Окупанти розгорнули на ЗАЕС в’язницю для катувань, - правозахисники

На Запорізькій АЕС бойовики російського ПВК "Вагнер" облаштували в’язницю, де насильно утримують і катують волонтерів, місцевих підприємців та звичайних місцевих мешканців.

Про це повідомляє "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ.

За даними правозахисників, окупанти називають це місце "Енергетик".

"В’язням "вагнерівці" виливають під ноги розчин хлору в закритій камері, катують електричним струмом, душать целофановими пакетами тощо", - йдеться у повідомленні правозахисників.

Також повідомляється, що в’язниця "Енергетик" виконує функції фільтраційного табору: часто окупанти затримують місцеве населення цілими родинами. Варіант звільнення є лише один - грошовий викуп. Але він не розповсюджується на волонтерів і проукраїнськи налаштованих активістів.

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Правозахисники наполягають на допуску місії МАГАТЕ на атомну станцію: "Комісія МАГАТЕ має провести моніторинг усієї ЗАЕС, а також взяти з собою представників Міжнародного комітету червоного хреста і Верховного комісара ООН з прав людини, щоб припинити катування і жорстоке поводження з в’язнями тюрми "Енергетик".

Раніше в Енергоатомі повідомляли, що росіяни катують працівників ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ.