дітям буде за батьків невимовно соромно.
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27.08.2022 15:42 Відповісти
Сорому не достатньо, бо в них нема цього почуття. Я розумію, що світ матеріальний і гроші вирішують, але в такому разі краще мовчати, аніж робити будь-які заяви, що заохочують вбивство наших людей, що, по суті, усі вище й роблять
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27.08.2022 15:53 Відповісти
Немає в них ні совісті, ні почуття провини, ні співчуття, ні жалю. Такі от (не)люди на Землі.
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27.08.2022 17:20 Відповісти
ну і от що ми можемо зробити. безсила лють. і страшно подумати, що може, ми могли б наступати і звільнити Херсон, і Енергодар, але що, якщо справді договорняки завадили?
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27.08.2022 15:43 Відповісти
Всьому свій час і хочу вас заспокоїти - все буде добре і ми виб'ємо
кацапську наволоч з нашої краіни ,
якою ціною ?.... це вже інше питання 😕
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27.08.2022 15:48 Відповісти
Да з зеленими зрадниками зараз хоча б Одесу на Миколаів не дати окупувати
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27.08.2022 15:52 Відповісти
Вибачте за високі слова, але непомітний подвиг робітників ЗАЕС, котрі не покинули на напризволяще станцію і залишилися працювати - дорого стоїть. Ми навіть не уявляємо, під яким тиском нелюдей вони щоденно роблять справу. Дай, Боже, їм вистояти!
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27.08.2022 16:49 Відповісти
А ми ждем что ані будут кормить нас тульськими пряниками??? Треба звільняти свої землі але у зелених чергове хлебнае перемири
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27.08.2022 15:51 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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27.08.2022 15:57 Відповісти
"Дякую! Дуже дякую"!! Аж бісить той голос😣
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27.08.2022 17:23 Відповісти
у нас тоже такая есть. в лавре. орков туда возят группами для чистосердечных признаний.
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27.08.2022 15:59 Відповісти
Тих істот треба колесувати! А різні ''гамнесті", "хрести", ітд нехай ідуть лісом! Тут вони злочину не бачать, а коли якомусь полоненому-окупанту чаю не дали, чи булочка "вчорашня" то вони швидко це побачать. До тих "грантоїдів" після війни треба буде дужжее багато запитань поставити!!!
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27.08.2022 16:05 Відповісти
заспокоїти може трішки одне,якщо 140млн. в центрі х...йлик, будем катувати в онлан,щоб весь світ насолодився цією нечистю,як вона від мук подихає.
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27.08.2022 17:18 Відповісти
Хтось ще сумнівається,що катування це не наказ путіна? Целофанові пакети так само одягали на голову волонтерам у Гостомелі. Я це знаю від них самих. Падли. Нехай земля горить у них під ногами 😡
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27.08.2022 20:54 Відповісти
А хто підключав до Українських мереж енергоблоки Якось все дуже дивно
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27.08.2022 21:35 Відповісти
 
 