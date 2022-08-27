85-річний сумчанин продав квартиру й дачу та віддав гроші на ЗСУ
Микола Іванович передав на допомогу Збройним Силам України $35 000, які отримав, продавши квартиру та дачну ділянку. Волонтери радяться з військовими, що краще купити на ці гроші.
Про це повідомляє сумське видання Цукр, інформує Цензор.НЕТ.
Микола Іванович цього літа втратив дружину, ще раніше у нього помер син. Він каже, що 46 років пропрацював на заводі, тож має пенсію, якої йому вистачає.
Сумчанин продав квартиру та дачну ділянку і попросив племінницю підшукати фонд, який допомагав би захисникам України.
"Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів", - кажуть у фонді, якому чоловік в результаті віддав пожертву.
Зараз фонд консультується з військовими щодо того, що краще купити для них на ці кошти.
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Це дуже велика удача, що пан Микола продав квартиру
та дачу.
Смились в монако і там ждуть?
Ні?
Хотя возможно ОП это засекретит.... Война как никак.... Нельзя качать лодку - крыс тошнит.....