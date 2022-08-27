Сдавал места дислокации ВСУ на Харьковщине: сообщено о подозрении корректировщику
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 43-летнему жителю поселка Слатино по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, житель поселка Слатино, когда он был оккупирован российскими военными, по собственной инициативе через телеграм-бот связался с представителями страны-агрессора. Мужчина с марта по август этого года делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и военной техники ВСУ на территории Харькова и Харьковской области, и направлял представителям РФ.
Прокуроры установили, что 21 июня корректировщик направил вражеским представителям места дислокации ВСУ в селе Безруки, после которых российская армия нанесла по ним удары.
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