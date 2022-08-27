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85-летний сумчанин продал квартиру и дачу и отдал деньги на ВСУ

сумчанин

Николай Иванович передал на помощь Вооруженным силам Украины $35 000, которые получил, продав квартиру и дачный участок. Волонтеры совещаются с военными, что лучше купить на эти деньги.

Об этом сообщает сумское издание Цукр, передает Цензор.НЕТ.

Николай Иванович этим летом потерял жену, еще раньше у него умер сын. Он говорит, что 46 лет проработал на заводе, поэтому имеет пенсию, которой ему хватает.

Сумчанин продал квартиру и дачный участок и попросил племянницу подыскать фонд, который помогал бы защитникам Украины.

"Второй день наша команда пытается принять этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях", - говорят в фонде, которому мужчина в итоге отдал пожертвование.

Смотрите также: "Трибуна Героев": украинские ультрас создали фонд, помогающий семьям погибших на войне футболных фанатов. ВИДЕО

Сейчас фонд консультируется с военными по поводу того, что лучше купить для них на эти средства.

Автор: 

благотворительность (610) пенсионеры (837) помощь (7768) Сумы (1074) ВСУ (6551)


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Топ комментарии
+47
Величезна повага Миколі Івановичу! Слава ЗСУ!
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27.08.2022 16:19
+31
А Украинские ****** алигархи отдыхают на лазурных пляжах. Дедушка дай Бог тебе здоровья.
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27.08.2022 16:23
+15
пошана дідусю.....
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27.08.2022 16:27
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а где же дедушка жить будет?
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27.08.2022 16:11 Ответить
в квартире сына.
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27.08.2022 16:19 Ответить
Щас Герус и Ахметов найдут где применить деньги дедушки. Вон хоть РАБ-тарифы, хоть *зеленые тарифы* еще десяток наработанных олигофренами схем можно подкинуть.
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27.08.2022 16:16 Ответить
Пану Миколі - респект!!!
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27.08.2022 16:41 Ответить
Величезна повага Миколі Івановичу! Слава ЗСУ!
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27.08.2022 16:19 Ответить
В таких случаях нужно поехать в военный госпиталь и раздать тяжело раненным или их родным деньги прямо в руки. Отдавать деньги в фонд все равно что выбросить
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27.08.2022 16:20 Ответить
нехай видамся безсердечним,але про поранених і інвалідів подбає держава(хочеться вірити) ,а гроші можуть дуже допомогти бійцям на передовій,взяти хоча б батальйон Маркуса.Такій Людині варто допомогти фінансово.
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27.08.2022 16:27 Ответить
Ты как пишешь такие дурные комменты думаешь головой? Или пишешь абы було, содержимое неважно? Ты сейчас просто обосрал и оклеветал людей, которые немало делают для страны.
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27.08.2022 16:29 Ответить
А Украинские ****** алигархи отдыхают на лазурных пляжах. Дедушка дай Бог тебе здоровья.
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27.08.2022 16:23 Ответить
"Украинские"
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27.08.2022 16:37 Ответить
Хоть би Зеленський підар продав на бейкер стріт.😥😢😪
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27.08.2022 17:34 Ответить
А він продав... в Україні... після Оману... щоб часом не розбомбили))
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27.08.2022 21:34 Ответить
А Трухін пропонував $150 тис. поліціянту за те, щоб "тіхонечко в лєс уйду". Люди з двох світів.
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27.08.2022 19:34 Ответить
пошана дідусю.....
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27.08.2022 16:27 Ответить
Людина розуміє дуже просту річ: хочеш незалежності(читаємо сильної країни)-плати за це! А решта лише красти і махлювати з прибутками/ податками вміє. Чого варте оте ганьбище нєдобізнєсмєнів( а по факту жлобів ніщебродів) з небажанням касові апарати чи термінали ставити - які низи, такі і верхи.
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27.08.2022 16:27 Ответить
Представляю лица наследничков. Любой родственник мог претендовать. Но почему так дешево.
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27.08.2022 16:38 Ответить
Нерухомість поруч з ******** сусідом завжди падає в ціні.
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27.08.2022 16:53 Ответить
Мiсто Суми по прямiй в 30 км вiд кордону з рашей...
Це дуже велика удача, що пан Микола продав квартиру
та дачу.
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27.08.2022 18:22 Ответить
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27.08.2022 16:43 Ответить
А коломойши, суркісята, фіртиші,.... та інші гниди де?
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27.08.2022 16:46 Ответить
Не треба дивитись на когось.Кожен віповідає за себе перед Богом і своєю совістю
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27.08.2022 16:50 Ответить
Ще й як зараз треба! За вашою дивною логікою агресію путіна стримувати та окупантів вбивати не потрібно. І взагалі злочинців з тюрем повідпускати, адже кожен відповість за все перед богом і своєю совістю?
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27.08.2022 17:56 Ответить
Там де і порохоботші!
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27.08.2022 22:57 Ответить
Величезна подяка і шана дідусю!
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27.08.2022 17:11 Ответить
Діду величезна повага.Зрозумув що з собою не забере ні копійки.Олігархам в нього би повчитись
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27.08.2022 17:12 Ответить
Честь і хвала цій людині ! але де допомога від олігархів які майже тридцять років грабували країну ? адже за ті статки які зароблені "непосильною працею" могли б закупити десятки якщо не сотню літаків для ЗСУ ,чи побудувати дясятки тисяч квартир для біженців ?
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27.08.2022 17:14 Ответить
А олігархи скільки віддали грошей на зсу?
Смились в монако і там ждуть?
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27.08.2022 17:25 Ответить
Наскільки я знаю, під час ВС угоди з продажу/купівлі нерухомості заборонені...
Ні?
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27.08.2022 17:33 Ответить
Це на окупованiй терiторii...А на вiльнiй реестри вiдкритi.
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27.08.2022 18:26 Ответить
Потрібно оприлюднити його прізвище. Також цікаво - скільки дав на оборону Коломойський та його Буратіно?
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27.08.2022 17:49 Ответить
Коломойский и Зеленский с говном не растануться а вы спрашиваете сколько они дали на армию.Дедушке респект, настоящий украинец. Герои не только на передовой но и те,кто своими поступками приблежает нашу победу🇺🇦💛💙🙏
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27.08.2022 18:08 Ответить
А *****, оформивший себе премию в 380 косарей, передал в армию линейку и получил махровую должность.
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27.08.2022 17:52 Ответить
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27.08.2022 19:11 Ответить
Нема меж вдячності цій Людині! От дійсно - не дарма прожила (і хай іще живе) цей достойний Чоловік!
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27.08.2022 19:35 Ответить
русский, вашему тупому стаду людоедов такого не понять.
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27.08.2022 20:51 Ответить
Що там радитись??? Допоможіть йому купити житло на заході України!
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27.08.2022 21:30 Ответить
Повага і щира вдячність таким людях що невтратили повагу для ЗСУ.Я дужи вам вдячний.бо я сам на передовій.Дай Божи вам довгих літ.Ми Переможемо цих нелюдів,тварів.Слава Україні.Смерть проклятому ворогу
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27.08.2022 22:28 Ответить
Интересно будет сравнить в апреле 23 го, когда чинуши должны сдать декларации.
Хотя возможно ОП это засекретит.... Война как никак.... Нельзя качать лодку - крыс тошнит.....
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28.08.2022 02:05 Ответить
 
 