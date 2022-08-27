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Новости Война
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Оккупационное "руководство" Крыма вывезло свои семьи с полуострова, - Джемилев

джемилев

"Премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "спикер парламента" Владимир Константинов вывезли свои семьи с полуострова.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

По словам Джемилева, эту информацию он получил от источников в Крыму.

Кроме того, своих близких увезли с полуострова работники ФСБ.

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"Настроения (на полуострове. – Ред.) разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также вывезли своих людей. Это хороший признак", - подчеркнул политик.

Лидер крымских татар связал решение оккупантов с частыми взрывами, которые в последнее время происходят на военных базах россиян.

"Даже если развернутся военные действия, нельзя представить, чтобы Украина действовала так, как Россия. Если наши начнут стрелять по мирным объектам, их просто съедят здесь – наши законы этого не позволяют. А в России все можно. Поэтому, когда в Крыму высказывают опасения, что будет, я говорю: "Мы не россияне. Держитесь подальше от военных баз", - объяснил Джемилев.

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В то же время крымские татары сохраняют спокойствие и радуются.

"А крымские татары ходят друг к другу в гости и пьют köz-aydın qavesı - "кофе по случаю благоприятной вести". Ну а у тех, кто звонит мне, настрой такой: "Слава богу, наконец-то!" - подытожил он.

Автор: 

