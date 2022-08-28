Украина применила американскую концепцию сопротивления для защиты от агрессии РФ, - CNN

В войне с Россией Украина успешно применяет концепцию сопротивления ROC - в частности, признаки ее использования видят в серии взрывов в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Речь идет об Оперативной концепции сопротивления (Resistance Operating Concept/ROC). Она была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году после войны России с Грузией в 2008 году.

CNN отмечает, что сначала только Эстония, Литва и Польша выразили энтузиазм относительно новой доктрины, но после оккупации Крыма Россией в 2014 году, ошеломившей Украину и Запад, интерес к методу сопротивления быстро возрос. Концепция сопротивления предполагает основу для способности страны противостоять внешнему давлению и планированию сопротивления, определяемому как усилия всей страны по восстановлению суверенитета на оккупированных территориях. Доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения; ее цель – создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета.

CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии. Доктрина сопротивления предусматривает насильственные действия, в частности использование коктейлей Молотова, преднамеренные поджоги и добавление химикатов к бензобакам для диверсии вражеских транспортных средств, и призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы предотвращать распространение вражеских сообщений и поддерживать единство населения. Видео украинских ударов по российским танкам, часто под саундтрек по поп-музыке или хэви-металлу, стали вирусными, как и кадры, на которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Отмечается, что "намеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивая украинских военнослужащих так, как это позорно не удалось российским военным". CNN также пишет, что в авангарде сопротивления находится президент Владимир Зеленский, который "своими ночными речами и частыми международными выступлениями не дает конфликту исчезнуть из виду. Его визиты на передовую освещают мировые новости, а президента России Владимира Путина редко можно увидеть вне Кремля или Сочи ". Шквал сообщений в свою очередь спровоцировал волну поддержки из-за границы и увеличил поставки большего количества оружия и боеприпасов.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который был командующим Командования специальных операций в Европе при разработке доктрины, сказал CNN, что "они (украинцы. – Ред.) используют все ресурсы, а также некоторые достаточно нетрадиционные средства, чтобы подорвать вооруженные силы Российской Федерации"… Просто удивительно наблюдать за тем, что, несмотря на невероятные потери жизней и жертвы, воля к сопротивлению и решимость сопротивляться могут это осуществить".

Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков Оперативной концепции сопротивления, видит признаки ее использования в серии недавних взрывов в Крыму.

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