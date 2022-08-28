Рашисты за сутки убили одного гражданского жителя Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За 27 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 27 августа россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Василий Воробец
показать весь комментарий28.08.2022 08:39 Ответить Мне нравится 0
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