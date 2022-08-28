Украина применила американскую концепцию сопротивления для защиты от агрессии РФ, - CNN
В войне с Россией Украина успешно применяет концепцию сопротивления ROC - в частности, признаки ее использования видят в серии взрывов в Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Речь идет об Оперативной концепции сопротивления (Resistance Operating Concept/ROC). Она была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году после войны России с Грузией в 2008 году.
CNN отмечает, что сначала только Эстония, Литва и Польша выразили энтузиазм относительно новой доктрины, но после оккупации Крыма Россией в 2014 году, ошеломившей Украину и Запад, интерес к методу сопротивления быстро возрос. Концепция сопротивления предполагает основу для способности страны противостоять внешнему давлению и планированию сопротивления, определяемому как усилия всей страны по восстановлению суверенитета на оккупированных территориях. Доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения; ее цель – создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета.
CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии. Доктрина сопротивления предусматривает насильственные действия, в частности использование коктейлей Молотова, преднамеренные поджоги и добавление химикатов к бензобакам для диверсии вражеских транспортных средств, и призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы предотвращать распространение вражеских сообщений и поддерживать единство населения. Видео украинских ударов по российским танкам, часто под саундтрек по поп-музыке или хэви-металлу, стали вирусными, как и кадры, на которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Отмечается, что "намеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивая украинских военнослужащих так, как это позорно не удалось российским военным". CNN также пишет, что в авангарде сопротивления находится президент Владимир Зеленский, который "своими ночными речами и частыми международными выступлениями не дает конфликту исчезнуть из виду. Его визиты на передовую освещают мировые новости, а президента России Владимира Путина редко можно увидеть вне Кремля или Сочи ". Шквал сообщений в свою очередь спровоцировал волну поддержки из-за границы и увеличил поставки большего количества оружия и боеприпасов.
Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который был командующим Командования специальных операций в Европе при разработке доктрины, сказал CNN, что "они (украинцы. – Ред.) используют все ресурсы, а также некоторые достаточно нетрадиционные средства, чтобы подорвать вооруженные силы Российской Федерации"… Просто удивительно наблюдать за тем, что, несмотря на невероятные потери жизней и жертвы, воля к сопротивлению и решимость сопротивляться могут это осуществить".
Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков Оперативной концепции сопротивления, видит признаки ее использования в серии недавних взрывов в Крыму.
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Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций… »
1 Вашингтон проголосив - "усі люди рівні" (але про негрів забув і сам був рабовласником)
2 Лінкольн розв"язуючи Громадянську віну і в думках не мав спочатку звільнять рабів - просто бажав підкорить економічному домінуванню Вашингтону південні штати Коли вони не захотіли - використав питання рабства як "важку артилерію" і отримав підтримку та наніс економічні збитки "південцям"
3 Питання Техасу до цих пір "смердить"
Ну а у нас... А що робить? Якщо у нас споконвіку "Де два українці - там три гетьмани"! Але цей "індивідуалізм" нас і рятує!
Мабуть "де три українця там два гетьмана".
Якщо гернерал постійно бігає на передову, то це проблєма.
Он, рф вже втратила 10 генералів.
Про наших не чув - декілька полковників. Це сумно, але такі реалії оцінки ситуації.
Треба бути реалістами - вимагати від чотири рази уклоніста Зе*, щоб він їздив на передову ...
Немає нічого проти Америки але їх аналонитики на початку казали що Україна не протримається більше 2х тижднів. Потім самі були у шоці що Українці **₴шать рашистів. А тепер виходить "їх" стратегія...... брехуни.
Аби лише зброю не давати ..
Біля нас був магазин "Двері Білорусії" - простояв цілим, допоки не перепрофілювали і не змінили назву.
Ви не знали ?
Він і сам впевнено собі могилу копає своїм 7 млрд доларів в місяць в обмін на життя
Українців.
Мотузка ж десь повина закінчитись, так не буває що в неї немає кінця
пересічної людини в Україні - вони гіпнотично великі і зомбуючи перспективні.
Епічний приклад 1941 року. Зенітки збили літак розвідник німців, пілот полковник разом з фотокулеметами захоплений, НКВД в Бутирці його допитують, щоб прокоментував фотки, На одній з фоток був штаб Західного фронту Тимошенка - палатки під лінійку, доріжки, пісочок,стоянки авто. Це було за тиждень до жовтневого наступу німців, а пілот сказав, що штаб там стоїть вже тижнів зо три. Попередили Тимошенка, їх послали. Ну а німці поступили ввічливо - розбомбили штаб і Тимошенка і Буденного (Резервний фронт), Останній так напужався, що його піть днів не могли знайти. А тут орки таки змушені відводити штаби глибоко в тил від ударів з повітря.
В українців цієї голови на плечах нема.
Я писав на цьому сайті років сім назад про необхідність вдягнення ЗСУ у ось такий камуфляж. Його розробили ще 10-20 років назад.
У відповідь тут мене покусали дебіли у погонах, порадили звернутись до лікаря.
Якби той пес прочитав би зараз оцей текст, та пси не читають, не мислять, вони кусають мислячих.
Ось чому Україна докатилась до такої біди, бо пси--у погонах!
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Инфракрасные камеры и прицелы, стоящие на вооружении военных многих стран, новый камуфляж сделает бесполезными. Американские ученые разработали нанопокрытие, пропускающее видимый свет и скрывающее тепловое излучение. Материал делает невидимым объект в инфракрасном свете и работает как обычный камуфляж для традиционной оптики.