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Знайшли повішеним "начальника поліції" окупантів Рижкова

рижков

В окупованій Михайлівці Запорізької області знову ліквідували колаборанта. Андрія Рижкова, що був місцевим "начальником поліції", знайшли повішеним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє спікер Одеської області Сергій Братчук у Telegram-каналі.

Як зазначає Братчук, соцмережі повідомляють, що у окупованій Михалівці Запорізької області знову відмінусувався колаборант.

"Андрій Рижков колись був українським прикордонником. Складав присягу на вірність українському народові. Після виходу у відставку навіть заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини". Але зрадив. Сам запропонував себе окупаційній владі в якості "начальника поліції"", - пише він.

За словами Братчука, в соцмережах пишуть, що його знайшли повішеним в петлі.  Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тож поки що в режимі очікування на офіційну інформацію.

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Автор: 

Запоріжжя (2261) вбивство (3083) державна зрада (1679) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+77
З радістю очікуєм підтвердження в офіційній інформації
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27.08.2022 16:51
+74
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27.08.2022 17:10
+47
Слава Низький уклин найкращим Партизанам ЗапорIжжя 🙏🙏🙏❤️💙💛‼️
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27.08.2022 17:14
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мінус росія - наша ціль.
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27.08.2022 22:28 Відповісти
Ты гляди какой совестливый оказался
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27.08.2022 23:22 Відповісти
Корчинський у своїх відео казав, що у найближчий час будуть страти всяких "днрівських" вертухаїв. Це пов'язано з дугіним і з тим чому стрелков їздив на війну. Ось так.
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27.08.2022 23:28 Відповісти
Не витримав борошна совісті... ))0)0)))
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27.08.2022 23:33 Відповісти
Нарешті на концерт кабздона потрапив.
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28.08.2022 00:09 Відповісти
Нарешті почали працювати за канонами. Зрадники мають висіти.

За боївку наварено, змелено,
але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав...
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28.08.2022 01:55 Відповісти
прекрасно.
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28.08.2022 07:15 Відповісти
А якщо поцікавитись то виявиться що це "Слуга Народу" або з ОПЗЖ
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28.08.2022 10:03 Відповісти
Сподіваюся його шльондра пропита - дружина і кончалиги виродки - діти, не знайдуть спокою ні на цьомуу ні на тому світі! Всім смерть!!!
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28.08.2022 15:38 Відповісти
Чудова новина. Але треба ще й табличку на груди чіпляти « зрадник
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28.08.2022 17:02 Відповісти
А вот данный "парниша" на концерт к Кобздону не попал. Его, как брата по судьбе принял лично Саддам Хусейн.
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28.08.2022 23:13 Відповісти
Ему видно стало стыдно, и он поехал к Б.Березовскому
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28.08.2022 23:47 Відповісти
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