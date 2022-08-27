Окупаційне "керівництво" Криму вивезло свої родини з півострова, - Джемілєв
"Прем’єр" окупованого Криму Сергій Аксьонов і "спікер парламенту" Володимир Константінов вивезли свої родини з півострова.
Про це заявив національний провідник кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.
За словами Джемілєва, цю інформацію він отримав від власних джерел у Криму.
Крім того, своїх близьких вивезли с півострова працівники ФСБ.
"Настрої (на півострові. - Ред.), різні, звісно. Паніка - ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака", - наголосив політик.
Лідер кримських татар пов'язав рішення окупантів з частими вибухами, що останнім часом трапляються на військових базах росіян.
"Навіть якщо розгорнуться військові дії, не можна уявити, щоб Україна діяла так, як Росія. Якщо наші почнуть стріляти по мирних об'єктах, їх просто з'їдять тут - наші закони цього не дозволяють. А в Росії все можна. Тому, коли в Криму висловлюють занепокоєння, що буде, я кажу: "Ми не росіяни. Тримайтеся подалі від військових баз", - пояснив Джемілєв.
Водночас кримські татари зберігають спокій та радіють.
"А кримські татари ходять один до одного у гості та п'ють köz-aydın qavesı - "каву з нагоди сприятливої звістки". Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: "Слава богу, нарешті", - підсумував він.
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до речі, член партії Європейська Солідарність.
Слава Богу - у десятках інших країн того самого блоку - їх вже похерили ...
І , думаю , мадяри- виберуть собі достойнішого
А стосовно "наші з'їдять", то це швидше "толерантна європа" стане в незадоволену позу.А наш народ такий лютий що ще допоможе колошматити кацапню тому що там немає "харошіх русскіх"-там всі підтримують знищення українців. Тому толерантність українців до кацапів має дорівнювати-нулю!
Якщо чесно - дуже тонкий гумор , на грані фолу , не кожен зрозуміє ((
Я живу зараз в Німеччині і в мене не виникає питань, що робити, якщо теоретично російські терористи захоплять місто, де я живу. Коли я отримував зарплатню за захист громадян, я робив би те, за що отримував гроші.
Коли в Україні будуть не лозунгами керуватись, а відповідальністю, то можливо, щось і буде змінюватись на краще.