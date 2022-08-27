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Нашли повешенным "начальника полиции" оккупантов Рыжкова

рижков

В оккупированной Михайловке Запорожской области снова ликвидировали коллаборанта. Андрея Рыжкова, бывшего местного "начальника полиции", нашли повешенным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает спикер Одесской области Сергей Братчук в Telegram-канале.

Как отмечает Братчук, соцсети сообщают, что в оккупированной Михаловке Запорожской области снова отличился коллаборант.

"Андрей Рыжков когда-то был украинским пограничником. Приносил присягу на верность украинскому народу. После выхода в отставку даже основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины". Но предал. Сам предложил себя оккупационным властям в качестве "начальника полиции", – пишет он.

По словам Братчука, в соцсетях пишут, что его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому пока в режиме ожидания официальной информации.

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Автор: 

Запорожье (2647) убийство (6478) государственная измена (1533) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+77
З радістю очікуєм підтвердження в офіційній інформації
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27.08.2022 16:51
+74
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27.08.2022 17:10
+47
Слава Низький уклин найкращим Партизанам ЗапорIжжя 🙏🙏🙏❤️💙💛‼️
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27.08.2022 17:14
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мінус росія - наша ціль.
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27.08.2022 22:28 Ответить
Ты гляди какой совестливый оказался
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27.08.2022 23:22 Ответить
Корчинський у своїх відео казав, що у найближчий час будуть страти всяких "днрівських" вертухаїв. Це пов'язано з дугіним і з тим чому стрелков їздив на війну. Ось так.
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27.08.2022 23:28 Ответить
Не витримав борошна совісті... ))0)0)))
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27.08.2022 23:33 Ответить
Нарешті на концерт кабздона потрапив.
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28.08.2022 00:09 Ответить
Нарешті почали працювати за канонами. Зрадники мають висіти.

За боївку наварено, змелено,
але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав...
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28.08.2022 01:55 Ответить
прекрасно.
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28.08.2022 07:15 Ответить
А якщо поцікавитись то виявиться що це "Слуга Народу" або з ОПЗЖ
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28.08.2022 10:03 Ответить
Сподіваюся його шльондра пропита - дружина і кончалиги виродки - діти, не знайдуть спокою ні на цьомуу ні на тому світі! Всім смерть!!!
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28.08.2022 15:38 Ответить
Чудова новина. Але треба ще й табличку на груди чіпляти « зрадник
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28.08.2022 17:02 Ответить
А вот данный "парниша" на концерт к Кобздону не попал. Его, как брата по судьбе принял лично Саддам Хусейн.
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28.08.2022 23:13 Ответить
Ему видно стало стыдно, и он поехал к Б.Березовскому
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28.08.2022 23:47 Ответить
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