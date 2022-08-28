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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина применила американскую концепцию сопротивления для защиты от агрессии РФ, - CNN

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

В войне с Россией Украина успешно применяет концепцию сопротивления ROC - в частности, признаки ее использования видят в серии взрывов в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Речь идет об Оперативной концепции сопротивления (Resistance Operating Concept/ROC). Она была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году после войны России с Грузией в 2008 году.

CNN отмечает, что сначала только Эстония, Литва и Польша выразили энтузиазм относительно новой доктрины, но после оккупации Крыма Россией в 2014 году, ошеломившей Украину и Запад, интерес к методу сопротивления быстро возрос. Концепция сопротивления предполагает основу для способности страны противостоять внешнему давлению и планированию сопротивления, определяемому как усилия всей страны по восстановлению суверенитета на оккупированных территориях. Доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения; ее цель – создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета.

CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии. Доктрина сопротивления предусматривает насильственные действия, в частности использование коктейлей Молотова, преднамеренные поджоги и добавление химикатов к бензобакам для диверсии вражеских транспортных средств, и призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы предотвращать распространение вражеских сообщений и поддерживать единство населения. Видео украинских ударов по российским танкам, часто под саундтрек по поп-музыке или хэви-металлу, стали вирусными, как и кадры, на которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Отмечается, что "намеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу и часто очеловечивая украинских военнослужащих так, как это позорно не удалось российским военным". CNN также пишет, что в авангарде сопротивления находится президент Владимир Зеленский, который "своими ночными речами и частыми международными выступлениями не дает конфликту исчезнуть из виду. Его визиты на передовую освещают мировые новости, а президента России Владимира Путина редко можно увидеть вне Кремля или Сочи ". Шквал сообщений в свою очередь спровоцировал волну поддержки из-за границы и увеличил поставки большего количества оружия и боеприпасов.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, который был командующим Командования специальных операций в Европе при разработке доктрины, сказал CNN, что "они (украинцы. – Ред.) используют все ресурсы, а также некоторые достаточно нетрадиционные средства, чтобы подорвать вооруженные силы Российской Федерации"… Просто удивительно наблюдать за тем, что, несмотря на невероятные потери жизней и жертвы, воля к сопротивлению и решимость сопротивляться могут это осуществить".

Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков Оперативной концепции сопротивления, видит признаки ее использования в серии недавних взрывов в Крыму.

Читайте: Оккупационное "руководство" Крыма вывезло свои семьи с полуострова, - Джемилев

Крым (26372)


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Топ комментарии
+29
А йому нікуди діватись. Проїбав і тепер крутиться як може.
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28.08.2022 08:15
+26
Цікаво, а розмінування територій поблизу лінії розмежування з кримом входило до ції стратегії?
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28.08.2022 08:26
+25
Ви конспектуйте, шановні. Потім в вестпойнтах будете видавати за своє.
Слава ЗСУ, ТрО, добровольцям, волонтерам, партизанам, провідникам!
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28.08.2022 08:05
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Страница 2 из 2
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым…» .

Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....

«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»

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28.08.2022 10:21 Ответить
Ніколи не подобались подібні опуси - начебто лягає у нинішню героічну картину опору, але "без брому читати украінську історію неможливо".
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28.08.2022 11:59 Ответить
А де ти бачив країну в якій історія читається "без брому"? Візьми історію США:
1 Вашингтон проголосив - "усі люди рівні" (але про негрів забув і сам був рабовласником)
2 Лінкольн розв"язуючи Громадянську віну і в думках не мав спочатку звільнять рабів - просто бажав підкорить економічному домінуванню Вашингтону південні штати Коли вони не захотіли - використав питання рабства як "важку артилерію" і отримав підтримку та наніс економічні збитки "південцям"
3 Питання Техасу до цих пір "смердить"

Ну а у нас... А що робить? Якщо у нас споконвіку "Де два українці - там три гетьмани"! Але цей "індивідуалізм" нас і рятує!
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28.08.2022 13:50 Ответить
Так, дісно, історіографія Європи і Світу рясніє війнами. Але ж я про наше, бо болить.

