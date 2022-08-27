Україна вже змогла повернути понад 540 тіл загиблих захисників, - Мінреінтеграції

З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі".

Україні вже вдалося повернути тіла понад 540 загиблих українських захисників. Про це заявив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, передає Цензор.НЕТ.

"Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника. З Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі". Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків - звідусіль", - заявив Котенко.

Він сказав, що найскладніше - це комунікація з ворогом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників, - Мінреінтеграції

"Ми передаємо російській стороні локації, де є наші загиблі. Вони мають їх забирати, і тоді проводимо обміни. Але не завжди РФ хоче йти в зону бойових дій, хоча оголошується режим тиші. Навіть буває складно домовитися, щоб на ТОТ забрали тіла наших хлопців. Через величезні втрати особового складу росіяни не справляються зі своїми загиблими", - заявив Котенко.

Також, за його словами, Мінреінтеграції вже провело понад 20 зустрічей з рідними загиблих і зниклих безвісти.

"Складно пояснити людині, рідний якої загинув, чому інколи тривалий час не вдається повернути його тіло. Я не буду зараз говорити про росіян і людяність, це несумісно, всі про це знають. Але особисто переймаюсь кожною історією й намагаюся донести правду, Люди у горі - вони не завжди готові чути...", - заявив Котенко.