Росіяни вранці двічі обстріляли околиці села Широке на Миколаївщині, - Кім

28 серпня орієнтовно о 04:00 та 06:00 у с. Широке були обстріли за межами села.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій.

"Вчора, 27 серпня, близько 10:00 та сьогодні, 28 серпня, орієнтовно о 04:00 та 06:00 в с. Широке були обстріли за межами села", - йдеться в повідомленні.



Крім того, минулої доби були обстріли по області.

Миколаївський район: Вчора, 27 серпня, о 10:00 та 10:30 під ворожими обстрілами були с. Оленівка та с-ще Любомирівка Шевченківської громади. Одна людина зазнала поранень.



Вдень, 27 серпня, орієнтовно о 15:00 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади пошкоджено господарські будівлі. Постраждалих немає.



Баштанський район: Ввечері, 27 серпня, близько 16:30 були обстріли с. Широке Широківської громади. Внаслідок чого зруйновано два житлові будинки та сільгоспбудівлі у домогосподарствах. Постраждалих немає. Також вчора, 27 серпня, близько 10:00 та сьогодні, 28 серпня, орієнтовно о 04:00 та 06:00 в с. Широке були обстріли за межами села.



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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