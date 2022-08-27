85-летний сумчанин продал квартиру и дачу и отдал деньги на ВСУ
Николай Иванович передал на помощь Вооруженным силам Украины $35 000, которые получил, продав квартиру и дачный участок. Волонтеры совещаются с военными, что лучше купить на эти деньги.
Об этом сообщает сумское издание Цукр, передает Цензор.НЕТ.
Николай Иванович этим летом потерял жену, еще раньше у него умер сын. Он говорит, что 46 лет проработал на заводе, поэтому имеет пенсию, которой ему хватает.
Сумчанин продал квартиру и дачный участок и попросил племянницу подыскать фонд, который помогал бы защитникам Украины.
"Второй день наша команда пытается принять этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях", - говорят в фонде, которому мужчина в итоге отдал пожертвование.
Сейчас фонд консультируется с военными по поводу того, что лучше купить для них на эти средства.
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Це дуже велика удача, що пан Микола продав квартиру
та дачу.
Смились в монако і там ждуть?
Ні?
Хотя возможно ОП это засекретит.... Война как никак.... Нельзя качать лодку - крыс тошнит.....