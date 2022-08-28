Россияне утром дважды обстреляли окраины села Широкое Николаевской области, - Ким

28 августа ориентировочно в 04:00 и 06:00 в с. Широкое были обстрелы за пределами села.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким по информации районных военных администраций.

"Вчера, 27 августа, около 10:00 и сегодня, 28 августа, ориентировочно в 04:00 и 06:00 в с. Широкое были обстрелы за пределами села", - говорится в сообщении.



Кроме того, за прошедшие сутки были обстрелы по области.

Николаевский район: Вчера, 27 августа, в 10:00 и 10:30 под вражескими обстрелами были с. Оленевка и Любомировка Шевченковской громады. Один человек получил ранения.



Днем, 27 августа, ориентировочно в 15:00 в результате обстрелов пгт Первомайское повреждены хозяйственные здания. Пострадавших нет.



Баштанский район: Вечером, 27 августа, около 16:30 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. В результате разрушены два жилых дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет. Также вчера, 27 августа около 10:00 и сегодня, 28 августа, ориентировочно в 04:00 и 06:00 в с. Широкое были обстрелы за пределами села.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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