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Новости Война
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Есть "сдержанный оптимизм" относительно "трибунала" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

маріуполь,клітка

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о "сдержанном оптимизме" относительно отказа оккупантов от намерения провести в Мариуполе "суд" над украинскими военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по этому "трибуналу". Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой стороны все готово. - не видим активных действий по подготовке этого "трибунала". Учитывая все остальное, есть такой сдержанный оптимизм, что он не состоится", - объяснил советник мэра.

Андрющенко предполагает, что общественное давление, международная реакция и однозначная позиция руководства Украины заставили оккпуантов взять "оперативную паузу" в вопросе "трибунала".

"Мы считаем, что сработал ряд моментов. Прежде всего, конечно, мы понимаем необходимость для оккупантов отступить для того, чтобы иметь какое-то поле для маневра, для переговоров, которые им крайне необходимы. Поэтому заявление президента имело одну из ключевых ролей. Также в конце концов отреагировала ООН и финальную точку поставило расследование, обнародованное американскими поисковиками, и реакция Госдепа относительно фильтрационных тюрем. Это все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно "трибунала", - добавил он.

Читайте: Оккупанты могут готовить провокацию на "первый звонок" в одном из захваченных городов Донетчины, - Андрющенко

Мариуполь (5707) Азов (790) Азовсталь (375) Андрющенко Петр (579)


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Особливо надихає «і повертають технічний персонал працювати у філармонію».
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28.08.2022 11:39 Ответить
А значуще слово президента? Не смішно
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28.08.2022 11:47 Ответить
Патрушев очевидно достукався до ***** і переконав його, що вирок Покищоневтіку виносити ще рано, що п'ята колона - їхня остання надія і, влаштувавши судилище, вони самі посприяють її знищенню. Думки вслух.
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28.08.2022 12:17 Ответить
Ага.Ударного угрупування перед війною теж не бачили!
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28.08.2022 12:25 Ответить
Ви виродки спочатку зробили все для оточення Маріуполя, а потім здали на смерть тисячі кращіх воїнів. Про який оптимізм ви взагалі п#здите мерзотники?
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28.08.2022 12:43 Ответить
так вони ж і мають оптимізм відносно власної шкури ..
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28.08.2022 13:32 Ответить
Ф
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28.08.2022 12:49 Ответить
Взагалі-то краще мати просто стриманість у висловлюваннях. Такий він, народний звичай у розумово дорослих.
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28.08.2022 12:54 Ответить
 
 