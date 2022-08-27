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Сдавал места дислокации ВСУ на Харьковщине: сообщено о подозрении корректировщику

сбу

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 43-летнему жителю поселка Слатино по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, житель поселка Слатино, когда он был оккупирован российскими военными, по собственной инициативе через телеграм-бот связался с представителями страны-агрессора. Мужчина с марта по август этого года делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и военной техники ВСУ на территории Харькова и Харьковской области, и направлял представителям РФ.

Прокуроры установили, что 21 июня корректировщик направил вражеским представителям места дислокации ВСУ в селе Безруки, после которых российская армия нанесла по ним удары.

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Автор: 

Харьковщина (5577) государственная измена (1533) ВСУ (6551) подозрение (484)


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Топ комментарии
+14
так есть закон или нет для корректировщиков? Когда примут законы соответственно военному времени? Это же убийство множество людей за это убивать нужно.
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27.08.2022 16:32
+12
Доки не почнуть карати корегквальників належним чином, як це має бути під час війни, колобрантів не зупинити!
Толерасти програли й завжди будуть програвати.
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27.08.2022 16:47
+9
пропоную таких коригувальників відправляти на розмінування.....
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27.08.2022 16:30
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Правила форума Совет форумчан
пропоную таких коригувальників відправляти на розмінування.....
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27.08.2022 16:30 Ответить
Я б таких у яму зі щурами, на перевиховання 😡
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27.08.2022 16:43 Ответить
Хоть -бы один утилизировался при попытке к бегству
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27.08.2022 17:21 Ответить
так есть закон или нет для корректировщиков? Когда примут законы соответственно военному времени? Это же убийство множество людей за это убивать нужно.
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27.08.2022 16:32 Ответить
УК 115/1 115/6 115/11 115/12 115/14 - вібирай любой вариант. просто какие то ****** в судах и мусарке..
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27.08.2022 16:35 Ответить
это же беспредел с фемидой. Кацапские твари там засели.
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27.08.2022 16:38 Ответить
там засели первіе варианті на должность колаборантов.
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27.08.2022 16:40 Ответить
Робив як скумбрія .
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27.08.2022 16:36 Ответить
Доки не почнуть карати корегквальників належним чином, як це має бути під час війни, колобрантів не зупинити!
Толерасти програли й завжди будуть програвати.
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27.08.2022 16:47 Ответить
А ви йому мораль прочитайте і в куток поставте.
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27.08.2022 17:10 Ответить
забийте насмерть ногами, закидайте камнями, розіпніть як мальчика в трусиках це гамно
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27.08.2022 17:23 Ответить
Если уже доказано что он корректировал удары врага то зачем "подозрения"? Уже должны были предьявить обвинение. Или хотят попридержать и..отпустить так и не предьявив ничего?
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27.08.2022 17:27 Ответить
Обличчя завжди закривають, бо за нинішньої влади будь-якої миті може спливти або міністром чи гендиректором держкорпорації.
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27.08.2022 17:33 Ответить
... або першою леді !
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27.08.2022 17:39 Ответить
Только расстрел должен быть для таких в военное время и никак иначе, его корректировки могут стоить сотни жизней наших военных и гражданских. Расстреляют нескольких а следующие уже 10 раз подумают стоит ли этим заниматься вообще
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27.08.2022 18:26 Ответить
Вообще таких надо сразу *******,и не постить новости
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27.08.2022 20:00 Ответить
відправте його рити окопи, поки не здохне... а як нездохне - то можно випустити в атаку на блок пост рф... А як там не здохне, дати героя параші, яйця у двері - і на кремляку....
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27.08.2022 22:17 Ответить
Прив'язати у безпечному місці та відправити координати як він це робив до цього. І нехай чекає на подяку. І боєкомлекту в рашистів поменшає і в нас ніхто не постраждає.
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28.08.2022 01:36 Ответить
 
 