Мабуть "де три українця там два гетьмана".
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28.08.2022 14:30 Ответить
Так в твоєму варіанті сарказм щезає!
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28.08.2022 14:34 Ответить
Зате логічно !
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28.08.2022 20:51 Ответить
"Зеленський, який "своїми нічними промовами та частими міжнародними виступами не дає конфлікту зникнути з поля зору... Це можливо, - МОЖЛИВО!, - справді так. А от "візити на передову"? Принцип першого керівника якось ігнорується... На фронті багато ще безладу, непрофесіоналізм, можливо і намагання деяких боягузливих воювати так, як воює агресор: вислужувати собі звання і нагороди за рахунок живої сили, не викорінено злодійство... Принцип першого керівника якось ігнорується.. Як те побороти з не виїжджаючи з Києва. Якщо не їздить перший керівник, то підлеглі теж не квапляться... В армії один з принципів "Роби як я!, а не потім "Не знаю як, але не так". У перемоги сто батьків, а поразка завжди сирота.
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28.08.2022 10:00 Ответить
В армії є командна структура і розподілені функції. За в/ч закріплені зони відповідальності.
Якщо гернерал постійно бігає на передову, то це проблєма.
Он, рф вже втратила 10 генералів.
Про наших не чув - декілька полковників. Це сумно, але такі реалії оцінки ситуації.

