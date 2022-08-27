Здавав місця дислокації ЗСУ на Харківщині: повідомлено про підозру коригувальнику

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному мешканцю селища Слатине за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура



За даними слідства, мешканець с. Слатине, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через телеграм-бот зв’язався з представниками країни-агресора. Чоловік з березня по серпень цього року робив скріншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території м. Харкова та Харківської області, та направляв представникам РФ.



Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після яких російська армія завдала по них удари.

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