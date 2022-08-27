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Новини Війна
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Окупаційне "керівництво" Криму вивезло свої родини з півострова, - Джемілєв

джемилев

"Прем’єр" окупованого Криму Сергій Аксьонов і "спікер парламенту" Володимир Константінов вивезли свої родини з півострова.

Про це заявив національний провідник кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

За словами Джемілєва, цю інформацію він отримав від власних джерел у Криму.

Крім того, своїх близьких вивезли с півострова працівники ФСБ.

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"Настрої (на півострові. - Ред.), різні, звісно. Паніка - ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака", - наголосив політик.

Лідер кримських татар пов'язав рішення окупантів з частими вибухами, що останнім часом трапляються на військових базах росіян.

"Навіть якщо розгорнуться військові дії, не можна уявити, щоб Україна діяла так, як Росія. Якщо наші почнуть стріляти по мирних об'єктах, їх просто з'їдять тут - наші закони цього не дозволяють. А в Росії все можна. Тому, коли в Криму висловлюють занепокоєння, що буде, я кажу: "Ми не росіяни. Тримайтеся подалі від військових баз", - пояснив Джемілєв.

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Водночас кримські татари зберігають спокій та радіють.

"А кримські татари ходять один до одного у гості та п'ють köz-aydın qavesı - "каву з нагоди сприятливої ​​звістки". Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: "Слава богу, нарешті", - підсумував він.

Автор: 

