Рашисты за сутки убили одного гражданского жителя Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 27 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 27 августа россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.