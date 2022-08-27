Оккупационное "руководство" Крыма вывезло свои семьи с полуострова, - Джемилев

"Премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "спикер парламента" Владимир Константинов вывезли свои семьи с полуострова.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

По словам Джемилева, эту информацию он получил от источников в Крыму.

Кроме того, своих близких увезли с полуострова работники ФСБ.

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"Настроения (на полуострове. – Ред.) разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также вывезли своих людей. Это хороший признак", - подчеркнул политик.

Лидер крымских татар связал решение оккупантов с частыми взрывами, которые в последнее время происходят на военных базах россиян.

"Даже если развернутся военные действия, нельзя представить, чтобы Украина действовала так, как Россия. Если наши начнут стрелять по мирным объектам, их просто съедят здесь – наши законы этого не позволяют. А в России все можно. Поэтому, когда в Крыму высказывают опасения, что будет, я говорю: "Мы не россияне. Держитесь подальше от военных баз", - объяснил Джемилев.

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В то же время крымские татары сохраняют спокойствие и радуются.

"А крымские татары ходят друг к другу в гости и пьют köz-aydın qavesı - "кофе по случаю благоприятной вести". Ну а у тех, кто звонит мне, настрой такой: "Слава богу, наконец-то!" - подытожил он.