85-річний сумчанин продав квартиру й дачу та віддав гроші на ЗСУ

Микола Іванович передав на допомогу Збройним Силам України $35 000, які отримав, продавши квартиру та дачну ділянку. Волонтери радяться з військовими, що краще купити на ці гроші.

Про це повідомляє сумське видання Цукр, інформує Цензор.НЕТ.

Микола Іванович цього літа втратив дружину, ще раніше у нього помер син. Він каже, що 46 років пропрацював на заводі, тож має пенсію, якої йому вистачає.

Сумчанин продав квартиру та дачну ділянку і попросив племінницю підшукати фонд, який допомагав би захисникам України.

"Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів", - кажуть у фонді, якому чоловік в результаті віддав пожертву.

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Зараз фонд консультується з військовими щодо того, що краще купити для них на ці кошти.