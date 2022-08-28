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Новини Війна
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Маємо "стриманий оптимізм" щодо "трибуналу" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

маріуполь,клітка

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про "стриманий оптимізм" щодо відмови окупантів від наміру провести в Маріуполі "суд" над українськими військовополоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зараз ми маємо стриманий оптимізм щодо цього "трибуналу". Сподіваємось, що його скасують. Бачили активну до нього підготовку, але наприкінці тижня окупанти і зняли охорону, і повертають технічний персонал працювати у філармонію. З одного боку там все готово, а з іншого - не бачимо активних дій щодо підготовки цього "трибуналу". Враховуючи все інше, є такий стриманий оптимізм, що він не відбудеться", - пояснив радник мера.

Андрющенко припускає, що суспільний тиск, міжнародна реакція та однозначна позиція керівництва України змусили окупантів взяти "оперативну паузу" у питанні "трибуналу".

"Ми вважаємо, що спрацювала низка моментів. Насамперед, звісно, ми розуміємо необхідність для окупантів відступити для того, щоб мати якесь поле для маневру, для перемовин, які їм вкрай необхідні. Тому заява президента мала одну з ключових ролей. Також зрештою відерагувала ООН і фінальну точку поставило розслідування, яке було оприлюднено американськими розвідувачами, і реакція Держдепу щодо фільтраційних тюрем. Це все в комплексі, мабуть, спрацювало на те, щоб окупанти поки що взяли оперативну паузу. Ми бачимо зменшення риторики агресивної щодо "трибуналу", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Маріуполі блокують квартал із будинком філармонії, де збираються провести судилище над "азовцями", – Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3225) Азов (774) Азовсталь (442) Андрющенко Петро (692)


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Особливо надихає «і повертають технічний персонал працювати у філармонію».
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28.08.2022 11:39 Відповісти
А значуще слово президента? Не смішно
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28.08.2022 11:47 Відповісти
Патрушев очевидно достукався до ***** і переконав його, що вирок Покищоневтіку виносити ще рано, що п'ята колона - їхня остання надія і, влаштувавши судилище, вони самі посприяють її знищенню. Думки вслух.
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28.08.2022 12:17 Відповісти
Ага.Ударного угрупування перед війною теж не бачили!
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28.08.2022 12:25 Відповісти
Ви виродки спочатку зробили все для оточення Маріуполя, а потім здали на смерть тисячі кращіх воїнів. Про який оптимізм ви взагалі п#здите мерзотники?
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28.08.2022 12:43 Відповісти
так вони ж і мають оптимізм відносно власної шкури ..
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28.08.2022 13:32 Відповісти
Ф
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28.08.2022 12:49 Відповісти
Взагалі-то краще мати просто стриманість у висловлюваннях. Такий він, народний звичай у розумово дорослих.
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28.08.2022 12:54 Відповісти
 
 