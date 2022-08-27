УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10034 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 062 21

Україна вже змогла повернути понад 540 тіл загиблих захисників, - Мінреінтеграції

свічка

З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі".

Україні вже вдалося повернути тіла понад 540 загиблих українських захисників. Про це заявив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, передає Цензор.НЕТ.

"Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі". Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків - звідусіль", - заявив Котенко.

Він сказав, що найскладніше - це комунікація з ворогом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників, - Мінреінтеграції

"Ми передаємо російській стороні локації, де є наші загиблі. Вони мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди РФ хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців. Через величезні втрати особового складу росіяни не справляються зі своїми загиблими", - заявив Котенко.

Також, за його словами, Мінреінтеграції вже провело понад 20 зустрічей з рідними загиблих і зниклих безвісти.

"Складно пояснити людині, рідний якої загинув, чому інколи тривалий час не вдається повернути його тіло. Я не буду зараз говорити про росіян і людяність, це несумісно, всі про це знають. Але особисто переймаюсь кожною історією й намагаюся донести правду, Люди у горі - вони не завжди готові чути...", - заявив Котенко.

Автор: 

обмін (1150) смерть (6742) Міністерство реінтеграції (500)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Оце цим досягненням вихваляються зелені зрадники ?!Виродки !!! Де АЗОВЦІ ?!!!! ЯКИХ ви ПРИМУСИЛИ ЗДАТИСЯ У ПОЛОН !!! ПІД вашу підлу зраду !!!
показати весь коментар
27.08.2022 20:23
+10
Якщо це єдине, що ми збираємося повертати, то краще мовчіть про такі "досягнення"
показати весь коментар
27.08.2022 20:41
+9
показати весь коментар
27.08.2022 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"вже змогла"
показати весь коментар
27.08.2022 20:16 Відповісти
Досягнення... .
показати весь коментар
27.08.2022 20:18 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2022 20:20 Відповісти
Оце цим досягненням вихваляються зелені зрадники ?!Виродки !!! Де АЗОВЦІ ?!!!! ЯКИХ ви ПРИМУСИЛИ ЗДАТИСЯ У ПОЛОН !!! ПІД вашу підлу зраду !!!
показати весь коментар
27.08.2022 20:23 Відповісти
ЗЕлену потвору до суду! За грати зрадників!
показати весь коментар
27.08.2022 20:25 Відповісти
а нагадайте, прошу дуже, хто зараз керує цим мінреінтеграції ---- і отак бадьоро звітує про "здобутки"?

чи це не та істота, що опікувалася так званою "екстракцією"

то воно так бачило повернення захисників Маріуполя ще якихось 3 місяці тому?
показати весь коментар
27.08.2022 20:27 Відповісти
ГУР керує. я стежу.
показати весь коментар
27.08.2022 20:47 Відповісти
Це що, досягнення, якби повертали живих, то так, а загиблих повертати потрібно, но хвалитись поки що нічим, "азовців" обіцяли дехто повернути живими.
показати весь коментар
27.08.2022 20:36 Відповісти
Якщо це єдине, що ми збираємося повертати, то краще мовчіть про такі "досягнення"
показати весь коментар
27.08.2022 20:41 Відповісти
Зелені покидьки тільки так збираються повертати захистників Маріуполя зелені зрадник
показати весь коментар
27.08.2022 20:45 Відповісти
То може розповісте рецепт як можна їх повернути? З усіх коментів жодного конструктивного, тільки волання про зраду.
показати весь коментар
27.08.2022 21:15 Відповісти
Так те що роблять зелені то і є зрада Хто розмінував Чонгар із за чого був оточен Маріуполь?
показати весь коментар
27.08.2022 21:22 Відповісти
Це все добре. Але як саме потрібно було визволити полонених?
показати весь коментар
27.08.2022 21:45 Відповісти
Мабудь не требо було довіряти словам рашистів, це ж не перший випадок, коли вони не дотримувались своїх обіцянок.
показати весь коментар
28.08.2022 01:54 Відповісти
Ну не довірились би і що далі? Передавали б не 500 тіл, а 3000.
показати весь коментар
28.08.2022 02:28 Відповісти
нічого собі "досягнення"(((((((((((((((((((((
яке ганьбище, господи((
а їх там живих ще тільки азовців близько 2000
і всього чи то 7000 чи то 8000(
показати весь коментар
27.08.2022 20:49 Відповісти
Живих захисників зелені або не можуть, або й не дуже хочуть повертати.
А які Вовік закатував істерики іншим!
"Верните пацанов или будете проклятьі!!! "
показати весь коментар
27.08.2022 20:59 Відповісти
а як він повіддава альфівців, вагнерівців, цемаха - за чорті кого
аби тільки догодити путлеру
а як би нам пригодились зараз ці вагнерівці(((((((((((((((
показати весь коментар
27.08.2022 21:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
28.08.2022 00:12 Відповісти
Це жах, вони загинули у полоні…
показати весь коментар
28.08.2022 01:51 Відповісти
Когда читаешь о возвращении тел бойцов тут же разрывается сердце. Это великое горе для родных и близких этих воинов. Жаль многие из них совсем молодые. Будь проклят оккупант и агрессор путя. На тебя висит кровь этих сыновей Украины...
показати весь коментар
28.08.2022 07:37 Відповісти
 
 