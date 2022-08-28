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Рашисти за добу вбили одного цивільного мешканця Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 27 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 27 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Рашисти за добу вбили одного цивільного мешканця Донеччини, - Кириленко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по Бахмуту на Донеччині. Під завалами багатоповерхівки може бути людина, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Донецька область (8368) Кириленко Павло (907)


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Це вони так звільняють і захищають....
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28.08.2022 08:39 Відповісти
 
 