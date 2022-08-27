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Здавав місця дислокації ЗСУ на Харківщині: повідомлено про підозру коригувальнику

сбу

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному мешканцю селища Слатине за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, мешканець с. Слатине, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через телеграм-бот зв’язався з представниками країни-агресора. Чоловік з березня по серпень цього року робив скріншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території м. Харкова та Харківської області, та направляв представникам РФ.

Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія  завдала по них удари.

Також читайте: Затримано російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва, - СБУ

Автор: 

Харківщина (6054) державна зрада (1679) ЗСУ (7513) підозра (758)


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Топ коментарі
+14
так есть закон или нет для корректировщиков? Когда примут законы соответственно военному времени? Это же убийство множество людей за это убивать нужно.
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27.08.2022 16:32
+12
Доки не почнуть карати корегквальників належним чином, як це має бути під час війни, колобрантів не зупинити!
Толерасти програли й завжди будуть програвати.
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27.08.2022 16:47
+9
пропоную таких коригувальників відправляти на розмінування.....
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27.08.2022 16:30
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пропоную таких коригувальників відправляти на розмінування.....
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27.08.2022 16:30 Відповісти
Я б таких у яму зі щурами, на перевиховання 😡
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27.08.2022 16:43 Відповісти
Хоть -бы один утилизировался при попытке к бегству
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27.08.2022 17:21 Відповісти
так есть закон или нет для корректировщиков? Когда примут законы соответственно военному времени? Это же убийство множество людей за это убивать нужно.
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27.08.2022 16:32 Відповісти
УК 115/1 115/6 115/11 115/12 115/14 - вібирай любой вариант. просто какие то ****** в судах и мусарке..
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27.08.2022 16:35 Відповісти
это же беспредел с фемидой. Кацапские твари там засели.
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27.08.2022 16:38 Відповісти
там засели первіе варианті на должность колаборантов.
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27.08.2022 16:40 Відповісти
Робив як скумбрія .
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27.08.2022 16:36 Відповісти
Доки не почнуть карати корегквальників належним чином, як це має бути під час війни, колобрантів не зупинити!
Толерасти програли й завжди будуть програвати.
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27.08.2022 16:47 Відповісти
А ви йому мораль прочитайте і в куток поставте.
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27.08.2022 17:10 Відповісти
забийте насмерть ногами, закидайте камнями, розіпніть як мальчика в трусиках це гамно
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27.08.2022 17:23 Відповісти
Если уже доказано что он корректировал удары врага то зачем "подозрения"? Уже должны были предьявить обвинение. Или хотят попридержать и..отпустить так и не предьявив ничего?
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27.08.2022 17:27 Відповісти
Обличчя завжди закривають, бо за нинішньої влади будь-якої миті може спливти або міністром чи гендиректором держкорпорації.
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27.08.2022 17:33 Відповісти
... або першою леді !
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27.08.2022 17:39 Відповісти
Только расстрел должен быть для таких в военное время и никак иначе, его корректировки могут стоить сотни жизней наших военных и гражданских. Расстреляют нескольких а следующие уже 10 раз подумают стоит ли этим заниматься вообще
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27.08.2022 18:26 Відповісти
Вообще таких надо сразу *******,и не постить новости
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27.08.2022 20:00 Відповісти
відправте його рити окопи, поки не здохне... а як нездохне - то можно випустити в атаку на блок пост рф... А як там не здохне, дати героя параші, яйця у двері - і на кремляку....
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27.08.2022 22:17 Відповісти
Прив'язати у безпечному місці та відправити координати як він це робив до цього. І нехай чекає на подяку. І боєкомлекту в рашистів поменшає і в нас ніхто не постраждає.
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28.08.2022 01:36 Відповісти
 
 