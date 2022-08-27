Украина уже смогла вернуть более 540 тел погибших защитников, - Минреинтеграции

Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 защитники "Азовстали".

Украине уже удалось вернуть тела более 540 погибших украинских защитников. Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, передает Цензор.НЕТ.

"Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 - защитники "Азовстали". Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду", - заявил Котенко.

Он сказал, что самое сложное – это коммуникация с врагом.

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Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забирать, и тогда проводим обмены. Но не всегда РФ хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на ВОТ забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими", - заявил Котенко.

Также, по его словам, Минреинтеграции уже провело более 20 встреч с родными погибших и пропавших без вести.

"Сложно объяснить человеку, близкий которого погиб, почему иногда долгое время не удается вернуть его тело. Я не буду сейчас говорить о россиянах и человечности, это несовместимо, все об этом знают. Но лично переживаю за каждую историю и пытаюсь донести правду, Люди в горе – они не всегда готовы слышать…" – заявил Котенко.