Джемілєв Мустафа (283) Константінов (28) Крим (14134) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+32
Мустафа Джемілєв - справжній лідер, аксакал, авторитет. низько кланяємося герою нашого часу.
до речі, член партії Європейська Солідарність.
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27.08.2022 21:30
+20
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27.08.2022 21:43
+17
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27.08.2022 21:37
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Мустафа Джемілєв - справжній лідер, аксакал, авторитет. низько кланяємося герою нашого часу.
до речі, член партії Європейська Солідарність.
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27.08.2022 21:30 Відповісти
Шо, вже всрались? А ми ще і не починали.
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27.08.2022 21:30 Відповісти
А де зброювзяти?
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27.08.2022 21:37 Відповісти
А сейчас это зачем? Когда ВСУ будет стоять под Перекопом и Чонгаром - тогда есть смысл.
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27.08.2022 21:39 Відповісти
Козлярін пити зарано, а от вивішувати листівки з такими листівками - саме час.
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27.08.2022 21:34 Відповісти
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27.08.2022 21:37 Відповісти
Тільки у "венгрии" зараз все навпаки - сьогодні вони готові вилизати дупу х.у.й.л.у
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28.08.2022 10:36 Відповісти
Ну ... тама ще залишився прибічник "восточного блок у" ...
Слава Богу - у десятках інших країн того самого блоку - їх вже похерили ...
І , думаю , мадяри- виберуть собі достойнішого
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28.08.2022 11:17 Відповісти
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27.08.2022 21:43 Відповісти
там я так розумію недолугі скунси, а не бики)
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28.08.2022 13:43 Відповісти
А шо ж такоє?
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27.08.2022 21:43 Відповісти
втомились чекати на камни с нєба))) будуть чекають на раїсі
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27.08.2022 22:56 Відповісти
Це вже який раз вивезли? Так само як із Херсону, який ніби-то збирались здавати.
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27.08.2022 21:48 Відповісти
Самі хитрі вже драпають.
А стосовно "наші з'їдять", то це швидше "толерантна європа" стане в незадоволену позу.А наш народ такий лютий що ще допоможе колошматити кацапню тому що там немає "харошіх русскіх"-там всі підтримують знищення українців. Тому толерантність українців до кацапів має дорівнювати-нулю!
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27.08.2022 21:51 Відповісти
Мамулечка пора валить...
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27.08.2022 22:02 Відповісти
Гарна новина. Хочу купити нерухомість в Криму недорого, підкажіть сайти,русськіе не пропонувати.
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27.08.2022 22:07 Відповісти
Подзвони зеленському у нього там апартаменти гуляють , а він мабуть жити у ісраєлі з мамою ріммою планує , ну на крайній випадок у Лондоні , пліснява там кварталом своїм цілий квартал викупила ((
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27.08.2022 22:14 Відповісти
Дзвонив, трубку не бере.
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28.08.2022 08:07 Відповісти
То набери скумбрію , якраз узнаєш вдома чи в роумінгу , нам потім розкажеш ))
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28.08.2022 21:24 Відповісти
можу порадити купувати крематорій - буде в попиті, якщо не вдасться знайти будівлю, купуй мобільний.
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28.08.2022 13:29 Відповісти
Що німці на зиму у Єгипет їдуть бо так дешевше аніж комунальні платити - чув , що у Африці вашим пенсіонерам будинки пристарілих будують чув , а от що будете до нас у крематорії їздити - не чув ((
Якщо чесно - дуже тонкий гумор , на грані фолу , не кожен зрозуміє ((
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28.08.2022 21:29 Відповісти
Пам'ятаю як тролив одного нехорошого росіянина, який вирішив купити нерухомість в окупованій Ялті, каже що всьо нормально - с кримом вопрос решен, я кажу а коли ***** здохне, що буде? Через нехай там 15 років? Каже всьо гуд, там всьо схвачено, але ж бачили б ви його табло, там довгенько так скрипіло але ж дійшло що питання стає не як ***** здохне - а коли... Вони реально вважають що той сцар безсмертний якийсь
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27.08.2022 22:17 Відповісти
Главное, шобы истинные крысчане дочекалыся по полной (камни с неба).
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27.08.2022 22:19 Відповісти
А Українське де? Інформація, що доходить-- Монако, Париж, ОАЕ та т.д.
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27.08.2022 22:39 Відповісти
Вывозят свои семьи? Значит сжимается сфинктер. Значит пришел страх...
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28.08.2022 07:23 Відповісти
Мне сказали. (с) Инфа сотка.
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28.08.2022 09:32 Відповісти
Татари радісно чекають поки українці визволять їм крим ?
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28.08.2022 12:12 Відповісти
Якщо терористи захоплюють школу, повинні вчителі та учні самі себе звільняти, чи ЇХ повинні звільняти ТІ, хто за це отримує зарплатню? Коли Крим був захоплений, зброя була в української армії і вона повинна була боронити населення - своїх громадян, чи навпаки?
Я живу зараз в Німеччині і в мене не виникає питань, що робити, якщо теоретично російські терористи захоплять місто, де я живу. Коли я отримував зарплатню за захист громадян, я робив би те, за що отримував гроші.
Коли в Україні будуть не лозунгами керуватись, а відповідальністю, то можливо, щось і буде змінюватись на краще.
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28.08.2022 13:23 Відповісти
ВиблRдоквсраний! Скільки Къырымтатарлар уКъырым, хынзыр? Ти мову Кримськотатарську знаєш? Ти знаєш, виблRдоквсраний, скільки у сім'ї Къырымлы дітей, з яких - дівчата? Скільки війська парашного у Криму? Ти само, чмурло, ЩО робиш, окрім СМОРОДУ у тирнеті й пердежу у диван? ЗАШИЙІПЛО, поки тобі його не набили піском й не опинилось ти, чмурло, на палі, за скотярськи твої висери
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28.08.2022 13:32 Відповісти
Після таких обіцянь всі почнуть їх любити, тут же.
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28.08.2022 16:57 Відповісти
ДО3,14ЗДИШСЯ, обмилок! Татарами обісрав Къырымтатар, жертва аборта іпанута!
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28.08.2022 20:31 Відповісти
Кримські татари це й є українці, клоун ти
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28.08.2022 13:44 Відповісти
Саме ТАК, до того ж старший Брат. Вони настільки винищені, що цего кльовуна ВАРТО просто на центральній площі міста Акъмесджит віддати Къырымтатарлары на їх розгляд, ЩО з цею падаллю робити, бігме...
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28.08.2022 20:35 Відповісти
 
 