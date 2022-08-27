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Новини
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85-річний сумчанин продав квартиру й дачу та віддав гроші на ЗСУ

сумчанин

Микола Іванович передав на допомогу Збройним Силам України $35 000, які отримав, продавши квартиру та дачну ділянку. Волонтери радяться з військовими, що краще купити на ці гроші.

Про це повідомляє сумське видання Цукр, інформує Цензор.НЕТ.

Микола Іванович цього літа втратив дружину, ще раніше у нього помер син. Він каже, що 46 років пропрацював на заводі, тож має пенсію, якої йому вистачає.

Сумчанин продав квартиру та дачну ділянку і попросив племінницю підшукати фонд, який допомагав би захисникам України.

"Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів", - кажуть у фонді, якому чоловік в результаті віддав пожертву.

Також дивіться: "Трибуна Героїв": українські ультрас створили фонд, який допомагатиме сім’ям загиблих на війні футбольних фанатів. ВIДЕО

Зараз фонд консультується з військовими щодо того, що краще купити для них на ці кошти.

Автор: 

благодійність (567) пенсіонери (887) допомога (8308) Суми (811) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+47
Величезна повага Миколі Івановичу! Слава ЗСУ!
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27.08.2022 16:19
+31
А Украинские ****** алигархи отдыхают на лазурных пляжах. Дедушка дай Бог тебе здоровья.
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27.08.2022 16:23
+15
пошана дідусю.....
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27.08.2022 16:27
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а где же дедушка жить будет?
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27.08.2022 16:11 Відповісти
в квартире сына.
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27.08.2022 16:19 Відповісти
Щас Герус и Ахметов найдут где применить деньги дедушки. Вон хоть РАБ-тарифы, хоть *зеленые тарифы* еще десяток наработанных олигофренами схем можно подкинуть.
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27.08.2022 16:16 Відповісти
Пану Миколі - респект!!!
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27.08.2022 16:41 Відповісти
Величезна повага Миколі Івановичу! Слава ЗСУ!
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27.08.2022 16:19 Відповісти
В таких случаях нужно поехать в военный госпиталь и раздать тяжело раненным или их родным деньги прямо в руки. Отдавать деньги в фонд все равно что выбросить
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27.08.2022 16:20 Відповісти
нехай видамся безсердечним,але про поранених і інвалідів подбає держава(хочеться вірити) ,а гроші можуть дуже допомогти бійцям на передовій,взяти хоча б батальйон Маркуса.Такій Людині варто допомогти фінансово.
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27.08.2022 16:27 Відповісти
Ты как пишешь такие дурные комменты думаешь головой? Или пишешь абы було, содержимое неважно? Ты сейчас просто обосрал и оклеветал людей, которые немало делают для страны.
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27.08.2022 16:29 Відповісти
А Украинские ****** алигархи отдыхают на лазурных пляжах. Дедушка дай Бог тебе здоровья.
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27.08.2022 16:23 Відповісти
"Украинские"
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27.08.2022 16:37 Відповісти
Хоть би Зеленський підар продав на бейкер стріт.😥😢😪
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27.08.2022 17:34 Відповісти
А він продав... в Україні... після Оману... щоб часом не розбомбили))
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27.08.2022 21:34 Відповісти
А Трухін пропонував $150 тис. поліціянту за те, щоб "тіхонечко в лєс уйду". Люди з двох світів.
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27.08.2022 19:34 Відповісти
пошана дідусю.....
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27.08.2022 16:27 Відповісти
Людина розуміє дуже просту річ: хочеш незалежності(читаємо сильної країни)-плати за це! А решта лише красти і махлювати з прибутками/ податками вміє. Чого варте оте ганьбище нєдобізнєсмєнів( а по факту жлобів ніщебродів) з небажанням касові апарати чи термінали ставити - які низи, такі і верхи.
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27.08.2022 16:27 Відповісти
Представляю лица наследничков. Любой родственник мог претендовать. Но почему так дешево.
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27.08.2022 16:38 Відповісти
Нерухомість поруч з ******** сусідом завжди падає в ціні.
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27.08.2022 16:53 Відповісти
Мiсто Суми по прямiй в 30 км вiд кордону з рашей...
Це дуже велика удача, що пан Микола продав квартиру
та дачу.
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27.08.2022 18:22 Відповісти
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27.08.2022 16:43 Відповісти
А коломойши, суркісята, фіртиші,.... та інші гниди де?
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27.08.2022 16:46 Відповісти
Не треба дивитись на когось.Кожен віповідає за себе перед Богом і своєю совістю
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27.08.2022 16:50 Відповісти
Ще й як зараз треба! За вашою дивною логікою агресію путіна стримувати та окупантів вбивати не потрібно. І взагалі злочинців з тюрем повідпускати, адже кожен відповість за все перед богом і своєю совістю?
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27.08.2022 17:56 Відповісти
Там де і порохоботші!
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27.08.2022 22:57 Відповісти
Величезна подяка і шана дідусю!
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27.08.2022 17:11 Відповісти
Діду величезна повага.Зрозумув що з собою не забере ні копійки.Олігархам в нього би повчитись
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27.08.2022 17:12 Відповісти
Честь і хвала цій людині ! але де допомога від олігархів які майже тридцять років грабували країну ? адже за ті статки які зароблені "непосильною працею" могли б закупити десятки якщо не сотню літаків для ЗСУ ,чи побудувати дясятки тисяч квартир для біженців ?
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27.08.2022 17:14 Відповісти
А олігархи скільки віддали грошей на зсу?
Смились в монако і там ждуть?
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27.08.2022 17:25 Відповісти
Наскільки я знаю, під час ВС угоди з продажу/купівлі нерухомості заборонені...
Ні?
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27.08.2022 17:33 Відповісти
Це на окупованiй терiторii...А на вiльнiй реестри вiдкритi.
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27.08.2022 18:26 Відповісти
Потрібно оприлюднити його прізвище. Також цікаво - скільки дав на оборону Коломойський та його Буратіно?
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27.08.2022 17:49 Відповісти
Коломойский и Зеленский с говном не растануться а вы спрашиваете сколько они дали на армию.Дедушке респект, настоящий украинец. Герои не только на передовой но и те,кто своими поступками приблежает нашу победу🇺🇦💛💙🙏
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27.08.2022 18:08 Відповісти
А *****, оформивший себе премию в 380 косарей, передал в армию линейку и получил махровую должность.
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27.08.2022 17:52 Відповісти
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27.08.2022 19:11 Відповісти
Нема меж вдячності цій Людині! От дійсно - не дарма прожила (і хай іще живе) цей достойний Чоловік!
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27.08.2022 19:35 Відповісти
русский, вашему тупому стаду людоедов такого не понять.
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27.08.2022 20:51 Відповісти
Що там радитись??? Допоможіть йому купити житло на заході України!
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27.08.2022 21:30 Відповісти
Повага і щира вдячність таким людях що невтратили повагу для ЗСУ.Я дужи вам вдячний.бо я сам на передовій.Дай Божи вам довгих літ.Ми Переможемо цих нелюдів,тварів.Слава Україні.Смерть проклятому ворогу
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27.08.2022 22:28 Відповісти
Интересно будет сравнить в апреле 23 го, когда чинуши должны сдать декларации.
Хотя возможно ОП это засекретит.... Война как никак.... Нельзя качать лодку - крыс тошнит.....
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28.08.2022 02:05 Відповісти
 
 