Треба бути реалістами - вимагати від чотири рази уклоніста Зе*, щоб він їздив на передову ...
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28.08.2022 12:06 Ответить
ЦРУ у свій час ретельно проаналізувало та вивчило тактику УПА. Це добре. Але у нас це в крові.
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28.08.2022 10:01 Ответить
"не затишно" ??
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28.08.2022 12:07 Ответить
Цю піну винесли 73% довбойобів, які "усталі ат вайни". От мабудь очі на лоба у дебілів полізли, коли до них справжня війна пришла.
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28.08.2022 12:37 Ответить
Концепції ге змінять плани ворога. Його можна зламати тільки бомбардуваннями, знищенням його економічного потенціалу, чого на часі не має.
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28.08.2022 10:14 Ответить
От брехуни!
Немає нічого проти Америки але їх аналонитики на початку казали що Україна не протримається більше 2х тижднів. Потім самі були у шоці що Українці **₴шать рашистів. А тепер виходить "їх" стратегія...... брехуни.
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28.08.2022 10:15 Ответить
Аналітики може і помилилися, але розвідники спрацювали добре.
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28.08.2022 12:08 Ответить
Найбільше зло в інформаційній і пропагандиській політиці---БРЕХНЯ. А наша зелена квартальна влада цим володіє досконально. На жаль. більшість громадян ця брехня задовольняє,одні бояться правди,інші її просто не знають. Але брехнею ворога не переможеш,як і непрофесійними діями. Відосики, хороші дороги,відпочинок з шашликами--зриви і закриття оборонних замовлень.зрада і некомпетентність---привели до неоправданих жертв і знищень наших міст і сіл. Московія--ворг України,а з ворогом потрібно боротись,а не відосики показувати.
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28.08.2022 10:54 Ответить
Що тільки не придумають заднім числом.
Аби лише зброю не давати ..
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28.08.2022 10:59 Ответить
А я верю что США давно готовили партизанскую войну в Украине. Характер поставляемого до агрессии оружия прямо указывал на это.
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28.08.2022 13:46 Ответить
Да,но они не учли, бездарность и наглость обладателей лучшего оружия в мире.
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28.08.2022 15:10 Ответить
А рішення вивезти верхівку держави у першу добу нападу чому мало посприяти? Таку "доктрину" треба запатентувати - "оперативний концепт опору" через "95 квартал на Брайтон Біч" .... Головна загадка - як представники країни у якій населення ще до початку вторгнення винесло б усі магазини через вікна могло хоча б уявити, (не кажучи вже спрогнозувати) український рівень самоорганізації. Ну цього в кіно не буде))
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28.08.2022 11:40 Ответить
" ... винесло б усі магазини через вікна ..." - не певен.
Біля нас був магазин "Двері Білорусії" - простояв цілим, допоки не перепрофілювали і не змінили назву.
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28.08.2022 12:11 Ответить
Це не про Україну. Чи ви в США живете?
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29.08.2022 00:32 Ответить
Під час Майдану 2014 р. у жодній установі поблизу не вибили жодного вікна. Нічого не було пограбовано.
Ви не знали ?
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29.08.2022 12:35 Ответить
Непевен щодо Зе клоуну що його сприймають в Україні всі так як думають на Заході.
Він і сам впевнено собі могилу копає своїм 7 млрд доларів в місяць в обмін на життя
Українців.
Мотузка ж десь повина закінчитись, так не буває що в неї немає кінця
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28.08.2022 16:34 Ответить
Всі люди (і на цьому форумі) недооцінюють силу і вплив ТБ екранів і відосиків на свідомість
пересічної людини в Україні - вони гіпнотично великі і зомбуючи перспективні.
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28.08.2022 16:37 Ответить
Ну-у, якщо (щоденні, а то і по декілька разів на день)відрепетовані перед дзеркалом монологи і відосіки Зеленського є "авангардом опору(?)".... то перемога нам гарантована. А, якщо до цього додати звиздьож таких "авангардників", як подоляки-арахамії-єрмаки - о готуємо прапори над СЕвастополем, Донецьком і Луганськом
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28.08.2022 17:00 Ответить
в ******** війни вирахувати штаб орків - пльовоє дєло. раніше були працюючі радіостанціції та легкові автомобілі, тепер просто мобільні телефони. В штабах не тільки по телефонах командири говорять, але і весь обслуговуючий штат. ШО шо, а по лінії прослушки укрспецслужби ніколи не пасли задніх. Наш человек в Вашингтоні говорив, що Олег Дерипаска за завданням Путіна замовив у Китаї станцію прослуховування мобільної телефонії "від виробника" хейвей. Але замовив дві, одну з них подарував Україні. Штаб вирахували, а дальше або арта, або ракета.
Епічний приклад 1941 року. Зенітки збили літак розвідник німців, пілот полковник разом з фотокулеметами захоплений, НКВД в Бутирці його допитують, щоб прокоментував фотки, На одній з фоток був штаб Західного фронту Тимошенка - палатки під лінійку, доріжки, пісочок,стоянки авто. Це було за тиждень до жовтневого наступу німців, а пілот сказав, що штаб там стоїть вже тижнів зо три. Попередили Тимошенка, їх послали. Ну а німці поступили ввічливо - розбомбили штаб і Тимошенка і Буденного (Резервний фронт), Останній так напужався, що його піть днів не могли знайти. А тут орки таки змушені відводити штаби глибоко в тил від ударів з повітря.
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28.08.2022 18:47 Ответить
Для перемоги мало застосувати концепцію США, а треба ще дуже багато чого, і в першу чергу, голову на плечах.
В українців цієї голови на плечах нема.
Я писав на цьому сайті років сім назад про необхідність вдягнення ЗСУ у ось такий камуфляж. Його розробили ще 10-20 років назад.
У відповідь тут мене покусали дебіли у погонах, порадили звернутись до лікаря.

Якби той пес прочитав би зараз оцей текст, та пси не читають, не мислять, вони кусають мислячих.
Ось чому Україна докатилась до такої біди, бо пси--у погонах!
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Инфракрасные камеры и прицелы, стоящие на вооружении военных многих стран, новый камуфляж сделает бесполезными. Американские ученые разработали нанопокрытие, пропускающее видимый свет и скрывающее тепловое излучение. Материал делает невидимым объект в инфракрасном свете и работает как обычный камуфляж для традиционной оптики.
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28.08.2022 18:52 Ответить
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