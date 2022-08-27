Знайшли повішеним "начальника поліції" окупантів Рижкова

В окупованій Михайлівці Запорізької області знову ліквідували колаборанта. Андрія Рижкова, що був місцевим "начальником поліції", знайшли повішеним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє спікер Одеської області Сергій Братчук у Telegram-каналі.

Як зазначає Братчук, соцмережі повідомляють, що у окупованій Михалівці Запорізької області знову відмінусувався колаборант.



"Андрій Рижков колись був українським прикордонником. Складав присягу на вірність українському народові. Після виходу у відставку навіть заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини". Але зрадив. Сам запропонував себе окупаційній владі в якості "начальника поліції"", - пише він.



За словами Братчука, в соцмережах пишуть, що його знайшли повішеним в петлі. Але остаточно поки що джерела не підтвердили. Тож поки що в режимі очікування на офіційну інформацію.

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