Джемилев Мустафа (852) Константинов Владимир (82) Крым (26372) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+32
Мустафа Джемілєв - справжній лідер, аксакал, авторитет. низько кланяємося герою нашого часу.
до речі, член партії Європейська Солідарність.
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27.08.2022 21:30
+20
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27.08.2022 21:43
+17
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27.08.2022 21:37
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Мустафа Джемілєв - справжній лідер, аксакал, авторитет. низько кланяємося герою нашого часу.
до речі, член партії Європейська Солідарність.
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27.08.2022 21:30 Ответить
Шо, вже всрались? А ми ще і не починали.
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27.08.2022 21:30 Ответить
А де зброювзяти?
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27.08.2022 21:37 Ответить
А сейчас это зачем? Когда ВСУ будет стоять под Перекопом и Чонгаром - тогда есть смысл.
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27.08.2022 21:39 Ответить
Козлярін пити зарано, а от вивішувати листівки з такими листівками - саме час.
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27.08.2022 21:34 Ответить
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27.08.2022 21:37 Ответить
Тільки у "венгрии" зараз все навпаки - сьогодні вони готові вилизати дупу х.у.й.л.у
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28.08.2022 10:36 Ответить
Ну ... тама ще залишився прибічник "восточного блок у" ...
Слава Богу - у десятках інших країн того самого блоку - їх вже похерили ...
І , думаю , мадяри- виберуть собі достойнішого
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28.08.2022 11:17 Ответить
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27.08.2022 21:43 Ответить
там я так розумію недолугі скунси, а не бики)
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28.08.2022 13:43 Ответить
А шо ж такоє?
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27.08.2022 21:43 Ответить
втомились чекати на камни с нєба))) будуть чекають на раїсі
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27.08.2022 22:56 Ответить
Це вже який раз вивезли? Так само як із Херсону, який ніби-то збирались здавати.
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27.08.2022 21:48 Ответить
Самі хитрі вже драпають.
А стосовно "наші з'їдять", то це швидше "толерантна європа" стане в незадоволену позу.А наш народ такий лютий що ще допоможе колошматити кацапню тому що там немає "харошіх русскіх"-там всі підтримують знищення українців. Тому толерантність українців до кацапів має дорівнювати-нулю!
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27.08.2022 21:51 Ответить
Мамулечка пора валить...
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27.08.2022 22:02 Ответить
Гарна новина. Хочу купити нерухомість в Криму недорого, підкажіть сайти,русськіе не пропонувати.
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27.08.2022 22:07 Ответить
Подзвони зеленському у нього там апартаменти гуляють , а він мабуть жити у ісраєлі з мамою ріммою планує , ну на крайній випадок у Лондоні , пліснява там кварталом своїм цілий квартал викупила ((
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27.08.2022 22:14 Ответить
Дзвонив, трубку не бере.
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28.08.2022 08:07 Ответить
То набери скумбрію , якраз узнаєш вдома чи в роумінгу , нам потім розкажеш ))
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28.08.2022 21:24 Ответить
можу порадити купувати крематорій - буде в попиті, якщо не вдасться знайти будівлю, купуй мобільний.
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28.08.2022 13:29 Ответить
Що німці на зиму у Єгипет їдуть бо так дешевше аніж комунальні платити - чув , що у Африці вашим пенсіонерам будинки пристарілих будують чув , а от що будете до нас у крематорії їздити - не чув ((
Якщо чесно - дуже тонкий гумор , на грані фолу , не кожен зрозуміє ((
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28.08.2022 21:29 Ответить
Пам'ятаю як тролив одного нехорошого росіянина, який вирішив купити нерухомість в окупованій Ялті, каже що всьо нормально - с кримом вопрос решен, я кажу а коли ***** здохне, що буде? Через нехай там 15 років? Каже всьо гуд, там всьо схвачено, але ж бачили б ви його табло, там довгенько так скрипіло але ж дійшло що питання стає не як ***** здохне - а коли... Вони реально вважають що той сцар безсмертний якийсь
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27.08.2022 22:17 Ответить
Главное, шобы истинные крысчане дочекалыся по полной (камни с неба).
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27.08.2022 22:19 Ответить
А Українське де? Інформація, що доходить-- Монако, Париж, ОАЕ та т.д.
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27.08.2022 22:39 Ответить
Вывозят свои семьи? Значит сжимается сфинктер. Значит пришел страх...
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28.08.2022 07:23 Ответить
Мне сказали. (с) Инфа сотка.
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28.08.2022 09:32 Ответить
Татари радісно чекають поки українці визволять їм крим ?
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28.08.2022 12:12 Ответить
Якщо терористи захоплюють школу, повинні вчителі та учні самі себе звільняти, чи ЇХ повинні звільняти ТІ, хто за це отримує зарплатню? Коли Крим був захоплений, зброя була в української армії і вона повинна була боронити населення - своїх громадян, чи навпаки?
Я живу зараз в Німеччині і в мене не виникає питань, що робити, якщо теоретично російські терористи захоплять місто, де я живу. Коли я отримував зарплатню за захист громадян, я робив би те, за що отримував гроші.
Коли в Україні будуть не лозунгами керуватись, а відповідальністю, то можливо, щось і буде змінюватись на краще.
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28.08.2022 13:23 Ответить
ВиблRдоквсраний! Скільки Къырымтатарлар уКъырым, хынзыр? Ти мову Кримськотатарську знаєш? Ти знаєш, виблRдоквсраний, скільки у сім'ї Къырымлы дітей, з яких - дівчата? Скільки війська парашного у Криму? Ти само, чмурло, ЩО робиш, окрім СМОРОДУ у тирнеті й пердежу у диван? ЗАШИЙІПЛО, поки тобі його не набили піском й не опинилось ти, чмурло, на палі, за скотярськи твої висери
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28.08.2022 13:32 Ответить
Після таких обіцянь всі почнуть їх любити, тут же.
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28.08.2022 16:57 Ответить
ДО3,14ЗДИШСЯ, обмилок! Татарами обісрав Къырымтатар, жертва аборта іпанута!
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28.08.2022 20:31 Ответить
Кримські татари це й є українці, клоун ти
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28.08.2022 13:44 Ответить
Саме ТАК, до того ж старший Брат. Вони настільки винищені, що цего кльовуна ВАРТО просто на центральній площі міста Акъмесджит віддати Къырымтатарлары на їх розгляд, ЩО з цею падаллю робити, бігме...
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28.08.2022 20:35 Ответить
 
 