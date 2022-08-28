Есть "сдержанный оптимизм" относительно "трибунала" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о "сдержанном оптимизме" относительно отказа оккупантов от намерения провести в Мариуполе "суд" над украинскими военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по этому "трибуналу". Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой стороны все готово. - не видим активных действий по подготовке этого "трибунала". Учитывая все остальное, есть такой сдержанный оптимизм, что он не состоится", - объяснил советник мэра.

Андрющенко предполагает, что общественное давление, международная реакция и однозначная позиция руководства Украины заставили оккпуантов взять "оперативную паузу" в вопросе "трибунала".

"Мы считаем, что сработал ряд моментов. Прежде всего, конечно, мы понимаем необходимость для оккупантов отступить для того, чтобы иметь какое-то поле для маневра, для переговоров, которые им крайне необходимы. Поэтому заявление президента имело одну из ключевых ролей. Также в конце концов отреагировала ООН и финальную точку поставило расследование, обнародованное американскими поисковиками, и реакция Госдепа относительно фильтрационных тюрем. Это все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно "трибунала", - добавил он.

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