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Новости Война
3 062 21

Украина уже смогла вернуть более 540 тел погибших защитников, - Минреинтеграции

свічка

Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 защитники "Азовстали".

Украине уже удалось вернуть тела более 540 погибших украинских защитников. Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, передает Цензор.НЕТ.

"Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной РФ. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 - защитники "Азовстали". Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду", - заявил Котенко.

Он сказал, что самое сложное – это коммуникация с врагом.

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Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забирать, и тогда проводим обмены. Но не всегда РФ хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. Даже бывает сложно договориться, чтобы на ВОТ забрали тела наших ребят. Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими", - заявил Котенко.

Также, по его словам, Минреинтеграции уже провело более 20 встреч с родными погибших и пропавших без вести.

"Сложно объяснить человеку, близкий которого погиб, почему иногда долгое время не удается вернуть его тело. Я не буду сейчас говорить о россиянах и человечности, это несовместимо, все об этом знают. Но лично переживаю за каждую историю и пытаюсь донести правду, Люди в горе – они не всегда готовы слышать…" – заявил Котенко.

Автор: 

обмен (1367) смерть (9214) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+14
Оце цим досягненням вихваляються зелені зрадники ?!Виродки !!! Де АЗОВЦІ ?!!!! ЯКИХ ви ПРИМУСИЛИ ЗДАТИСЯ У ПОЛОН !!! ПІД вашу підлу зраду !!!
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27.08.2022 20:23
+10
Якщо це єдине, що ми збираємося повертати, то краще мовчіть про такі "досягнення"
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27.08.2022 20:41
+9
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27.08.2022 20:20
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"вже змогла"
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27.08.2022 20:16 Ответить
Досягнення... .
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27.08.2022 20:18 Ответить
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27.08.2022 20:20 Ответить
Оце цим досягненням вихваляються зелені зрадники ?!Виродки !!! Де АЗОВЦІ ?!!!! ЯКИХ ви ПРИМУСИЛИ ЗДАТИСЯ У ПОЛОН !!! ПІД вашу підлу зраду !!!
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27.08.2022 20:23 Ответить
ЗЕлену потвору до суду! За грати зрадників!
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27.08.2022 20:25 Ответить
а нагадайте, прошу дуже, хто зараз керує цим мінреінтеграції ---- і отак бадьоро звітує про "здобутки"?

чи це не та істота, що опікувалася так званою "екстракцією"

то воно так бачило повернення захисників Маріуполя ще якихось 3 місяці тому?
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27.08.2022 20:27 Ответить
ГУР керує. я стежу.
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27.08.2022 20:47 Ответить
Це що, досягнення, якби повертали живих, то так, а загиблих повертати потрібно, но хвалитись поки що нічим, "азовців" обіцяли дехто повернути живими.
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27.08.2022 20:36 Ответить
Якщо це єдине, що ми збираємося повертати, то краще мовчіть про такі "досягнення"
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27.08.2022 20:41 Ответить
Зелені покидьки тільки так збираються повертати захистників Маріуполя зелені зрадник
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27.08.2022 20:45 Ответить
То може розповісте рецепт як можна їх повернути? З усіх коментів жодного конструктивного, тільки волання про зраду.
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27.08.2022 21:15 Ответить
Так те що роблять зелені то і є зрада Хто розмінував Чонгар із за чого був оточен Маріуполь?
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27.08.2022 21:22 Ответить
Це все добре. Але як саме потрібно було визволити полонених?
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27.08.2022 21:45 Ответить
Мабудь не требо було довіряти словам рашистів, це ж не перший випадок, коли вони не дотримувались своїх обіцянок.
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28.08.2022 01:54 Ответить
Ну не довірились би і що далі? Передавали б не 500 тіл, а 3000.
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28.08.2022 02:28 Ответить
нічого собі "досягнення"(((((((((((((((((((((
яке ганьбище, господи((
а їх там живих ще тільки азовців близько 2000
і всього чи то 7000 чи то 8000(
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27.08.2022 20:49 Ответить
Живих захисників зелені або не можуть, або й не дуже хочуть повертати.
А які Вовік закатував істерики іншим!
"Верните пацанов или будете проклятьі!!! "
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27.08.2022 20:59 Ответить
а як він повіддава альфівців, вагнерівців, цемаха - за чорті кого
аби тільки догодити путлеру
а як би нам пригодились зараз ці вагнерівці(((((((((((((((
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27.08.2022 21:26 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.08.2022 00:12 Ответить
Це жах, вони загинули у полоні…
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28.08.2022 01:51 Ответить
Когда читаешь о возвращении тел бойцов тут же разрывается сердце. Это великое горе для родных и близких этих воинов. Жаль многие из них совсем молодые. Будь проклят оккупант и агрессор путя. На тебя висит кровь этих сыновей Украины...
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28.08.2022 07:37 Ответить
 
 