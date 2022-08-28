Маємо "стриманий оптимізм" щодо "трибуналу" в окупованому Маріуполі, - Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про "стриманий оптимізм" щодо відмови окупантів від наміру провести в Маріуполі "суд" над українськими військовополоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зараз ми маємо стриманий оптимізм щодо цього "трибуналу". Сподіваємось, що його скасують. Бачили активну до нього підготовку, але наприкінці тижня окупанти і зняли охорону, і повертають технічний персонал працювати у філармонію. З одного боку там все готово, а з іншого - не бачимо активних дій щодо підготовки цього "трибуналу". Враховуючи все інше, є такий стриманий оптимізм, що він не відбудеться", - пояснив радник мера.

Андрющенко припускає, що суспільний тиск, міжнародна реакція та однозначна позиція керівництва України змусили окупантів взяти "оперативну паузу" у питанні "трибуналу".

"Ми вважаємо, що спрацювала низка моментів. Насамперед, звісно, ми розуміємо необхідність для окупантів відступити для того, щоб мати якесь поле для маневру, для перемовин, які їм вкрай необхідні. Тому заява президента мала одну з ключових ролей. Також зрештою відерагувала ООН і фінальну точку поставило розслідування, яке було оприлюднено американськими розвідувачами, і реакція Держдепу щодо фільтраційних тюрем. Це все в комплексі, мабуть, спрацювало на те, щоб окупанти поки що взяли оперативну паузу. Ми бачимо зменшення риторики агресивної щодо "трибуналу", - додав він.

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